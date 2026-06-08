כיכר השבת
"עד מתי נהיה סמרטוטים?!"

למרות האיבה נגד חרדים, סמוטריץ' צפוי להעביר מחר כסף רב לציבור הדתי; "צבוע; כל הזמן רודף אותנו"

הממשלה תאשר מחר הזרמת מיליארדי שקלים להתנחלויות והעלאת ערך הנקודה לישיבות הציוניות - ולא לישיבות החרדיות, כאשר עד היום, הנציגים החרדים נלחמו שלא תהיה אפליה בין ישיבות הסדר לישיבות קדושות, אך נראה שהסכר נפרץ | בכיר ביהדות התורה זועם על הח"כים שיושבים בשקט ולא נלחמים, אך מאשים בעיקר את חבר הכנסת יעקב אשר (חדשות חרדים)

12תגובות
גפני, סמוטריץ' ודרעי במליאה | ארכיון (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

"יריקה בפרצוף של עולם התורה מצד שותפיו הטבעיים לכאורה – מפלגת הציונות הדתית ובראשה שר האוצר ", כך אומרים הערב ל'כיכר השבת' גורמים בכירים ביהדות התורה בנוגע למה שסמוטריץ' צפוי להעביר מחר (שלישי) לטובת הציבור שהוא מייצג.

בזמן שאברכי הכוללים ובני הישיבות הקדושות סופגים גזירה אחר גזירה, עומדים בפני שוקת שבורה בכל הנוגע לתקצוב, ונאבקים על פת לחמם נוכח שלילת סבסוד המעונות – מתברר כי קופת המדינה דווקא פתוחה לרווחה, אך רק למגזר אחד.

טיוטות החלטות הממשלה שצפויות לעלות מחר (יום ראשון), חושפות את גודל האבסורד. הממשלה צפויה לאשר הזרמת תקציבי עתק – סכומים הנאמדים במיליארדי שקלים – לטובת הקמת אתרים זמניים ביישובים במרחב הכפרי ביהודה ושומרון. ההחלטה כוללת תקצוב נרחב לרכישת מבנים יבילים, פיתוח תשתיות, ותקציבי חטיבה להתיישבות.

העלאת ערך הנקודה – רק לישיבות הסרוגות

אך הזעזוע הגדול באמת מגיע מפרק אחר בהחלטות הממשלה – "חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי". תחת מכבסת המילים הזו, מסתתרת החלטה מקוממת שמטרתה להזרים הון עתק ולהעלות את ערך הנקודה למגזר הדתי-לאומי בלבד. ההחלטה מורה במפורש על חיזוק "מוסדות תורניים, שלא לומדים בהם חייבי גיוס – ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות" באזורי עדיפות.

משמעות הדבר: בעוד תקציב הישיבות הקדושות של הציבור החרדי מקוצץ באכזריות וערך הנקודה של ה נשחק עד דק, הישיבות של סמוטריץ' יקבלו העלאה משמעותית ותקצוב עודף. עולם תורה אחד קורס – ועולם תורה אחר, סרוג, מקבל צ'ק פתוח.

בחורים עמלים על תלמודם בישיבת חברון, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מסע רדיפה שיטתי

מהלכים אלו לא מגיעים בחלל ריק, אלא מצטרפים למסע רדיפה של ממש. בכיר ביהדות התורה אומר ל'כיכר השבת': "רק לאחרונה ראינו כיצד שר האוצר סמוטריץ' תוקע אצבע בעין של ממש למשפחות האברכים, כאשר הוא וסיעתו החרימו את ההצבעה על חוק המעונות הקריטי כל כך לאמהות החרדיות העובדות".

לדבריו, "זו הצבעה שהייתה יכולה להציל אלפי משפחות מקריסה כלכלית – אך סמוטריץ' בחר להתעלם מ'שותפיו הטבעיים' והחרים את ההצבעה הכה חשובה בשבילנו".

"והיום", מוסיף עוד בכיר: "נרשם שיא חדש של ניתוק ופגיעה: סמוטריץ' הודיע קבל עם ועדה כי יתנגד ל"חוק לימוד תורה". אותו שר אוצר שדואג להעביר מחר תקציבי עתק לישיבות ההסדר ולמפעל ההתנחלויות שלו, מתייצב באותה נשימה נגד חוק שאמור להגן על מעמדם של לומדי התורה שתורתם אומנותם".

"לא זו בלבד", אומר אותו בכיר: "אלא שבימים האחרונים תקף סמוטריץ' בחריפות את חברי הכנסת החרדים, אחרי ביקורים אצל בחורי הישיבות העצורים בעקבות אי גיוס לצה"ל כהוראת גדולי ישראל".

"בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי", צייץ סמוטריץ' ברשת X. "איזו בושה. איזה חוסר מודעות. איזה ניתוק ואטימות", הוסיף.

שתיקה רועמת: איפה הנציגות החרדית?

מול מסע ההשפלה הזה, ההפקרות בחלוקת הכספים הקואליציוניים, והפגיעה הישירה בציפיות של הבוחר החרדי – בולטת במיוחד חולשתה של הנציגות החרדית בכנסת. חברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה, שאמורים לעמוד כחומה בצורה על משמר עולם התורה, שותקים.

בכיר במפלגה זועם ואומר הערב ל'כיכר השבת: "הם רואים כיצד המפלגה של סמוטריץ' מקבלת הכל: מיליארדים להתנחלות, זינוק בתקציבי הישיבות שלהם, ומנגד – סירוב מוחלט לעמוד בהסכמים הקואליציוניים ובהבטחות לציבור החרדי על חוק המעונות וחוק לימוד התורה. השתיקה הזו של הנציגים החרדים, שמאפשרים לציונות הדתית לדרוס את הציבור החרדי ולקבל את כל מבוקשם ללא שום תמורה, מעלה שאלות נוקבות ברחוב החרדי".

"האם עסקנינו נרדמו בשמירה?", תוהה אותו בכיר: "עד מתי תהיה הציבוריות החרדית שק חבטות ומקור לסחיטה, בעוד כספי המיסים שלנו מממנים את הפריחה של מגזר אחר לחלוטין? מחר, סביב שולחן הממשלה, יעברו המיליארדים לציונות הדתית בזה אחר זה. מנגד, עשרות אלפי משפחות של בני תורה ימשיכו לשאול את עצמן מאין יביאו לחם לילדיהם בחודש הבא, ומי ישמור על זכותם הבסיסית ללמוד תורה בארץ ישראל".

לדבריו: "אמנם אני לא מוריד את האשמה מכל נציגי הציבור - שכולם אשמים ובראשם ראשי המפלגות, אך הכי מרגיז לראות את שיתופי הפעולה של חברי הכנסת שלנו, גם אלו שבתחיתית הרשימה, כמו חבר הכנסת יעקב אשר ועוד, שלא מבינים את גודל השעה ואני מקווה שהם יתעשתו כמה שיותר מהר".

יעקב אשר (צילום: דוברות הכנסת)

המחיר האמיתי

כידוע, הסנקציות הכלכליות שמתגבשות בימים אלו במערכת המשפט ובקרב גורמי האכיפה אינן מוגבלות לתחום אחד. מדובר במערך רחב של צעדים שנפרשים על פני כל תחומי החיים: החל מביטול סבסוד מעונות היום, דרך קיצוץ דרמטי במלגות האברכים, ועד למסים עקיפים על ארנונה, חשמל ותחבורה ציבורית.

לפי בדיקות שנעשו, עבור משפחה חרדית ממוצעת, המשתכרת כ-15,000 שקלים בחודש, מדובר בטלטלה שאין לה אח ורע: איבוד של כ-9,500 שקלים מהתקציב החודשי – יותר משישים אחוזים מהכנסת המשפחה. אך המכה האמיתית מתרחשת בזירת הדיור, שם משרד הבינוי והשיכון כבר החל ביישום מדיניה חדשה שמחברת לראשונה באופן ישיר וחד-משמעי בין מילוי חובת השירות הצבאי לבין הזכות לקבלת הטבות דיור.

בעוד כל זה מתרחש, סמוטריץ' מעביר מחר מיליארדים למגזר שלו. ההפקרות מדברת בעד עצמה.

מה שצפוי לעבור מחר
מה שצפוי לעבור מחר
מה שצפוי לעבור מחר
מה שצפוי לעבור מחר
מה שצפוי לעבור מחר
בצלאל סמוטריץ'יעקב אשרעולם הישיבותמשרד האוצרישיבותהתנחלויותבצלאל סמוטריץח"כ בצלאל סמוטריץ'

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
ברור. גם אצלכם 95% מהרבני ערים חרדיים בלי דריסת רגל לרבנים כיפות סרוגות. אל דאטפך אטפוך. לא תשרתו לא תקבלו
אני
10
אוי להם מיום הדין איך מלאם לבם להפלות בין בני תורה קדושים למוסדות אחרים? התורה אומרת לא תכירו פנים במשפט ושר האוצר בא ביהירות ותוקע אצבע בעיני אלפי אברכים ספרדים לוקחים מהם את לחם חוקם ומחלקים מיליארדים להתנחלויות שלו צעקנו ונצעק שהתורה היא חיינו והנציגים חייבים לחרף נפשם ולא לשתוק
חזן
9
הלב כואב ומורתח פשוט חוסר צדק משוע שמכה במשפחות הכי חלשות בציבור שלנו האברכים חיים בדוחק כה גדול ובקושי יש להם אוכל בסיסי לילדים והנה כאן מאשרים תקציבי עתק למגזר אחד בלבד צריכים להתפלל הרבה אבל גם לפעול בשטח אסור לנציגים להראות שום חולשה ושיתוף פעולה ושתיקה בזמן כזה הם טעות
נהרי
8
"כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו" אני לא מתיימר להיות קרח אבל הביקורת שלו מהדהדת לזמנינו - עצם העובדה שבמשך שנים רבות הוגדרו ישיבות ההסדר כפחות קדושות מישיבות חרדיות זהו עלבון לאלפי בני תורה עובדי ה' שאינם נופלים בקדושתם מאחרים. וכי מי שלומד תורה וגם מקיים מצוות מלחמה הוא פחות קדוש?!
בוגר ישיבת הסדר
התורה היא אותה תורה. אבל ההקדשה לתורה אינה אותה הקדשה לתורה. שילוב של צבא ותורה אינו קודש קדשים כמו ישיבות חרדיות. עם כל ההערכה והכבוד.
רוני
7
אנחנו החרדים העובדים שנושאים בנטל המס סופגים כאן מכה כפולה ומשולשת ישירות לכיס של המשפחה מצד אחד משמיטים לנו את הקרקע עם ביטול סבסוד המעונות ומצד שני רואים איך הפוליטיקה המגזרית של סמוטריץ' מייצרת מסלולי קומבינה להזרמת מיליארדים לציונות הדתית בלבד זו פשוט הפקרות
חרדי מודרני
6
בתור חרדי שעושה מילואים חודשים ארוכים ומדמם בשטח הכתבה הזו פשוט מכעיסה אותי סמוטריץ' משחק משחק כפול ומסוכן מצד אחד תוקף ובצדק את האטימות של ההנהגה החרדית שלא מתגייסת במלחמה ומאידך פועל באותה אטימות מגזרית ומזרים מיליארדים לישיבות שלו במסלולים עוקפים האפליה הזו רק מעמיקה את הקרע והשנאה בעם
איתיאל
5
אני מודה שכעסתי על ש"ס שנים והלכתי לרעות בשדות זרים אבל מול הגזירות האכזריות האלו של סמוטריץ' וראיתי את הרדיפה נגד עולם התורה הבנתי שאין לנו על מי להישען חוץ מהבית האמיתי של מרן כשהסרוגים דואגים רק לחברים שלהם ומחלקים מחר מיליארדים ביו"ש הפיצול בינינו הוא התאבדות כולם חייבים לחזור הביתה
חרדי ספרדי
4
סמוטריץ מתגלה כשפל שבשפלים. זה לא מתאים לו. אבל הוא ימכור את הערכים שלו בשביל מנדטים. כי זה הציבור שהוא מייצג. ציבור שיצביע רק למי ששונא חרדים. אז סמוטריץ שונא חרדים
רוני
3
אף אחד לא סומך על הנציגים החרדים מזמן הם כבר לא מייצגים את האינטרסים של הציבור החרדי הנציגים החרדים דפקו את החרדים בירושלים ובכל מה שנגעו
יענקי
2
למה אתה תוקף בעילום שם? למה אתה לא מזדהה מי אתה? אולי אתה פחדן בדיוק כמו יעקב אשר? אולי כי אתה לא עושה כלום כמו יעקב אשר? אולי כי אתה סתם פופוליסט זול? אולי אתה לא כזה בכיר וסתם מעכער? האמת הוא שהנציגים החרדים לא עשו כלום, כולם כולל כולם, כך שאף אחד לא יכול לתקוף את השני. נפגש ביום הבחירות!!!!!
שמות בבקשה!

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר