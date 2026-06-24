הנאום של משריקי - צילום: ערוץ כנסת הנאום של משריקי | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 10:28

ח"כ יוני משריקי (ש"ס) יצא היום (רביעי) במתקפה סוערת במליאת הכנסת נגד מסע המעצרים של לומדי תורה, בנאום חריף שעורר סערה בדיון. יו"ר ועדת הבריאות, שהוא בעצמו חלק מעולם התורה, לא חסך בביקורת על מה שכינה "מסע רדיפה" נגד הציבור החרדי.

"איך אפשר להפוך את לימוד התורה במדינת ישראל לעבירה פלילית, ואת הבחור שיושב כל היום מול הגמרא - לאוייב המדינה?" תקף משריקי בחריפות. "מדינה יהודית ששולחת לומדי תורה לכלא צריכה לשאול את עצמה - מתי איבדנו את הבושה?"