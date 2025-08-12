חברת הכנסת טלי גוטליב הפתיעה היום (שלישי) בוועדת החוץ והביטחון, כשביקשה להביע תמיכה נדירה בציבור החרדי ובהסדרת חוק הגיוס, לצד ביקורת חריפה על יולי אדלשטיין שהודח מראשות הוועדה.

במהלך הדיון אמרה גוטליב: "יולי אדלשטיין, ככל שהוא רצה, או ככל שאתם רציתם לקדם את גיוסם של החרדים, צריך היה להביא נוסח. ואז אני מבינה למה אין נוסח, ולמה עד הרגע של העברת יולי מתפקידו, רק אז פורסם הנוסח."

היא המשיכה לתקוף את הסנקציות הקשות שהוצעו: "מה זה הנוסח הזה? מה זה הסנקציות המחרידות שהעליתם בדעתכם? הייתם מטילים סנקציות כאלה על ערבים מיפו? הייתם מטילים סנקציה כזו על חילוני מתל אביב? שהוא לא יוכל לקבל ההנחה בארנונה, רישיון נהיגה, מה לא, מכאן עד מחר. וששלוש פעמים ביום צריך לעשות אישור ביומטרי שהתלמיד ישיבה לומד בישיבה."

גוטליב הציעה פתרון מעשי: "באופן אישי הצעתי בזמן אמת שאני אקח על עצמי את הנוסח, שאני אביא בפניכם נוסח לחוק הגיוס הקיים, שיקבע את גיוסם של החרדים בהתאם להצעת הצבא. הרי הצבא דיבר מתוך מחזור של כ-13,000 חרדים בשנה, הצבא ערוך לגיוס בשנה הראשונה של כ-5,000, בשנה השנייה כ-6,000. אני מדברת מתוך מחזור של 13,000. לא, אני לא מדברת על הפול הקיים של מגיל 18 עד גיל 26. לא, אני רוצה פתרון."

עוד הוסיפה: "אני רוצה חיילים חרדים, בגאווה, הולכים עם מדים. בעיניי אין קידוש השם יותר מזה. אבל אני לא מזלזלת בערכים ובעולם שלם של העולם החרדי."

במקביל, היא הצביעה על חוסר ההיקף בחוק: "כי החוק הזה לא מכנס אל תוכו את המערך ההתנדבותי של החרדים, את זק"א, את כל מערך גמילות החסד, אנחנו עוד נגיע לזה בחקיקה עתידית יותר שצריכה לקחת בחשבון מתן שיקול דעת להתחשב בהשמתם של חרדים או אזרחים בשירות לאומי בהתאם לצורכי הצבא."

בהתייחסותה למצב הפוליטי הנוכחי אמרה: "בגלל שבעיניי כל תקופת המלחמה אנחנו כל פעם חווים כנציגי הקואליציה, כל פעם כותרת פומפוזית חדשה כדי מה שנקרא להשחיר את הממשלה, וזה בסדר, זה כוחה של פוליטיקה, אופוזיציה צריכה לעשות את זה, תנחומה היא לה שהיא אופוזיציה, אבל אנחנו קואליציה וחובתנו לפעול נכון עבור כל מגוון הערכים שאנחנו צריכים לדאוג להם."

ולסיום סיכמה גוטליב: "ישבנו פה גם עם חברי הכנסת החרדים, יש הסכמה לגיוס, זה לא איזה משהו שאין הסכמה. שלא תתבלבלו, זה לא שאם לא הייתה לדוגמה הסכמה, לא היינו צריכים לחוקק את החוק, היינו מחוקקים אותו. אבל האלמנט של ההסכמה של גיוסם של חרדים מוביל לשינוי חברתי אדיר."