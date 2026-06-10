הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס ( צילום: רונן שטלצר )

בשעה זו (רביעי) יוצא ציבור גדול של הפלג הירושלמי למחאות חירום ב-4 מוקדים אסטרטגיים ברחבי הארץ, בעקבות כוונת המשטרה להעביר 19 תלמידי ישיבות לידי רשויות הצבא. המוחים נקראים להגיע למוקדים שנקבעו ולהשמיע את קולם נגד מה שמכונה בפלג "מסע ציד נגד לומדי התורה".

מפת החסימות

הגר"ע אויערבאך: "לא עת לחשות"

מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הוציא קריאה חריפה להחריף את המחאה. "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת למחות על ביזוי התורה", נכתב בקריאתו. הקריאה מגיעה לאחר שבימים האחרונים נרשם גל מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות בנקודות שונות ברחבי הארץ.

גורמים בפלג הירושלמי מבהירים כי ההתפתחויות האחרונות צפויות להביא להחרפה משמעותית במחאה ולהרחבת מוקדי ההפגנות. בפלג משגרים מסר חריף: "הארץ תבער - בכל מקום, בכל זמן".

הפגנות הפלג הירושלמי ( צילום: רונן שטלצר )

מחאות קודמות והתפתחויות

המחאות הנוכחיות מגיעות לאחר סדרת הפגנות שהתקיימו בימים האחרונים בירושלים ובבית שמש, במהלכן נרשמו שריפות חפצים וחסימות צירים. במשטרה ציינו כי "מפרי הסדר החוסמים את צירי התנועה, מבעירים חפצים ומשבשים את הסדר הציבורי במקום".

כזכור, המחאות התחילו בעקבות אירועי סולברג, כאשר מחקירת המשטרה עלה כי ההפגנה מול בית המשנה לנשיא בית המשפט העליון תוכננה מראש לפרטי פרטים. במשטרה מדברים על "כוונה ברורה לבצע פוגרום", ביטוי חריג במיוחד שמשקף את חומרת הממצאים.

בוועדה להצלת עולם התורה הפיצו בימים האחרונים הנחיות חירום למפגינים, תוך התנערות מוחלטת מחסימת מסילות הרכבת ואזהרה חמורה מפני ירידה לפסים. "מי שחושב שניתן לרדת לחסום את מסילת רכבת ישראל, יידע שמדובר במוות ודאי", נכתב בהנחיות שהופצו.