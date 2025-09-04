כיכר השבת
לאחר התייעצות עם הרופאים

נשאר בביתו להשגחה | מה באמת קורה עם האדמו"ר מגור? 

האדמו"ר מגור חש חולשה קלה הלילה | לאחר בדיקות מקיפות ובחינת צוות רופאים במעונו בירושלים, הוחלט בשלב זה כי האדמו"ר יישאר בביתו | הציבור מתבקש להמשיך בתפילות לרפואתו השלימה של אחד מגדולי הדור (חסידים)

האדמו"ר מגור (צילום: אושי וויינגארטען)

ברשתות החברתיות מופצות מהבוקר שמועות לכאן ולכאן אודות מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור, בשיחה עם אחד המקורבים בחסידות, הוא מבקש להבהיר, כי בניגוד לשמועות המופצות ברשת, האדמו"ר מגור אכן חש הלילה חולשה קלה.

בבדיקות המקיפות שנערכו, התקבלו ברוך השם, תוצאות טובות. ולאחר התכנסות של צוות הרופאים המטפל בדירתו בירושלים, הוחלט בשלב זה כי האדמו"ר יישאר בבית ולא יאושפז בבית חולים.

כעת בבוקר, האדמו"ר מרגיש יותר טוב ברוך השם, אם כי עדיין חש חולשה.

כזכור, ביום ראשון השבוע אושפז האדמו"ר מגור בבית החולים הדסה הר הצופים בעקבות דלקת ריאות, האדמו"ר הושאר להשגחה צמודה במהלך כל הלילה, מה שעורר דאגה בקרב חסידיו וכלל הציבור, שהעתירו בתפילות לרפואתו.

הציבור נקרא להמשיך להתפלל לרפואתו השלמה וחיזוק בריאותו של האדמו"ר רבי יעקב אריה בן יוטא הענא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר