כיכר השבת
הפרת סדר

מהומות בכיכר השבת: המשטרה הפעילה מכת"זיות ורימוני הלם, שני עצורים

הפרות סדר אלימות בלב ירושלים: מפגינים חסמו את צירי התנועה בכיכר השבת, ניסו לפגוע ברכבים והשליכו חפצים לעבר כוחות הביטחון. המשטרה נאלצה להפעיל מכת"זיות ורימוני הלם כדי לחלץ נהגים לכודים ולפזר את ההמון. שני חשודים נעצרו (חרדים)

(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך הלילה התפתחה הפרת סדר סוערת באזור בירושלים, כאשר קבוצת מפגינים החלה לחסום את צירי התנועה המרכזיים באזור.

המוחים, שעל פי דיווחי נהגו באלימות, ניסו לפגוע ברכבים חולפים ושיבשו לחלוטין את הסדר הציבורי בלב העיר.

כוחות גדולים של שוטרי מחוז ירושלים, יחד עם לוחמי משמר הגבול ויחידת יס"מ, הוזעקו לזירה כדי להשתלט על האירוע, לחלץ את הנהגים הלכודים ולהשיב את שגרת החיים למסלולה.

העימותים במקום הסלימו לאחר שקצין משטרה הכריז רשמית על ההתקהלות כהפרת סדר וכרז למשתתפים להתפנות מיד מהכביש. המפגינים סירבו להישמע להוראות, המשיכו בחסימת הציר ואף החלו להשליך חפצים לעבר כוחות הביטחון.

בעקבות כך, החלו השוטרים לפנות את המוחים תוך שימוש בכוח ובאמצעים שונים לפיזור הפגנות, הכוללים הפעלת מכת"זיות להתזת מים ורימוני הלם. מטרת הכוחות הייתה לחלץ בבטחה את הרכבים שנתקעו בלב ההמון, לפתוח את הכביש מחדש לתנועה חופשית ולהשיב את השקט לאזור.

בתום העימותים פוזרו המפגינים, והצירים המרכזיים באזור כיכר השבת נפתחו מחדש לתנועה מלאה. במהלך פעילות הכוחות בזירה, נעצרו שני חשודים בגין מעורבותם בהפרת הסדר הציבורי, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

​"משטרת ישראל מכבדת ומאפשרת את חופש הביטוי והמחאה לכל אדם בהתאם לחוק. יחד עם זאת, במקרה זה אין מדובר בחופש הביטוי או במחאה לגיטימית, אלא בפגיעה והפרה בוטה של הסדר הציבורי, חסימת עורקי תחבורה ראשיים ופגיעה ישירה וקשה במרקם החיים של תושבי העיר והציבור הרחב. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות, באפס סובלנות ובענייניות נגד כל גילוי אלימות, ונדליזם או הפרת חוק", נמסר מהמשטרה.

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