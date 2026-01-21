כיכר השבת
קול קורא במדבר

דריסות החרדים בהפגנות: זה מה שאמר סמוטריץ' על התופעה הנוראה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם היום פוסט הנוגע לציבור החרדי, בתחילתו גינה את הפגנות הקיצוניים וחסימות הכבישים | בהמשך תיאר שר האוצר את "הדריסות החוזרות ונשנות" של מפגינים חרדים, תוך שהוא מגנה "קמפיין הסתה ושנאה שמתנהל נגד הציבור החרדי כבר תקופה ארוכה" (חדשות) 

5תגובות
השר בצלאל סמוטריץ' באולפן 'כיכר'

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פרסם היום (רביעי) הודעת גינוי לגל ההסתה והשנאה כלפי הציבור החרדי, ואירועי הדריסות החוזרים כלפי מפגינים חרדים.

עם זאת, השר גינה גם את החסימות של קבוצות השוליים הקיצוניות ואת ההפגנות הפרועות שגורמות פעמים רבות לחילול השם.

"חסימות הכבישים הפרועות והאלימות של קבוצות החרדים הקיצוניות הן משהו שראוי לכל גינוי והוקעה", פתח סמוטריץ' בפוסט שפרסם הבוקר.

"למרבה הצער בשלוש השנים האחרונות אין משטרה ואין שלטון חוק בישראל. מערכת אכיפת החוק נרמלה הפרות חוק וחסימות כבישים אלימות בחסות החיבוק החם שלה להפגנות קפלן ושות' והקביעה ההזויה של היועמ"שית לפיה "אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי", ציטט שר האוצר.

הוא תיאר כי "אזרחי ישראל הפכו בחסות מערכת חוק מושחתת לקורבן לפריקת תסכולים מופקרת של קבוצות שוליים שמחליטות כל שני וחמישי להעניש את הציבור על כישלונן לקדם את ערכיהם ורצונותיהם דרך המערכת הדמוקרטית."

בניגוד לרבים אחרים שממלאים פיהם מים, סמוטריץ' עבר לגנות את ההסתה האנטישמית הפרועה שמתחוללת נגד החרדים בשנים האחרונות, תוך שהוא מתייחס לשני האירועים בהם נדרסו חרדים למוות בשלהי הפגנה.

"ועדיין", כתב סמוטריץ', "לא ניתן לקבל בשום אופן את הדריסות החוזרות ונשנות של מפגינים חרדים, רק בשל היותם חרדים ובשל קמפיין הסתה ושנאה שמתנהל כאן נגד הציבור החרדי כבר תקופה ארוכה (קמפיין שלמרבה הצער האנרכיסטים החרדים מתדלקים ומעצימים בטפשות ורשעות).

הנהגים הדורסים צריכים להיחקר ולעמוד לדין במלוא החומרה", סיים שר האוצר את דבריו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כל מילה בסלע צודק לגמרי
אפשטיין חרדק
4
מה זה "די לדריסות החוזרות ונשנות"??? צריך להפוך את העולם על רציחות בכוונה!!!
יהודי
3
"די לדריסות" או די לרציחות???
צבועים נמאסתם
2
סמוטגביר ציוני גאה, גאה לכופף את יהדותו לאליטה הכופרת, אם על חשבון החיים כל שכן על חשבון כבוד המתים, הוא לא יכול לראות יהודים המוסרים נפש על יהדותם
ערבוביא
1
הדריסות תוצאה של ההסתה ביתד
שנאה יוקדת

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר