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ראש העיר שינה את הטון

כאוס בערד: חסידים משבשים את התנועה בעקבות מעצר אברך החשוד בפלילים

הפגנת חסידי גור הסלימה ברקע מעצרו של אברך בשבוע האחרון בנושא שאינו קשור לגיוס, ושוחרר היום |מוקדם יותר היום תמך ראש העיר בזכותם של חסידי גור להפגין, אולם לאור האנרכיה שפרצה אחר הצהריים, הוא שינה את הטון (חרדים) 

ההפגנות בערד
ההפגנות בערד| צילום: צילום: "רשתות חברתיות בערד"

המתיחות בין הקהילה החרדית לתושבים החילונים בערד עולה הערב מדרגה: מאות מחסידי גור יצאו לרחובות העיר לאחר שחרורו של האברך שנעצר בשבוע שעבר, ובמסגרת המחאה החלו לצעוד הלוך ושוב במעבר חצייה מרכזי בעיר, תוך גרימת שיבושי תנועה ועומסים בכבישים.

המחאה מתקיימת על רקע ם של בני זוג מחסידות גור בערב שבת. לפי החשד שנבדק במשטרה, התינוק שלהם פונה לבית החולים בעקבות פגיעה, ונפתחה חקירה בחשד לפגיעה מכוונת או להזנחה. מנגד, בקהילה טוענים כי התינוק נפל מהספה וכי מדובר במעצר שגוי ובהתנכלות כלפי האב, דבר שהוביל לגל המחאה בעיר.

האירועים מגיעים שעות ספורות לאחר שראש עיריית ערד, יאיר מעיין, יצא להגנת זכותם של חסידי גור להפגין. בהודעה שפרסם הבוקר כתב: “גם החרדים הם אזרחי מדינת ישראל ותושבי ערד כמו כולם וגם להם שמורה הזכות להפגין. זכותם המלאה להפגין ולמחות כמו כל תושב אחר. לא יהיו בערד אזרחים סוג ב’”.

אלא שהערב, בעקבות שיבושי התנועה והעימותים בעיר, שינה מעיין את הטון ותקף את המתרחש: “אנרכיה ברחובות ערד. חבורת עבריינים פורעים חוסמים את רחובות העיר ערד במחאה על מעצר של חשוד בפלילים. אני קורא למפכ”ל המשטרה לפעול מיד בערד עם כוחות יס”מ לפזר את העבריינים הפורעים ברחובות העיר. אני מגנה בתוקף את הפגיעה בשגרת החיים של תושבי ערד”.

תיעודים מהמקום מראים מאות משתתפים חוצים שוב ושוב את הכביש במעבר חצייה בעיר, באופן שגורם להאטת התנועה ולפקקים בצירים הסמוכים, בעוד המשטרה עוקבת אחר ההתפתחויות במקום.

מעצרגורערד
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