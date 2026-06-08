גפני, סמוטריץ' ודרעי במליאה | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

"יריקה בפרצוף של עולם התורה מצד שותפיו הטבעיים לכאורה – מפלגת הציונות הדתית ובראשה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'", כך אומרים הערב ל'כיכר השבת' גורמים בכירים ביהדות התורה בנוגע למה שסמוטריץ' צפוי להעביר מחר (שלישי) לטובת הציבור שהוא מייצג.

בזמן שאברכי הכוללים ובני הישיבות הקדושות סופגים גזירה אחר גזירה, עומדים בפני שוקת שבורה בכל הנוגע לתקצוב, ונאבקים על פת לחמם נוכח שלילת סבסוד המעונות – מתברר כי קופת המדינה דווקא פתוחה לרווחה, אך רק למגזר אחד. טיוטות החלטות הממשלה שצפויות לעלות מחר (יום ראשון), חושפות את גודל האבסורד. הממשלה צפויה לאשר הזרמת תקציבי עתק – סכומים הנאמדים במיליארדי שקלים – לטובת הקמת אתרים זמניים ביישובים במרחב הכפרי ביהודה ושומרון. ההחלטה כוללת תקצוב נרחב לרכישת מבנים יבילים, פיתוח תשתיות, ותקציבי חטיבה להתיישבות. העלאת ערך הנקודה – רק לישיבות הסרוגות הכבוד ההדדי בברכות והשם שנבחר | שמחת הברית לנינם המשותף של הראשונים לציון חיים רוזנבוים | 20:43 אך הזעזוע הגדול באמת מגיע מפרק אחר בהחלטות הממשלה – "חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי". תחת מכבסת המילים הזו, מסתתרת החלטה מקוממת שמטרתה להזרים הון עתק ולהעלות את ערך הנקודה למגזר הדתי-לאומי בלבד. ההחלטה מורה במפורש על חיזוק "מוסדות תורניים, שלא לומדים בהם חייבי גיוס – ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות" באזורי עדיפות. משמעות הדבר: בעוד תקציב הישיבות הקדושות של הציבור החרדי מקוצץ באכזריות וערך הנקודה של האברכים נשחק עד דק, הישיבות של סמוטריץ' יקבלו העלאה משמעותית ותקצוב עודף. עולם תורה אחד קורס – ועולם תורה אחר, סרוג, מקבל צ'ק פתוח.

בחורים עמלים על תלמודם בישיבת חברון, אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מסע רדיפה שיטתי

מהלכים אלו לא מגיעים בחלל ריק, אלא מצטרפים למסע רדיפה של ממש. בכיר ביהדות התורה אומר ל'כיכר השבת': "רק לאחרונה ראינו כיצד שר האוצר סמוטריץ' תוקע אצבע בעין של ממש למשפחות האברכים, כאשר הוא וסיעתו החרימו את ההצבעה על חוק המעונות הקריטי כל כך לאמהות החרדיות העובדות".

לדבריו, "זו הצבעה שהייתה יכולה להציל אלפי משפחות מקריסה כלכלית – אך סמוטריץ' בחר להתעלם מ'שותפיו הטבעיים' והחרים את ההצבעה הכה חשובה בשבילנו".

"והיום", מוסיף עוד בכיר: "נרשם שיא חדש של ניתוק ופגיעה: סמוטריץ' הודיע קבל עם ועדה כי יתנגד ל"חוק לימוד תורה". אותו שר אוצר שדואג להעביר מחר תקציבי עתק לישיבות ההסדר ולמפעל ההתנחלויות שלו, מתייצב באותה נשימה נגד חוק שאמור להגן על מעמדם של לומדי התורה שתורתם אומנותם".

"לא זו בלבד", אומר אותו בכיר: "אלא שבימים האחרונים תקף סמוטריץ' בחריפות את חברי הכנסת החרדים, אחרי ביקורים אצל בחורי הישיבות העצורים בעקבות אי גיוס לצה"ל כהוראת גדולי ישראל".

"בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי", צייץ סמוטריץ' ברשת X. "איזו בושה. איזה חוסר מודעות. איזה ניתוק ואטימות", הוסיף.

שתיקה רועמת: איפה הנציגות החרדית?

מול מסע ההשפלה הזה, ההפקרות בחלוקת הכספים הקואליציוניים, והפגיעה הישירה בציפיות של הבוחר החרדי – בולטת במיוחד חולשתה של הנציגות החרדית בכנסת. חברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה, שאמורים לעמוד כחומה בצורה על משמר עולם התורה, שותקים.

בכיר במפלגה זועם ואומר הערב ל'כיכר השבת: "הם רואים כיצד המפלגה של סמוטריץ' מקבלת הכל: מיליארדים להתנחלות, זינוק בתקציבי הישיבות שלהם, ומנגד – סירוב מוחלט לעמוד בהסכמים הקואליציוניים ובהבטחות לציבור החרדי על חוק המעונות וחוק לימוד התורה. השתיקה הזו של הנציגים החרדים, שמאפשרים לציונות הדתית לדרוס את הציבור החרדי ולקבל את כל מבוקשם ללא שום תמורה, מעלה שאלות נוקבות ברחוב החרדי".

"האם עסקנינו נרדמו בשמירה?", תוהה אותו בכיר: "עד מתי תהיה הציבוריות החרדית שק חבטות ומקור לסחיטה, בעוד כספי המיסים שלנו מממנים את הפריחה של מגזר אחר לחלוטין? מחר, סביב שולחן הממשלה, יעברו המיליארדים לציונות הדתית בזה אחר זה. מנגד, עשרות אלפי משפחות של בני תורה ימשיכו לשאול את עצמן מאין יביאו לחם לילדיהם בחודש הבא, ומי ישמור על זכותם הבסיסית ללמוד תורה בארץ ישראל".

לדבריו: "אמנם אני לא מוריד את האשמה מכל נציגי הציבור - שכולם אשמים ובראשם ראשי המפלגות, אך הכי מרגיז לראות את שיתופי הפעולה של חברי הכנסת שלנו, גם אלו שבתחיתית הרשימה, כמו חבר הכנסת יעקב אשר ועוד, שלא מבינים את גודל השעה ואני מקווה שהם יתעשתו כמה שיותר מהר".

יעקב אשר ( צילום: דוברות הכנסת )

המחיר האמיתי

כידוע, הסנקציות הכלכליות שמתגבשות בימים אלו במערכת המשפט ובקרב גורמי האכיפה אינן מוגבלות לתחום אחד. מדובר במערך רחב של צעדים שנפרשים על פני כל תחומי החיים: החל מביטול סבסוד מעונות היום, דרך קיצוץ דרמטי במלגות האברכים, ועד למסים עקיפים על ארנונה, חשמל ותחבורה ציבורית.

לפי בדיקות שנעשו, עבור משפחה חרדית ממוצעת, המשתכרת כ-15,000 שקלים בחודש, מדובר בטלטלה שאין לה אח ורע: איבוד של כ-9,500 שקלים מהתקציב החודשי – יותר משישים אחוזים מהכנסת המשפחה. אך המכה האמיתית מתרחשת בזירת הדיור, שם משרד הבינוי והשיכון כבר החל ביישום מדיניה חדשה שמחברת לראשונה באופן ישיר וחד-משמעי בין מילוי חובת השירות הצבאי לבין הזכות לקבלת הטבות דיור.

בעוד כל זה מתרחש, סמוטריץ' מעביר מחר מיליארדים למגזר שלו. ההפקרות מדברת בעד עצמה.

מה שצפוי לעבור מחר

מה שצפוי לעבור מחר

מה שצפוי לעבור מחר

מה שצפוי לעבור מחר