כיכר השבת
סוף לעוול נגד עמלי תורה?

שר הביטחון מצטרף למזכיר הממשלה, בדרישה לחקיקה דחופה למניעת מעצרם של בני הישיבות

מזכיר הממשלה פוקס שיגר אמש מכתב דחוף ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בנוגע למעצרם של עמלי תורה • שר הביטחון ישראל כ"ץ מצטרף הבוקר לדרישה לחקיקה מיידית | הצעת החוק: הקפאת הליכים פליליים ללומדי תורה תחת פיקוח אפקטיבי (חרדים)

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כלא 10 (צילום: Tal Gal/Flash90)

לאחר הפנייה של מזכיר הממשלה יוסי פוקס, הבוקר (ראשון) שר הביטחון ישראל כץ, מצטרף לפנייה וכותב מכתב דומה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט. שניהם דורשים קידום מיידי של הצעת חוק שתמנע את מעצרם של לומדי תורה באמצעות להקפאת הליכים פליליים.

המכתב של פוקס, שנשלח על דעת ראש הממשלה, מפרט את המצב שנוצר בעקבות פסיקת בג"ץ: שלילת תקציבי ישיבות, הטלת סנקציות כלכליות על משפחות, ומבצעי מעצרים תכופים של צה"ל ומשטרת ישראל ללא הבחנה בין לומדים ללא לומדים. "מהלך זה העמיק את הקרע עם הציבור החרדי ולא תרם לגיוס", נכתב במכתב.

המכתב של שר הביטחון

כץ מצטרף לדרישה: "דיון דחוף בוועדה"

שר הביטחון ישראל כץ שיגר הבוקר מכתב נפרד ליו"ר ביסמוט, בו הוא מבקש לקבוע "דיון דחוף בוועדת חוץ וביטחון בהוראת השעה". כץ מדגיש כי יש לכלול בהוראת השעה סעיפים המגדירים מיהו תלמיד ישיבה שתורתו אומנותו, מהם התנאים לעמידה בסעיפי הקפאת האכיפה הפלילית, והוראות לעניין תצהיר מהישיבה ורשימת ישיבות מאושרות.

לדברי שר הביטחון, החוק צריך לכלול "פיקוח ואכיפה אפקטיביים על בחורי הישיבה וכל סעיף אחר הנדרש להשגת תכלית זו בדרך שתבטיח את המשך האכיפה הפלילית על משתמטים מהציבור החרדי שאינם לומדים בישיבות". כלומר - החוק יחול רק על לומדים אמיתיים תחת פיקוח.

ישיבת חברון (צילום: באדיבות המצלם)

הרקע: תסיסה במשפחות חרדיות המשרתות

פוקס מציין בפתח דבריו כי כתוצאה ישירה מפסיקת בג"ץ, נשללו כל תקציבי הישיבות שבהן לומדים תלמידים חייבי גיוס, ואף הוטלו עליהם ועל בני משפחותיהם סנקציות כלכליות שונות, הכוללות שלילת הנחות במעונות יום, בצהרונים, בביטוח לאומי ובדיור.

בעקבות זאת, הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לצה"ל לבצע מבצעי מעצרים תכופים בשיתוף משטרת ישראל, ללא הבחנה בין תלמידי ישיבות שיושבים ולומדים לבין כאלו שאינם לומדים. מהלך זה, "אשר מיושם למרות חוסר התערבות קודמת של הייעוץ המשפטי בסוגיית האכיפה בציבור הרחב, העמיק את הקרע עם הציבור החרדי ולא תרם לגיוס".

לפי המכתב, "המצב הנוכחי הוביל לאחרונה לתסיסה גדולה בקרב משפחות חרדיות שיש להן בנים המשרתים במסגרות חרדיות קרביות ובישיבות הסדר חרדיות. ההורים, ששלחו בעבר את בניהם שאינם לומדים לשירות צבאי, מתנגדים כעת להמשך השירות מאחר שבניהם לומדי התורה עלולים להיעצר בכל רגע על ידי המשטרה או הצבא".

מזכיר הממשלה ציין במכתבו כי המצב הנוכחי הוביל לתסיסה גדולה בקרב משפחות חרדיות שיש להן בנים המשרתים במסגרות חרדיות קרביות ובישיבות הסדר חרדיות. "ההורים, ששלחו בעבר את בניהם שאינם לומדים לשירות צבאי, חוששים כעת שגם בניהם הלומדים בישיבות ייאלצו להתגייס", נכתב.

הצעת החוק המוצעת היא הוראת שעה שתכלול הגדרות ברורות של מיהו תלמיד ישיבה, מנגנוני פיקוח ואכיפה, ורשימת ישיבות מאושרות. המטרה המוצהרת: להבטיח שרק לומדים אמיתיים יהנו מההקלה, תוך המשך אכיפה על משתמטים.

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0 תגובות

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רק נראה לאיזה ירידה רוחנית הם הגיעו. לא מעניין אותם לומדי תורה, רק מפריע להם ״תסיסה בקרב המשפחות שבניהם משרתים״! אם היו נפקחות עיניהם והם היו מבינים שתעודת הביטוח של עם ישראל זה העברת התורה מדור לדור - יותר מקומנדו, הם היו מעמידים צבא מסביב לישיבות כדי שלא יפריעו ללמוד תורה
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
אבל גם אתם לא פועלים מתוך שיקול של לימוד תורה. ההוכחה לכך שהיא שהרבנים צועקים שגם בטלנים לא יגוייסו. אז ברור שזה לא בגלל לימוד תורה.
חילוני
המיינסטרים החרדי אינו תומך בעמדה זו. נקודה. סוף פסוק.
אוֹרֵחַ לְרֶגַע

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