היועצת המשפטית לממשלה משגרת היום מכתב רדיפה חדש נגד לומדי התורה, בו היא דורשת להגביר את האכיפה, את הסנקציות וביצוע המעצרים נגד צעירים חרדים בגיל גיוס.

במכתבה כתבה בהרב מיארה כי הממשלה וגורמי האכיפה נדרשים להציג תוכנית עבודה יזומה וסדורה לאכיפת חובת הגיוס בקרב תלמידי הישיבות והציבור החרדי עד ליום 30.8.26. הדרישה הועברה במסגרת מכתב סיכום דיון מעקב שנערך בראשות היועצת המשפטית לממשלה. במכתב נדרשים הצבא והמשטרה לגבש צעדים אופרטיביים מוגדרים ולהעביר נתונים מעודכנים בנוגע לשיקול הדעת המופעל במעברי הגבול.

במסמך הודגש כי היקף האכיפה הנוכחי כלפי חייבים בגיוס מהמגזר החרדי אינו מספק ואינו עומד ביעדים הנדרשים.

במכתב נכתב כי "המצב הנוכחי, כפי שתואר על ידי גורמי הצבא ועל ידי גורמי משטרת ישראל, אינו עולה בקנה אחד עם המצופה מהמדינה. משמעות הדברים, כפי שהודו גורמי הצבא, היא פגיעה ממשית באכיפה האפקטיבית של חובת הגיוס, אי מיצוי פוטנציאל הגיוס ותוצאה של אכיפה לא שוויונית ואכיפת יתר כלפי המגזרים האחרים".

נוכח הנתונים, מבהיר הייעוץ המשפטי כי יש צורך מיידי בהגברת הצעדים האקטיביים בשטח. במכתב צוין כי "בהבהרתם של גורמי הצבא והמשטרה כי בטווח הזמן הקרוב יחזרו לבצע פעילות יזומה ומתוכננת פעילות יזומה כלפי משתמטים בני הציבור החרדי מתבקשת בנסיבות העניין". נדרש כי "על גורמי הצבא והמשטרה להעביר עדכון הכולל תכנית אכיפה סדורה המפרטת את דרכי הפעולה היזומות המתוכננות על ידם בעניין זה עד ליום 30.8.26".

לצד זאת, המכתב מתמקד בסוגיית העוכבים והנעצרים במעברי הגבול והדרכים למניעת יציאה מהארץ. נציגי הייעוץ המשפטי הבהירו כי "נדרש ללבן את נושא הפעלת שיקול הדעת של גורמי הצבא בעניין זה, ולקבוע אמות מידה ברורות למקרי איסור יציאה מן הארץ ומעצר". הדרישה כוללת העברת נתונים מדויקים על מפולחי המעוכבים והחלטות נציגי צה"ל בשטח.

מהנתונים המוצגים במסמך עולה כי מתוך 348 כתבי אישום שהוגשו מתחילת שנת 2026 נגד משתמטים, "רק" 34 הוגשו נגד חרדים. בנוסף, בשנה החולפת עוכבו במעברי הגבול 1,528 עריקים ומשתמטים, מתוכם נמנעה יציאתם של 298 בני אדם ונעצרו 27. זאת כאשר כיום רשומים כ-101,000 מועמדים לשירות שהוצא נגדם צו 12 או שהוגדרו כמשתמטים, לצד עלייה במספר הכללי של המתגייסים החרדים שעמד על 4,298 בשנת 2025.

לצד זה, היועמ"שית דורשת להרחיב את סל הסנקציות נגד הציבור החרדי גם באמצעות פגיעה במימון צהרונים וסיוע בשכר דירה.

בשונה ממחבלים הזכאים לסיוע בשכר דירה והנחות בצהרונים עבור משפחותיהם, חרדים במדינת ישראל אשר האב מחויב גיוס לא יקבלו את הזכויות הללו לפי דרישתה.