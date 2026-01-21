דריסות החרדים בהפגנות: זה מה שאמר סמוטריץ' על התופעה הנוראה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם היום (רביעי) הודעת גינוי לגל ההסתה והשנאה כלפי הציבור החרדי, ואירועי הדריסות החוזרים כלפי מפגינים חרדים.

עם זאת, השר גינה גם את החסימות של קבוצות השוליים הקיצוניות ואת ההפגנות הפרועות שגורמות פעמים רבות לחילול השם.

"חסימות הכבישים הפרועות והאלימות של קבוצות החרדים הקיצוניות הן משהו שראוי לכל גינוי והוקעה", פתח סמוטריץ' בפוסט שפרסם הבוקר.

"למרבה הצער בשלוש השנים האחרונות אין משטרה ואין שלטון חוק בישראל. מערכת אכיפת החוק נרמלה הפרות חוק וחסימות כבישים אלימות בחסות החיבוק החם שלה להפגנות קפלן ושות' והקביעה ההזויה של היועמ"שית לפיה "אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי", ציטט שר האוצר.

הוא תיאר כי "אזרחי ישראל הפכו בחסות מערכת חוק מושחתת לקורבן לפריקת תסכולים מופקרת של קבוצות שוליים שמחליטות כל שני וחמישי להעניש את הציבור על כישלונן לקדם את ערכיהם ורצונותיהם דרך המערכת הדמוקרטית."

בניגוד לרבים אחרים שממלאים פיהם מים, סמוטריץ' עבר לגנות את ההסתה האנטישמית הפרועה שמתחוללת נגד החרדים בשנים האחרונות, תוך שהוא מתייחס לשני האירועים בהם נדרסו חרדים למוות בשלהי הפגנה.

"ועדיין", כתב סמוטריץ', "לא ניתן לקבל בשום אופן את הדריסות החוזרות ונשנות של מפגינים חרדים, רק בשל היותם חרדים ובשל קמפיין הסתה ושנאה שמתנהל כאן נגד הציבור החרדי כבר תקופה ארוכה (קמפיין שלמרבה הצער האנרכיסטים החרדים מתדלקים ומעצימים בטפשות ורשעות).

הנהגים הדורסים צריכים להיחקר ולעמוד לדין במלוא החומרה", סיים שר האוצר את דבריו.