ח"כ יוני משריקי (ש"ס) יצא היום (רביעי) במתקפה סוערת במליאת הכנסת נגד מסע המעצרים של לומדי תורה, בנאום חריף שעורר סערה בדיון. יו"ר ועדת הבריאות, שהוא בעצמו חלק מעולם התורה, לא חסך בביקורת על מה שכינה "מסע רדיפה" נגד הציבור החרדי.
"איך אפשר להפוך את לימוד התורה במדינת ישראל לעבירה פלילית, ואת הבחור שיושב כל היום מול הגמרא - לאוייב המדינה?" תקף משריקי בחריפות. "מדינה יהודית ששולחת לומדי תורה לכלא צריכה לשאול את עצמה - מתי איבדנו את הבושה?"
"בלי תורה אין לנו שורש"
בהמשך דבריו, הציג משריקי את התפיסה החרדית המרכזית לגבי מעמד התורה במדינת ישראל. "אם מדינת ישראל רוצה להישאר מדינה יהודית, היא צריכה להכיר באמת הפשוטה: בלי תורה אין לנו שורש", הדגיש. "ובלי שורש - גם העץ החזק ביותר נופל".
דבריו של משריקי משקפים את הגישה המקובלת בעולם התורה, לפיה לימוד התורה הוא עמוד התווך של הקיום היהודי, ולא ניתן להפריד בין זהותה היהודית של המדינה לבין התמיכה בלומדי התורה. הוא הדגיש כי הקריאה שלו היא ברורה וחד-משמעית: "שחררו את בני התורה. הפסיקו את מסע הרדיפה נגדם".
התקפה חריפה על היועמ"שית ובג"ץ
משריקי לא הסתפק בביקורת על מדיניות הגיוס, אלא פנה בחריפות נגד מערכת המשפט. "אתם לא מסתפקים במעצרים וההשפלות של לומדי התורה", תקף את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון. "אתם פוגעים בצורה מרושעת ואכזרית בילדים קטנים, פוגעים בזכות הלגיטימית שלהם לקורת גג כמו שיש לכל אזרח".
הביקורת התמקדה במה שמשריקי כינה פגיעה כפולה - גם באברכים עצמם וגם במשפחותיהם. "אתם מעמיקים את הקרע בעם ופוגעים בזהותה היהודית של המדינה", סיכם את דבריו בטון חריף.
0 תגובות