הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

למרות המצב הביטחוני המורכב והמבצע הצבאי הנמשך ברוסיה, הוכרז השבוע על הקמת גוף רבני חדש ומשמעותי: 'ועד רבני מוסקבה'. הגוף החדש יעמוד בראשות אב"ד מוסקבה, הגאון רבי משה לבל, והרב הראשי למוסקבה, הרב נחום זיכרמן.

ההכרזה על הקמת הוועד הרבני באה במעמד מיוחד – התכנסות רבני הקהילות במוסקבה שנערכה בשבוע שעבר לרגל ייסוד בית ועד לחכמים. הוועד יפעל בהתאם להנהגתם של גדולי ישראל ולכללי ההלכה שנמסרו מדורי דורות בדרך ישראל סבא. במהלך הכינוס שיתפו הרבנים את אתגרי השעה והבעיות עמן הם מתמודדים, הן בפן הקהילתי והן בפן ההלכתי. הדיונים התמקדו בסוגיות מרכזיות הנוגעות לחיי הקהילה היהודית במוסקבה, כאשר הרבנים חתרו למצוא פתרונות הלכתיים ומעשיים לאתגרים המיוחדים של הקהילה. "נקודת מפנה היסטורית" "ליל הפופקורן בבאיאן": 40 שידוכים התפרסמו בתוך שעות ספורות חיים רוזנבוים | 10:17 מעצרים דרמטיים בערים חרדיות | המשטרה חשפה פרשת הונאת ענק בהיקף של כחצי מילארד שקלים קובי רוזן | 07:19 הרב הראשי למוסקבה, הרב נחום זיכרמן, פתח את הכינוס בהתרגשות רבה וציין כי מדובר בנקודת מפנה היסטורית: "במקום שבו עברו מיליוני יהודים, ובו פעלו בעבר גדולי עולם כרבי חיים ברלין ורבי משה פיינשטיין – מוקם לראשונה גוף רבני מאגד לקהילות ולרבנים". דבריו של הרב זיכרמן הדגישו את המשמעות ההיסטורית של הרגע, כאשר הוא הזכיר את גדולי התורה שפעלו בעבר במוסקבה ואת מורשתם הרוחנית שממשיכה לחיות בקהילה היהודית ברוסיה. ראש ישיבת תורת חיים במוסקבה ואב"ד מוסקבה, הגאון רבי משה לבל, נשא דברי תורה נרגשים במעמד. "אל מול אתגרי הזמן והקשיים, אנו מנהיגי הקהילות מצווים לבסס ולחזק את שיעורי התורה בקהילות, ולדאוג לכך שכל יהודי חבר הקהילה יהיה לו סדר יומי של לימוד תורה קבוע", אמר הרב לבל.

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הרב לבל הוסיף והדגיש את החשיבות של חינוך הדור הצעיר: "עלינו לדאוג לחינוך הדור הצעיר ולחברם למקומות התורה". דבריו שיקפו את האחריות המוטלת על מנהיגי הקהילות להבטיח את המשכיות הרוחנית והתורנית של הקהילה היהודית במוסקבה.

חבר נאמנים לקהילה

לכינוס היה נדבך נוסף: הוקם חבר נאמנים לקהילת קודש מוסקבה, שחבריו יטלו על עצמם לקדם את הקהילה בכל דרך אפשרית. חבר הנאמנים השתתף בישיבה משותפת עם רבני הקהילות, הביע הערכה עמוקה לעבודת הקודש הרבנית הנעשית מתוך מסירות נפש, והודה על כך.

הקמת חבר הנאמנים משקפת את הצורך בתמיכה קהילתית ומעשית בפעילות הרבנית, כאשר חברי הנאמנים מתחייבים לסייע בקידום הפרויקטים והיוזמות של הקהילה.

ברכת הרב הראשי לישראל

הרב הראשי לישראל והראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, שיגר את ברכתו לכינוס. הרב יוסף חיזק את ידי הרבנים וציין כי דווקא בדרך של איחוד ועבודה משותפת ניתן להגדיל תורה ולהאדירה. הוא איחל לרבנים שיזכו ללכת מחיל אל חיל ולקרב את כולם לאביהם שבשמיים.

דבריו של הרב הראשי לישראל הדגישו את חשיבות האחדות והשיתוף פעולה בין רבני הקהילות, כאשר הוא ראה בהקמת הוועד הרבני צעד משמעותי לחיזוק היהדות במוסקבה.

החלטות מעשיות

הכינוס ננעל בשורת החלטות הנוגעות לכלל הקהילות. בין ההחלטות: סוגיות גיורים ונישואין, דיון בתקנות הקיימות, ודרכי סיוע למשפחות הבונות את ביתן בטהרה, בקדושה ובשלום בית.

ההחלטות המעשיות משקפות את הצורך בהסדרה הלכתית ברורה לסוגיות המרכזיות בחיי הקהילה, כאשר הרבנים פועלים ליצירת מסגרת אחידה ומחייבת לכלל הקהילות במוסקבה.

יצוין כי הקמת הוועד הרבני במוסקבה מצטרפת למגמה רחבה יותר של חיזוק המבנה הרבני באירופה, כפי שניכר גם בכינוס האחרון של ועידת רבני אירופה במינכן, שם דנו רבנים באתגרי השעה ובדרכי התמודדות עם האנטישמיות הגואה.

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )

הקמת הגוף הרבני במוסקבה ( צילום: באדיבות הקהילה )