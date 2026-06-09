מסע קרן עולם התורה בארצות הברית נמשך במלוא העוצמה, כאשר גדולי ישראל קיימו במהלך היום שורת דינרים, מפגשי חיזוק ופגישות עם נדיבי עם בלייקווד, לקראת המשך המסע לעיר שיקגו.

היום נפתח בדינר מיוחד במשרדו של הנגיד ארי שטרן, בהשתתפות ראש הישיבה הגר"ד לנדו, המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, הגר"י הלל, הגר"א סלים, הגרח"מ אוזבנד והגר"י חברוני. במהלך המעמד נשאו גדולי ישראל דברים נרגשים על חשיבות התמיכה בעולם התורה בארץ ישראל.

"התורה בארץ ישראל חשובה לכל הדור"

הגר"ד לנדו אמר במהלך הדינר, כאשר הדגיש כי חשיבותה של התורה בארץ ישראל חורגת הרבה מעבר לגבולות הארץ. "לימוד התורה בארץ ישראל, לימוד התורה של בני הישיבות והכוללים, אינו חשוב רק לארץ ישראל, הוא חשוב לכל הדור. הוא חשוב גם לכם. אתם עוזרים לעצמכם. אם חלילה לא תהיה תורה לבני הישיבות בארץ ישראל, לא יהיה קיום לעולם בכלל", אמר ראש הישיבה.

המשגיח הגר"ד סגל הוסיף והבהיר כי מטרת המסע היא להוכיח שעולם התורה ממשיך לעמוד איתן גם בתקופות מאתגרות. "אנחנו רוצים להראות לעולם שהקב"ה אינו פושט רגל, שאנו עדיין מחזיקים מעמד חזק בתורתו. זוהי קרן עולם התורה, לעמוד זקופים עבור ערכי השם, אפילו בזמנים קשים", מסר המשגיח.

הגר"י הלל הדגיש בדבריו כי התמיכה בעולם התורה היא זכות מיוחדת שניתנה לתורמים. "הקב"ה מביט בנו יותר על כך שאנו עוזרים לו לנהל את עולם התורה. זהו רצונו – שנהיה אלו שתומכים בתורה. וכמובן שהכול ממנו; הוא ישפיע את הכספים והוא יוריד את הברכות עבורם ועבור משפחותיהם. זוהי עסקה רווחית ביותר", אמר.

הדינר המרכזי

לאחר מנוחה קצרה המשיכו גדולי ישראל למעונו של הנגיד ברוך ג'רמייס, חבר הנהלת קרן עולם התורה, שם נערך דינר מרכזי בהשתתפות עשרות נדיבים ותומכים. המארח פתח את האירוע בדברים נרגשים וקרא למשתתפים לנצל את גודל השעה. "עליכם לנצל את הרגע כדי להיות שליחים של הקב"ה להצלת הנכס היקר ביותר בעולם. אתם שליחיהם של גדולי הדור, שהם שליחיו של הקב"ה", אמר.

במעמד נשא דברים גם הגרח"מ אוזבנד, שעמד על הניסים הגלויים להם זוכה עם ישראל בתקופה האחרונה לצד האתגרים הרבים. בדבריו סיפר על מקרים בהם טילים גרמו לנזקים כבדים אך לא פגעו בנפש, והשווה זאת לתקופת מלחמת המפרץ. הוא הזכיר את דבריו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שאמר כי כוח התורה הוא המגן על עם ישראל.

"היום, כשיש הרבה יותר תורה, אנו רואים את הניסים הללו. אבל במקביל ישנו קושי גדול – אברכים רבים מתמודדים עם קשיים כלכליים המשפיעים על לימודם. זה הזמן לעמוד מאחוריהם ולהראות לעולם שהתורה משגשגת וששלוחיו של הקב"ה אינם נוטשים את עולם התורה", אמר.

שיעור כללי לאלפים בבית המדרש הגדול

בשעות הצהריים נשא הגרי"ב שרייבר שיעור כללי בהיכל בית המדרש הגדול של ישיבת לייקווד, כאשר אלפים הגיעו להשתתף. המשתתפים תיארו מחזה מרומם של צעירים ומבוגרים כאחד, השקועים יחד בפלפולה של תורה במשך שעה ארוכה. כידוע, ראש הישיבה התמודד בחודשים האחרונים עם מחלה קשה, ובחסדי שמים חל שיפור דרמטי במצבו הבריאותי, כפי שדיווחנו לפני כשבוע.