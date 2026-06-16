הרוחות ברחוב החרדי סוערות בעקבות החלטת בית הדין הצבאי: האברך הרב אביאל כהן מנתיבות, שנעצר אמש בצומת גילת, נשפט היום ונידון לעונש של 14 ימי מאסר בפועל בכלא הצבאי.

הרב כהן, בוגר ישיבת "באר התלמוד" ותלמיד כולל בשכונת כפר אברהם בפתח תקווה, נחשב לדמות מוכרת בקהילתו.

מיד לאחר מתן גזר הדין, הגיש פרקליטו, עו"ד שלמה חדד, ערר דחוף על ההחלטה במטרה להביא לביטול עונש המאסר או לכל הפחות להמתקתו, תוך תקיפת חוקיות המעצר וההליך.

כוננות שיא לקראת ההפגנות הצפויות מחר

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התגובה הציבורית לא איחרה לבוא. בסביבתו של הגאון רבי צבי פרידמן, הגיבו בזעם רב על המעצר והמאסר של האברך. מטעם "הפלג" נמסר כי מדובר ב"חציית קו אדום" וכי לא יעברו בשתיקה על כליאתו של תלמיד חכמים.

בהודעה שיצאה, הוכרז על קיום מחאות ענק מחר (רביעי) במספר מוקדים אסטרטגיים ומרכזיים ברחבי הארץ. על פי ההערכות, המפגינים צפויים לחסום צירי תנועה מרכזיים, כפי שאירע במקרים דומים בעבר.

במשטרה ובמערכת הביטחון נערכים לאפשרות של הפגנות נרחבות.

המעצר הדרמטי: "תלשו אותו מהאוטו, אשתו נשארה חסרת אונים"

המעצר שהצית את השטח והוביל להסלמה הנוכחית התרחש אתמול בצהריים בתוך מתחם תחנת הדלק 'גילת' הסמוכה לאופקים. בלשי המשטרה הצבאית, שעקבו אחר האברך בחשד לעריקות, ביצעו מעצר מפתיע ומהיר בעת שהיה בנסיעה שגרתית ידו ביד עם רעייתו הצעירה.

מיד לאחר המעצר, פשטה השמועה בקרב ריכוזי היהדות החרדית בדרום, ותוך דקות ספורות הגיעו למקום עשרות מפגינים חרדים, תושבי האזור, שהחלו לחסום את הצומת המרכזי במחאה על המעצר. המפגינים חסמו את כביש 25 וכביש 241, ובעימותים הסוערים שהתפתחו על האספלט נראו מוחים נשכבים בסמוך לגלגלי המכוניות. שוטרים ושוטרות שהוזעקו לזירה פינו את המפגינים בנחישות וגררו אותם פיזית, עד שהצירים נפתחו מחדש לתנועה.

אביו של האברך העצור, שהגיע במהירות לכולל שבו לומד בנו כדי לעדכן את החברים, סיפר במונולוג כואב את השלבים של המעצר המפתיע: "הבן שלי הוא אברך כולל שיושב ולומד יומם וליל. תפסו אותו סתם כך, בלי שום בושה, בעוון לימוד תורה. מדובר בבחור צדיק. אמא שלו היא אישה עיוורת, ופתאום תולשים אותו מהאוטו באמצע הנהיגה ולוקחים אותו".

האב הוסיף בכאב רב על הרגעים הקשים שחוותה כלתו: "את אשתו הצעירה פשוט זרקו שם באמצע הדרך, בשום מקום. אין לה אפילו רישיון נהיגה והיא נשארה לבד חסרת אונים. ככה מתנהגים לאברך ואישה צעירה?".

לאחר מעצרו, הועבר האברך אביאל כהן ישירות למתקן המעצר של המשטרה הצבאית בעיר הבה"דים, שם נידון ל-14 ימים בכלא הצבאי, וכאמור, פני הרחוב החרדי נשואות כעת אל יום המחאות המתוכנן מחר ברחבי הארץ.