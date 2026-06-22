אריה דרעי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי הודיע היום (רביעי) בישיבת הסיעה כי ש"ס תחסום כל חקיקה קואליציונית עד להעברת החוקים החשובים לציבור החרדי. ההודעה הרשמית מגיעה על רקע תסכול עמוק מהתנהלות הקואליציה והמשך מעצרי לומדי התורה.

"הודענו ליו"ר הקואליציה, כי כל עוד החוק להפסקת מעצרים וחוק יסוד לימוד תורה לא יקודמו - לא נתמוך בשום חקיקה קואליציונית", הצהיר דרעי בפני חברי הסיעה. "המעצרים האלימים חייבים להיפסק" במהלך ישיבת הסיעה התייחס דרעי גם למעצרים האלימים של לומדי תורה שהתרחשו בימים האחרונים. "המעצרים האלימים כלפי לומדי תורה חייבים להיפסק", הדגיש יו"ר ש"ס, תוך שהוא מבטא את זעמו על האופן שבו מתייחסת המשטרה לבני הישיבות.

מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

במקביל להודעת דרעי, גם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הבהיר לקואליציה כי לא יקדם שום חקיקה ללא התחייבות ברורה. "כל עוד חוק המעונות לא יאושר - אף חוק לא יעבור", מסר גפני, שהוסיף בדברים חריפים: "שבעתי מהבטחות שקריות - לא אתבזה יותר".

התסכול בסיעות החרדיות נובע מכך שראש הממשלה הודיע בשבוע שעבר כי חוק המעונות לא יעבור בקדנציה הנוכחית, למרות שהיה בראש סדר העדיפויות של הסיעות. במקביל, לא נרשמה התקדמות בחקיקת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, למרות הבטחות חוזרות ונשנות.

ל'כיכר השבת' נודע, כפי שפורסם מוקדם יותר היום, כי המהלך הראשון שייחסם הוא חוק התקשורת של השר שלמה קרעי, שהקואליציה מעוניינת לקדם. בכירים בש"ס הבהירו: "כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים לא יעברו, אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת".

"לא ייתכן שראש הממשלה סוגר קדנציה ולא מצליח במשך שלוש וחצי שנים להעביר אף חוק חשוב ליהדות החרדית", התבטא בכיר בסיעות החרדיות. "איזו שותפות זו?"

מליאת הכנסת ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

"נכשלנו בהכל"

בכירים בסיעות החרדיות הביעו תסכול עמוק מהמצב שנוצר. "אין לנו כבר במה לאיים עליו", אמר בכיר חרדי. "מהרגע שיהדות התורה הסכימה לבחירות ב-20 באוקטובר כפי שנתניהו דרש - לא נותר לנו במה לאיים. נשארנו בלי כלום".

בכיר נוסף הודה בגלוי: "נכשלנו בהכל, אין לנו מה להציג לבוחרים שלנו. נתניהו שיחק בנו ושיחק בנו, והלכנו אחריו כעיזה עיוורת".