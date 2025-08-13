מסע לקבר אביו של הרבי: חסידי חב"ד נחתו בקזחסטן

יותר מאלף חסידי חב"ד ועמך ישראל, מרביתם מארץ הקודש, ארה"ב ואירופה הגיעו ביממה האחרונה – בטיסות שכר ובצ'רטרים מיוחדים – אל אלמטי (אלמא-אטא) בירת קזחסטן.

החסידים הגיעו למדינה המוסלמית כדי להשתטח מחר, כ' במנחם אב, על קברו של הרה"ק המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצוק"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש זיע"א.

בין שמיים וארץ: הרבי והספר בפסגות ההרים הלבנות חיים רוזנבוים | 17:47

הרב שניאורסאהן, שזו ההילולא ה-81 שלו, נפטר ונטמן בקזחסטן כמה שנים לאחר שנשלח לשם לגלות בידי הקומוניסטים ימח שמם.

בשנים האחרונות גובר זרם העולים לציון לרגל ההילולא. "זה חשוב לנו מכמה סיבות – ראשית כל הרב לוי יצחק בעל ההילולא היה גדול בתורה, גאון עצום, שהקריב את חייו למען עם ישראל כפשוטו ונפטר מתוך סבל רב בגלות, הרחק מקהילתו בדניפרו שבאוקראינה.

שנית, זה 'כיבוד אב': הרבי זיע"א מאוד העריך את מי שפעל למען אביו והטרחה המסוימת שיש בהגעה עד לכאן היא על המתנה שקיבלו מהרב לוי יצחק – את הרבי שלנו; ובנוסף, סיפורי המופתים כאן 'מתגלגלים מתחת לשולחנות'. בשנה שעברה פגשתי כאן זוג שלא היו להם ילדים אחרי 6 שנות נישואין – ובחודש אייר האחרון, בחלוף 9 חודשים, נולד להם בן בכור.

בכלל, הרבי גם בירך באופן נדיר את מי שיתרמו לעילוי נשמת אביו", אומר ר' שמוליק אופנר, חסיד חב"ד מלוד.

את פני הבאים מקבל רבה של קזחסטן והשליח הראשי של הרבי למדינה, הרב שעיה כהן, יחד עם שלוחים נוספים הפועלים באלמטי ובערים נוספות, עובדים מקומיים ומתנדבים שמגיעים במיוחד כדי לסייע במערך של העלייה לציון, האש"ל במבנים הסמוכים לבית חב"ד ובמערך שיעורי התורה והתפילות המתקיימים ללא הפסקה באולם בית הכנסת המרכזי.

לדברי הרב כהן, "זו זכות גדולה עבורנו לקבל את האורחים שמגיעים הנה מכל קצוות תבל, בין היתר קבוצה גדולה ממיאמי שעשתה דרך של יותר מ-12 אלף קילומטרים. אנחנו מנסים לסייע להם להתעלות ולקבל את כל מה שהם צריכים בגשמיות וברוחניות ונערכים להגעת ההמונים במשך חודשים ארוכים בתכנון ובלוגיסטיקה. ברוך ה' הכמות גדלה משנה לשנה וזה מרגש מאוד. הלילה, ערב כ' באב ומחר מוצאי יום ההילולא נקיים התוועדויות גדולות – גם לבני הקהילה בשפה המקומית וגם לאורחים. אני רוצה להודות לידידי הנגיד הר"ר אבי שאולזון על כך שהוא מסייע לרבים שמבקשים להגיע לכאן וכן לחברת 'פליישמן הפקות' שאחראית על הקמת מערך הסיוע למתפללים במתחם הציון.

אנחנו מקוים שכבר היום נזכה לעלות כולנו לירושלים עיר הקודש יחד עם הרה"ק רבי לוי יצחק בתחיית המתים".