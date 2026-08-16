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העתירה נדחתה

מכה לחרדים: סולברג דחה את העתירה לחשוף זהות מצביעים - זה מה שיהיה במקום

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו, שלפיה נאסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים | (בחירות 2026)

3תגובות
הצבעה בקלפי (צילום: פלאש 90)

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (א') את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו, שלפיה נאסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים.

בהחלטתו הבהיר יו"ר ועדת הבחירות כי ההחלטה אינה משנה את דיני הבחירות בסמוך למועד הבחירות, אלא מבהירה את הדין הקיים ואת תחולתו של סעיף מפורש בחוק הגנת הפרטיות. עוד צוין כי בשנים האחרונות העלו יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית ספקות באשר לחוקיות הנוהג של העברת מידע בדבר זהות המצביעים. משכך, היה על הסיעות להיערך מבעוד מועד גם לאפשרות שהנוהג ייקבע כאסור, ובכלל זה באמצעות קידום חקיקה שתסדיר את הסוגיה.

לצד זאת, ביקש יו"ר ועדת הבחירות המרכזית מסיעות הכנסת ומגורמים נוספים שהיו מעורבים בהליך להציע דרכים ישימות שיאפשרו לעודד בוחרים לממש את זכותם להצביע, וזאת תוך שמירה על העקרונות שנקבעו בהחלטה ובפרט על הגנת פרטיותם של הבוחרים.

לאחר שעיין בהצעות שהוגשו, וכחלק מהמחויבות של הוועדה לשקיפות מלאה, קבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כי ביום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות המרכזית, ארבע פעמים לפחות ביום, את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ.

הנתונים יהיו זמינים לכל הרשימות באופן שווה, ויאפשרו להן לפעול להמרצת בוחרים ולהגברת שיעורי ההצבעה, מבלי לחשוף מידע בדבר זהותם של מי שהצביעו.

מדובר בנתונים מצרפיים בלבד, שאינם מאפשרים לזהות אם אדם מסוים הצביע, ובכך מאפשרים לשלב בין הצורך לאפשר לרשימות לפעול להמרצת בוחרים לבין החובה לשמור על פרטיותם של אזרחי ישראל ועל טוהר הליך הבחירות.
ועדת הבחירות המרכזיתנעם סולברג

3 תגובות

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3
מקום המדינה מותר ונוהגים להעביר מידע בזמן אמת מי הצביע ומי לא אבל השופט המרושע קובע שאין כאן דין חדש לפני הבחירות הבנתם? מה שבא להם בטוב לפי האינטרסים הצרים והאישיים זה הם פוסקים אין דין אין חוק ואין דיין!
משה
2
תמוה שיש תמונה מבחירות לרשויות המקומיות
שלמה ברואייר
1
שיהדות התורה יפסיק להטריד אותנו ביום הבחירות. ולמחרת הם לא מכירים אותנו
חסיד

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