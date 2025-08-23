סיפור בלתי נתפס: כשהבעל שם טוב החייה את האישה המתה | צפו

כשהרבי מרוז'ין היה בעיר סקאלא, שאל אם יש כאן יהודי זקן שהכיר את הבעל שם טוב, והשיבו שכן, יש פה יהודי כזה.

אמר הרבי שמאוד היה חפץ שיבוא אליו, ובראותם את רצון הרבי הלכו וקראו לזקן שיבוא אל רבם, והזקן לא הסכים.

חזרו אל הרבי ואמרו לו שהזקן לא רוצה לבוא, לאחר כמה ימים שוב אמר להם הרבי שהיה חפץ מאוד לראותו ושוב הלכו אל הזקן, ושוב סירב בתוקף. אחר כמה ימים שאל הרב על הזקן ואמר שהיה מאוד חפץ לראותו, כששמעו זאת הלכו אל הזקן ואמרו לו שיבוא אל רבם ואם לא יבוא יקחו אותו בכח בלי רצוני.

הזקן הלך איתם לרבי, וכשהגיע אמר כבוד הרב, אל תתרעמו עלי שסירבתי לבוא אליכם, כי מאז שראיתי שהבעל שם טוב החיה אישה מתה, אני לא מסוגל להתקרב לשום צדיק אחר.

והמשיך הזקן וסיפר את הסיפור שראה בעיניו:

בכפר שהתגוררתי היה איזה יהודי עני שעבד בטחנת קמח של איש עשיר, והעשיר היה נוסע אל הבעל שם טוב מידי פעם, אשת העני חלתה מאוד, והעני ביקש מהעשיר את העגלה שלו בשביל שיסע אל הבעל שם טוב והעשיר הסכים, והציע העני להעשיר שיצטרף איתו יחד לנסיעה וגם לזה הסכים, כשהגיעו אל הבעל שם טוב ביקשו ממנו שיבוא איתם אל האישה החולה לרפואתה והבעל שם טוב הסכים, כשהגיעו לכפר, יצאו בני המשפחה של העני לקראתם ובצער רב הודיעו שהבעל שם טוב הגיע לריק שכבר אמם נפטרה והיא מוטלת על הארץ עטופה בטלית, ותיכף תצא הלוויה.

הבעל שם טוב לא התרגש מדבריהם, ונכנס לחדר וקרא לעני ואמר לו לך אל אשתך המתה ותלחש באזנה בזה הלשון: "רבקה, קומי ולכי לבשל את סעודת הערב, כי יש לנו אורח חשוב והוא רבי ישראל הבעל שם טוב".

העני הלך ולחש באזנה של אשתו המתה כדברי הבעל שם טוב, אך שום דבר לא קרה.

חזר העני בבכיות אל הבעל שם טוב שלא קרה כלום, אמר לו הבעל שם טוב תלך אליה שוב ותלחש לה שוב את מה שאמרתי לך.

ועשה כדברי הבעל שם טוב, אבל שום דבר לא קרה, והאישה המתה לא הזיזה אבר.

אמר לו הבעל שם טוב בפעם השלישית, תקשיב, תלך אליה שוב ותלחש לאשתך המתה את מה שאמרתי, ותסיים בזה הלשון: "אם לא תקומי אני אכה אותך במטה שבידי". הלך האיש בתמימות ועשה כן גם בפעם השלישית, וכשסיים לומר, האישה קמה לתחייה ממש, שטפה את עיניה כאדם שקם משנתו, והלכה כבריאה לבשל את סעודת הערב, סיים היהודי הזקן ואמר "את כל זה ראיתי בעיני איך אישה מתה קמה לתחייה ממש, ואיך אוכל להתקרב לצדיק אחר?

