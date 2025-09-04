נשאר בביתו להשגחה | מה באמת קורה עם האדמו"ר מגור? 

ברשתות החברתיות מופצות מהבוקר שמועות לכאן ולכאן אודות מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור, בשיחה עם אחד המקורבים בחסידות, הוא מבקש להבהיר, כי בניגוד לשמועות המופצות ברשת, האדמו"ר מגור אכן חש הלילה חולשה קלה.
בבדיקות המקיפות שנערכו, התקבלו ברוך השם, תוצאות טובות. ולאחר התכנסות של צוות הרופאים המטפל בדירתו בירושלים, הוחלט בשלב זה כי האדמו"ר יישאר בבית ולא יאושפז בבית חולים.
כעת בבוקר, האדמו"ר מרגיש יותר טוב ברוך השם, אם כי עדיין חש חולשה.
כזכור, ביום ראשון השבוע אושפז האדמו"ר מגור בבית החולים הדסה הר הצופים בעקבות דלקת ריאות, האדמו"ר הושאר להשגחה צמודה במהלך כל הלילה, מה שעורר דאגה בקרב חסידיו וכלל הציבור, שהעתירו בתפילות לרפואתו.
הציבור נקרא להמשיך להתפלל לרפואתו השלמה וחיזוק בריאותו של האדמו"ר רבי יעקב אריה בן יוטא הענא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
0 תגובות