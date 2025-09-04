נשאר בביתו להשגחה | מה באמת קורה עם האדמו"ר מגור? 

האדמו"ר מגור ( צילום: אושי וויינגארטען )

ברשתות החברתיות מופצות מהבוקר שמועות לכאן ולכאן אודות מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור, בשיחה עם אחד המקורבים בחסידות, הוא מבקש להבהיר, כי בניגוד לשמועות המופצות ברשת, האדמו"ר מגור אכן חש הלילה חולשה קלה.