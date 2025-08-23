עשו ליצנות מהבעל שם טוב: כך ידע רבי יצחק שהוא חטא באותו היום

איך הבעש"ט מחל על כבודו?

מסופר על רבי יצחק מדראהביטש שהיה תמיד נרדם כשאמר את המילים 'בידך אפקיד רוחי', ואם קרה שלא נרדם, היה יודע שעשה איזה חטא, ואינם רוצים לקבלו עד שיעשה תשובה.

פעם אחת כשלא נרדם, פשפש במעשיו ולא מצא על מה, עד שבדק וחקר שעמד במסיבת לצים, שעשו ליצנות ממרן אלוקי הבעל שם טוב הקדוש, והוא שתק ולא מיחה.

ותיכף עמד ממיטתו, וציוה לעגלון שלו שיאסור לו הרכב, ונסע תיכף לק"ק מעזבו'ז, והלך הרב רבי יצחק לבית מדרשו של מרן להתפלל, ועמד שם בקרן זווית להתפלל.

ובעת קריאת התורה, קרא אותו הבעל שם טוב הקדוש מורנו רבי יצחק בן רבי יוסף, ואמר לו הבעל שם טוב הקדוש - רבי יצחק שלום עליכם מורי ורבי, התלוצץ על הבעש"ט ונסע דרך כזה, והבעש"ט מוחל בלב שלם.

ראה כמה הגיע תנועה של לשון הרע, ואתם אחי הישמרו בנפשכם, וחיו לאור לאורך ימים (נתיב מצוותיך, דף צ"ב).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

בראש השנה נכתב דין הפרנסה שהאדם יקבל, ונחתם סופית בהושענא רבה, שואל הבעל שם טוב הקדוש:

מתי נגזר על האדם המזונות שמקבל בחודש תשרי? שהרי החתימה של השנה החדשה, תהיה רק בהושענא רבא...

אומר 'בעל התניא' בשם הבעל שם טוב הקדוש:

המזונות שהאדם מקבל בחודש תשרי – הם בהקפה, ובחודש אלול, האדם 'משלם' על המזונות שקיבל בחודש תשרי:

ע"י שעושה תשובה - בחודש אלול.

כאשר הקב"ה רואה שהאדם משלם, ורוצה לשלם:

הקב"ה מעניק לאדם את ימי הסליחות, שהם יתרת החוב.

גודל מעלת התשובה בימי הסליחות: אדם שעושה תשובה בחודש אלול ובימי הסליחות, מבטיח לעצמו:

הקב"ה יתן לו, ויגזור עליו קצבה טובה בהקפה, גם - לשנה החדשה

הערב ראש חודש אלול: בעוד חודש בראש השנה, נבקש אשראי של עוד שנת חיים, פרנסה וכל הברכות, הישועות והחלומות שבעולם, המדפים ריקים...

חודש אלול – הנהגה של חסד ורחמים: הבעל שם טוב הקודש מרבה לדבר על האהבה והרחמים הרבים שיש לקב"ה לעמו אהובו, ומציין את בחודש אלול, שבו הקב"ה מנהיג את העולם במידות החסד והרחמים.

קבלת כח – להתקרב להשם ולזכות לרחמיו: בחודש אלול מתעוררים על האדם י"ג מידות של רחמים, דבר שקשה להשיג במהלך השנה, ולכן, הקב"ה נותן לאדם באלול כוחות מיוחדים להתקרב אליו, אתה יכול להשיג – מה שתבקש בזכות רחמי ה' יתברך.

אלול – הקב"ה ברחמיו מכין אותנו למשפט שיהיה איתו: בראש השנה הקב"ה יושב על כס המשפט ודן את כל העולם, והאדם בפרט, אבל, בחודש אלול הקב"ה מלכו של עולם רוצה להכין אותנו למשפט, ועל כן, הוא יוצא מארמון המלוכה לטייל בשדה, כדי שכל אחד מבניו יוכל:

לפגוש אותו ולהתקרב אליו, גם בלי - לקבוע בפגישה!

שואל 'בעל התניא' - מדוע המלך יוצא לשדה? ועונה, כי מלכו של עולם רוצה שנתקרב אליו:

כדי שהוא יטיב איתנו את הדין - בשנה החדשה!

תשקיע באלול, ותקטוף את הפירות כל השנה הבאה, ולשנים הבאות...

אמירת 3 פרקי תהילים בכל יום בחודש אלול, סגולה לזכות בדין – מה המקור? המגיד ממעזריטש שקיבל את הדברים מהבעל שם טוב הקדוש שקיבל את הדברים ממורי אחיה השילוני.

מי היה רבו של הבעל שם טוב הקדוש - אחיה השילוני? היה מיוצאי מצרים, אח"כ מבית דינו של דוד המלך ע"ה, והיה רבו של אליהו הנביא, ורבו של הבעל שם טוב הקדוש.

אחיה השילוני קיבל את הסגולה - ממשה רבנו, ולימד אותה את הבעל שם טוב הקדוש (תולדות יעקב יוסף, פר' בלק).

ביום שני א' אלול: מתחילים לומר פרקים – א', ב', ג' שבתהילים.

ביום שלישי ב' אלול פרקים – ד', ה', ו', וכן על זה הדרך...

עד יום הכיפורים, וביום הכיפורים אומרים את שאר הפרקים, עפ"י חלוקה שמפורטת בספרים (תהילים אוהל יוסף יצחק).

סגולת האריז"ל – תהילים פרק כ"ז בבוקר ובערב: סגולה נוספת לזכות בדין בשם האריז"ל ועוד מקובלים, לומר מראש חודש אלול עד הושענא רבה, את - פרק כ"ז בתהילים פעמיים ביום! ואומרים המקובלים, שיש בדבר - סודות גדולים.

בכוח האמונה – תמשוך עליך דין טוב: אומר הבעל שם טוב הקדוש שבימים נוראים: "לא יעלה כלל בלב האדם שיצא דינו לרע ח"ו, רק יאמין שיצא בכי טוב, ובכח זאת האמונה ממשיך שיהיה כך" (אמרי יהודה, פר' שופטים, ד"ה שמע) תחשוב טוב יהיה טוב, בכח האמונה...

ולמי שלא התחיל, נוסיף את הסגולה שפרסמנו במוצ"ש שבעברה, שאמר הבעל שם טוב הקדוש בשם מורו אחיה השילוני, לקבלת מליצי יושר ביום הדין, שכמספר הפעמים שהאדם מברך את חברו כתיבה וחתימה טובה עד ראש השנה, כמספר זה, יעמדו לו מליצי יושר ביום הדין.

שבוע טוב וחודש טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות, וכתיבה וחתימה טובה, אמן!