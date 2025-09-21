כיכר השבת
ערב יום הדין 

הפוסק הבכיר מש"ס במחאה חסרת תקדים נגד חברי הכנסת: "גם כי תרבו תפילה אינני שומע" 

מגדולי הפוסקים הספרדים בירושלים, ראב"ד העיר, הגאון רבי ברוך שרגא, שלח מכתב חריף לחברי הכנסת של ש"ס בעקבות שתיקתם מול מעצר בני הישיבות | במכתב הזהיר הפוסק כי ההסכמה הדוממת של חברי הכנסת כלפי מעצרי הלומדים היא למעשה "קטרוג על עם ישראל" ומשקפת חוסר מעש מול פגיעה חמורה בלומדי התורה | דברים חריפים במיוחד (חרדים) 

9תגובות
הגר"ב שרגא (צילום: באדיבות)

מגדולי הפוסקים הספרדים בירושלים, ראב"ד העיר, הגאון רבי ברוך שרגא, שלח מכתב חריף לחברי הכנסת של בעקבות שתיקתם מול מעצר בני הישיבות. במכתב הזהיר הרב כי ההסכמה הדוממת של חברי הכנסת כלפי מעצרי הלומדים היא למעשה "קטרוג על עם ישראל" ומשקפת חוסר מעש מול פגיעה חמורה בלומדי התורה.

לדבריו, "בשעה שכל עם ישראל יתכנס בבתי הכנסיות בבוקר יום הדין, למלא את ציווי היום ולשמוע קול שופר, ימצאו למעלה ממאה בחורים ואברכים כלואים מאחורי סורג ובריח בכלא הצבאי". הם "נשמעו להוראת גדולי ישראל לא להתייצב ולהמשיך בלימוד התורה, ובעוון זה נעצרו על ידי שלטונות הצבא והושלכו לכלא לימים ארוכים". הרב מדגיש כי "קולכם, קולם של מי שאמורים להיות שלוחי דרבנן ונציגי הציבור, נדם".

הרב מבקש להעיר כי השתיקה מול מצוקת הלומדים היא למעשה העלמת עין שמימית: "אעלים עיני מִכָּם, גַּם כִּי תַרְבּוּ תפלֶה אֵינני שֹׁמע". הוא מוסיף כי "אין ספק כי אין קטרוג גדול יותר בשמיים מאשר לראות את לומדי התורה מושלכים לכלא, נאלצים לעבור את הימים הנוראים במקום השפל והטמא הזה".

בהמשך, הרב קורא לחברי הכנסת לפעול במהרה: "עדיין לא מאוחר. בערב יום הדין, עוד ניתן להקים קול זעקה מקצה העולם ועד קצהו". הוא מזכיר את דברי מרדכי הצדיק לאסתר המלכה: "אִם הַחֲרֵשׁ תַּחֲרִישִׁי בָּעֵת הַזֹּאת, רֶוַח וְהַצְלָה יַעֲמוֹד לַיְהוּדִים... וְאַתְּ וּבֵית אָבִיךָ".

הרב מסכם ומדגיש את האחריות המוסרית של חברי הכנסת: "ואם את קולכם תרימו, תזכו להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום, וכל בית ישראל עמכם".

יצוין כי מדובר בפעם הראשונה בה אחד מגדולי הפוסקים של מפלגת ש"ס יוצא בקול מחאה נגד חברי המפלגה, ועל אוזלת ידם ושתיקתם למול ההתעללות בבני התורה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
מה הקשר לכותרת? הרב ברוך שרגא לא שייך לש"ס הוא ראש אבות בתי בדין כל הכבוד לרב ברוך שרגא שליט"א שעומד על המשמר!
מה הקשר לכתוב כותרת כזאת???
8
ההמשך: ידיכם דמים מלאו... מעניין... חיילים קדושים נהרגים וחברי הכנסת 'ידיהם דמים מלאו'?
דוד
7
אני רוצה לשאול משהו זה שהם לא רוצים להולך לצבא זה בסדר אבל יש חוק שאסור להם לצאצ מהארץ אז הם ידעו מראש שהיה אפשרות שיהיה בעיה בשדה תעופה אז למה הם עשו את זה ?
ישראל
6
סוף סוף
סתם חרדי
5
ב"ה שגם הרבנים החלו להרגיש את מה שהציבור מרגיש ויודע שנים לא מעטות וכאן השאלה הגדולה האם בבחירות הקרובות הרבנים יורו לציבור ללכת להצביע עבור נציגים אלו
בושה
4
לאחר פטירתו של מרן רה"י האון הנאמן זצוק"ל מבינים למה הוא התנגד לשס של ימינו הוא ידע שהם לא נאמנים לדעת תורה מקווה שישמעו היום לדעתו ויתקנו את הדברים
נועם
3
הושלכו לכלא? השליכו את עצמם. בשביל מה נסעו לשדה התעופה? אסור לצאת לחוץ לארץ ממילא.
מיואש למדי
2
וכי באמת חשבת שהם לא ניסו לעזור? לא הכול הם יכולים חכמים הזהרו בדבריכם
שלום
1
מי אמר שהוא משס
יוסי

