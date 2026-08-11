מחאה נוספת נגד מרכז 'נתיבים' התקיימה היום (שלישי) ברחוב הקישון בבני ברק. קבוצת מפגינים, בהם גם מחסידות בוהוש, הגיעה לאזור במחאה על פעילות המרכז בקרב צעירים חרדים.

מרכז 'נתיבים' מעניק ייעוץ לצעירים חרדים בנושאים שונים, בהם השתלבות בתעסוקה ובשוק העבודה. בין היתר, המרכז גם מכוון צעירים חרדים המעוניינים בכך למסלולי גיוס המיועדים לציבור החרדי, פעילות שמעוררת התנגדות בקרב הקבוצות שהגיעו למחות במקום.

ההפגנה החלה באיחור של כשעה, כאשר המפגינים התאספו באזור המרכז ובשלב מסוים חסמו את הכניסה אליו. כוחות משטרה הגיעו למקום.

זו הפעם השנייה בתוך כשבוע שבה מתקיימת מחאה במקום. גם בשבוע שעבר הגיעו מפגינים לרחוב הקישון ומחו מול מרכז 'נתיבים' נגד פעילותו בתחום הגיוס.

אלא שבמרכז 'נתיבים' מספרים כי למרות המחאה, בתוך המשרדים כלל לא שמעו את המפגינים, שעמדו במרחק מהמרכז.

עברו לתחנת המשטרה

בהמשך עברה קבוצת המפגינים לעבר תחנת משטרת בני ברק, הממוקמת אף היא ברחוב הקישון. שם נמשכה המחאה מול השוטרים, ובשלב מסוים אף עצרו המפגינים אוטובוס שעבר במקום.

המחאה שהגיעה היום עד תחנת המשטרה מקבלת זווית מעניינת על רקע הפרסום בנוגע לעתידה של התחנה.

לפי הפרסום של מרדכי הלפרין בגלי צה"ל, משטרת ישראל החליטה להאריך את חוזה השכירות של המבנה שבו פועלת תחנת בני ברק עד שנת 2037, בעלות כוללת של יותר מ־90 מיליון שקלים.

אחד הנימוקים שניתנו להחלטה הוא הצורך ב'הבטחת נוכחות ובולטות באזור', זאת בין היתר על רקע העימותים והמחאות החוזרים בין קבוצות קיצוניות בציבור החרדי לבין כוחות אכיפת החוק.

לאחר שנחשפה ההחלטה להבטיח את נוכחות המשטרה במקום לעשור נוסף, המחאה שהחלה מול מרכז 'נתיבים' הגיעה עד לפתחה של אותה תחנה.