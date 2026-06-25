גדולי ישראל חותמים על המכתב ( צילום: באדיבות המצלם )

חמשת זקני חברי מועצת גדולי התורה הצטרפו באופן רשמי לקריאתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש לקבוע סדרי שקידה מיוחדים בכל הכוללים בארץ.

במכתב מיוחד שמופץ בימים אלו בכל הכוללים ברחבי הארץ, כתבו חברי המועצה: "הננו בזה להצטרף בכל לב לקריאתו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שליט"א לקבוע סדרי שקידה מיוחדים בכל הכוללים בארץ ישראל וללמוד ברציפות גמורה ובתענית דיבור לפחות חצי שעה ראשונה של סדר א', עד הימים הנוראים".

המכתב שנחתם

על המכתב ההיסטורי חתמו זקני חברי מועצת גדולי התורה: ראש הישיבה הגאון רבי משה צבי ברגמן, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר פילץ, וכן ראש הישיבה הגאון רבי דב כהן וראש הישיבה הגאון רבי אריה יהודה פינקל. "באתי להוריד אותך" | הבחורה חטפה הלם מתגבותו של הבחור בפגישה אריה רוזן | 16:39 חנוכת הבית לבניין ישיבת “ישועות משה” בלונדון והכנסת ספר תורה בראשות האדמו"ר מויז’ניץ חיים רוזנבוים | 21:40 בסיום המכתב בירכו חברי המועצה: "זכות זו תעמוד לכלל ישראל נגד הרדיפות הקשות והצרות המתחדשות מחמת המציק". המכתב מגיע על רקע המצב הקשה בו נמצא עולם התורה בעקבות גזירות הגיוס ושלילת תקציבי הישיבות. המעמד המיוחד שקדם לפרסום המכתב שמפורסם בימים אלו גורם לחיזוק גדול בקרב האברכים, כהמשך ישיר למעמד המיוחד שהתקיים במעונו של הגרמ"ה הירש יחד עם עשרות ראשי הכוללים בארץ הקודש, טרם נסיעתו לארצות הברית במסגרת מסע קרן עולם התורה. באותו מעמד פנה ראש הישיבה לראשי הכוללים בקריאה רוחנית חריגה: לקבל על עצמם תענית דיבור של חצי שעה בתחילת כל סדר לימוד, מעכשיו ועד סוף ימים נוראים. הגרמ"ה הירש הבהיר כי דווקא הקושי הכרוך בקבלה זו הוא שיביא את הישועה.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

"זה דבר מאוד קשה ובגלל זה שזה קשה ובבחינת מסירות נפש, זה יביא כבוד שמים גדול מאוד", הסביר ראש הישיבה במכתבו המקורי. "ממילא הקב"ה יתקרב אלינו ואז יהיה לנו מהקב"ה סייעתא דשמיא מיוחד. בלי הסייעתא דשמיא המיוחד לא יהיה האפשרות לנצח כנגד אלו שלוחמים נגדנו".

התחזקות נוספת בדרך

יצוין כי בהמשך צפוי להתקיים מעמד נוסף עם גדולי הרבנים גם במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובו תצא קריאה נוספת להתחזקות וקבלות טובות על ידי האברכים ובני התורה.

מכתב דומה שלח גם הגאון רבי משה שטרנבוך, המכונה גאב"ד העדה החרדית, הקורא לחיזוק כחלק ממלחמת עמלק. הקריאות המקבילות מעידות על תחושת הדחיפות בעולם התורה להתחזק רוחנית בתקופה זו.