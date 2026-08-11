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עשרות קיצוניים הפגינו נגד 'נתיבים' ועברו לתחנת המשטרה | תיעוד מבני ברק

קבוצת מפגינים קיצוניים הגיעה למרכז 'נתיבים' ברחוב הקישון בבני ברק וקיימה שם מחאה נגד המרכז שנמצא במקום, לאחר מכן המחאה עברה לתחנת המשטרה הנמצאת בסמוך | תיעוד (חרדים)

6תגובות
ההפגנות בבני ברק
ההפגנות בבני ברק| צילום: צילום: דניאל גרובייס, כאן 11

מחאה נוספת נגד מרכז 'נתיבים' התקיימה היום (שלישי) ברחוב הקישון ב. קבוצת מפגינים, בהם גם מחסידות בוהוש, הגיעה לאזור במחאה על פעילות המרכז בקרב צעירים חרדים.

מרכז 'נתיבים' מעניק ייעוץ לצעירים חרדים בנושאים שונים, בהם השתלבות בתעסוקה ובשוק העבודה. בין היתר, המרכז גם מכוון צעירים חרדים המעוניינים בכך למסלולי גיוס המיועדים לציבור החרדי, פעילות שמעוררת התנגדות בקרב הקבוצות שהגיעו למחות במקום.

ההפגנה החלה באיחור של כשעה, כאשר המפגינים התאספו באזור המרכז ובשלב מסוים חסמו את הכניסה אליו. כוחות הגיעו למקום.

זו הפעם השנייה בתוך כשבוע שבה מתקיימת מחאה במקום. גם בשבוע שעבר הגיעו מפגינים לרחוב הקישון ומחו מול מרכז 'נתיבים' נגד פעילותו בתחום הגיוס.

אלא שבמרכז 'נתיבים' מספרים כי למרות המחאה, בתוך המשרדים כלל לא שמעו את המפגינים, שעמדו במרחק מהמרכז.

עברו לתחנת המשטרה

בהמשך עברה קבוצת המפגינים לעבר תחנת משטרת בני ברק, הממוקמת אף היא ברחוב הקישון. שם נמשכה המחאה מול השוטרים, ובשלב מסוים אף עצרו המפגינים אוטובוס שעבר במקום.

המחאה שהגיעה היום עד תחנת המשטרה מקבלת זווית מעניינת על רקע הפרסום בנוגע לעתידה של התחנה.

לפי הפרסום של מרדכי הלפרין בגלי צה"ל, משטרת ישראל החליטה להאריך את חוזה השכירות של המבנה שבו פועלת תחנת בני ברק עד שנת 2037, בעלות כוללת של יותר מ־90 מיליון שקלים.

אחד הנימוקים שניתנו להחלטה הוא הצורך ב'הבטחת נוכחות ובולטות באזור', זאת בין היתר על רקע העימותים והמחאות החוזרים בין קבוצות קיצוניות בציבור החרדי לבין כוחות אכיפת החוק.

לאחר שנחשפה ההחלטה להבטיח את נוכחות המשטרה במקום לעשור נוסף, המחאה שהחלה מול מרכז 'נתיבים' הגיעה עד לפתחה של אותה תחנה.
משטרהבני ברקהפגנההפגנותמשטרה צבאיתהפגנות הגיוס

6 תגובות

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3
אני לא חרדי (דתל מכבד חרדים ומכיר יחסית את המגזר) ואשמח אם מישהו למה יש את ההפגנה? יש אנשים שצריכים לעבוד וזכותם לעבוד! למה אתה מפגין כנגד מי שלא הולך להיות אברך? וכי כולם מתאימים? בגלל היעוץ לקראת העבודה והצבא שיהיה מותאם חרדי? הרי גם כך הוא יעשה את זה והמכון רק מכוון למקום טוב יותר, מה האירוע?
אלמוני
הם שולחים מלא לצבא
איציק
חוסר ההבנה הזו היא המהות של היותך מהדל ולא חרדי, אם שאלתך כנא ורצונך לתשובה אמיתית כנס לגדולי ישראל ושאלם מומלץ ללמוד עצמאית קודם טור יו"ד רמו בית יוסף בח ודרכי משה אחכ ש"ע עם נשאי הכלים יש שם תמצית שהגדולים ישמחו להרחיב לך בעה
ערבוביא
אז אני כן חרדי ואני לגמרי איתך משום שזו קבוצה כל כך קטנה שהדבר היחיד הוא שמשעמם להם בחיים וההוכחה היא שהיו שמה אולי כמה עשרות אז בכל ציבור יש את האלה שלא איתנו ממש... וזה הכל באהבה..
אח שלך
2
זה שהם באו לכוון הם באים לחלן עיין ערך אליאנס ודומיהם כולם מופעלים על ידי עמותות חוץ שמטרתם להוציא את הציבור החרדי ולהשיל ממנו עול מצוות כדי שיהפך ל" ישראלי נאור"
דתל
1
הם מפגינים כי לא קיבלו אותם לתכנית הם פשוט כאלה סתומים שזה התעסוקה היחידה שהם מסוגלים לעשות ,ולמי שדואג הם מקבלים משכורת על כל שעת הפגנה מכמה מיליונרים מלונדון בעלי נפש רעועה שרוצים להשמיד את מדינת ישראל ועל הדרך להלבין את המיליונים שלהם שלא יצטרכו לשלם מס
חיים

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