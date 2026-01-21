הערב נחשפו ב'חדשות 12' הקלטות משיחות פנימיות עם גדולי התורה, העוסקות בחוק הגיוס המקודם בימים אלו בכנסת. מן הדברים עולה כי החוק נועד בראש ובראשונה להסדיר את מעמדם של בני הישיבות לאחר פקיעת ההסדרים הקודמים, ולמנוע פגיעה רוחבית בעולם התורה, ולא להביא לגיוס בפועל.

הגרמ"ה הירש מתייחס בהקלטות ליעדים המופיעים בהצעת החוק, ומבהיר כי אין כוונה לראות בהם יעדים מעשיים. לדבריו, הציבור החרדי אינו מחזיק במסגרות מתאימות לגיוס, ואין רצון להגיע למצב שבו בני ישיבות יידרשו לעמוד ביעדים מספריים. כשנשאל אם בחורי ישיבה שנפלטו מהמסגרות המקובלות בסוף יאלצו להתגייס – אמר: "חס וחלילה! חס ושלום".

את היעדים שאמורים להיות קבועים בחוק הסביר: "הם חושבים שאנחנו נרצה למלא את היעד? בוודאי שאנחנו לא נרצה. בסוף החוק ייפול אחרי כמה שנים, אבל בינתיים הרווחנו זמן".

גם הגר"ד לנדו נשמע מביע עמדה ברורה שלפיה אין כוונה לעודד גיוס של בני הציבור החרדי, לרבות כאלה שאינם לומדים במסגרת ישיבתית.

בהקלטות נוספות נשמע גם הגר"י כהן, חבר מועצת חכמי התורה של ש״ס, המסביר כי התמיכה בחוק הגיוס נובעת מהרצון לבטל גזירות כלכליות שנוצרו בתקופה האחרונה ולהשיב תקציבים למוסדות התורה. לדבריו, בפועל אין ציפייה שראשי הישיבות ישלחו תלמידים לשירות צבאי, והחוק נועד בעיקר לייצר יציבות זמנית ולאפשר המשך קיום עולם התורה ללא פגיעה.

במערכת הפוליטית מעריכים כי עצם חשיפת ההקלטות עלולה להעמיד בסכנה את המשך הדיונים על חוק הגיוס.