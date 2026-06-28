בשורת איוב הלילה: יהדות צרפת בארץ הקודש ובגולה מתעטפת באבל עם הבשורה המרה על לכתו של הגה״צ הרב רון שעיה זצ״ל, מגדולי מזכי הרבים בקרב יהדות צרפת וראש ישיבת “ישועת יוסף”.

הרב שעיה זצ"ל הלך לעולמו בגיל 67, לאחר שהיה מאושפז בשבועות האחרונים בבית החולים הדסה עין כרם בעקבות אירוע מוחי שעבר.

במהלך היום חלה התדרדרות חמורה במצבו, והלילה כאמור החזיר נשמתו הטהורה ליוצרה.

הרב נודע בקרב יהדות צרפת כאחד מגדולי המחזירים בתשובה, אלפי נשמות נידחות שזוכות כעת להצטופף בצל השכינה הם ובני ביתם בזכות שיעוריו המאירים מלאי שמחה של תורה.

הרב היה ידוע בסגנונו הייחודי בשיעוריו, אדם גדול אשר לא יגור מפני איש לומר ברבים את דעת התורה הקדושה.

הרב שעיה זצ"ל העמיד במשך עשרות שנים אלפי תלמידים והפיץ תורה בקרב יהדות צרפת ובישראל.

תלמידו חבר הכנסת יוסי טייב ספד לו:

"התורה אבלה הלילה. בצער עמוק נודע לי על פטירתו של אחד מטובי עושי הטוב של הקהילה היהודית הצרפתית, רבנו רון שעיה זצ"ל.

ראש ישיבת ישועות יוסף, הרב חינך אלפי תלמידים וקירב אותם לבורא עולם.

לאורך השנים זכיתי להיוועץ בו, להעריך את עומק דעתו בתורה ולקבל ממנו ברכה.

הרב, זכרו לברכה, קיבל את כולם בפנים זורחות, בענווה, בהתמסרות ובאהבת ישראל.

וכל בית ישראל יבכה את האש אשר שרף השם".

מסע הלוויה ייצא מחר (שני) בשעה 12:00 מישיבת “ישועת יוסף”, ברחוב חזקיהו שבתאי, שכונת רמות ד’ בירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה