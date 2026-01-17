מדוע רץ היהודי אחרי הבעש"ט הקדוש?

סיפר מורי זקני רבי אלימלך מגרודזיסק זכותו תגן עלינו, שפעם אחת נסע הבעל שם טוב הקדוש זכותו תגן עלינו דרך כפר אחד, והתאכסן אצל יהודי, ושמע אותו בקריאת שמע אומר את המילה 'אחד' עם האות ר' במקום האות ד' רח"ל, וגער בו הבעל שם טוב הקודש זכותו תגן עלינו.

וכשנסע הבעל שם טוב הקדוש לדרכו, שכח האיש מה שלמדו, ורץ אחרי הבעל שם טוב הקדוש דרך נהר, והיה טובע במים עד צווארו, וצעק בקול גדול אחר הבעל שם טוב הקדוש, רבי ומורי חוס ורחם עלי, ולמדני איך לומר כי שכחתי מה שלימדתני.

וענה לו הבעל שם טוב הקדוש: עתה מותר לך לקרוא באיזה אופן שהוא, כיון שמסרת נפשך להשם לטבוע בנהר, כי עיקר ענין קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים, כדי למסור נפשו על יחודו יתברך שמו, ואתה כבר הגעת למדרגה זו ('בינת ישראל' גרודזיסק, פר' בשלח, ד"ה ויצעק אל ה').

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

אומר הבעל שם טוב הקדוש שלכל מקום שיהודי הולך, הוא הולך למלא שם תפקיד "והלכת אל המקום" – ההשגחה העליונה מוליכה את האדם.

אתה לא בוחר להיכן ללכת, אתה נבחר: הקב"ה בוחר להיכן להוליך אותך, וזה: "אשר יבחר השם אלוקיך" – אין אתה הולך מעצמך, אלא, הקב"ה בוחר עבורך להיכן תלך.

תפקידך – לשכן שמו שם: לאיזה מטרה הקב"ה מוליך אותך למקום מסוים? "לשכן שמו שם" – כדי לגדל ולפרסם שם את שמו הגדול הגיבור והנורא.

מטרת ירידת הנשמה לעולם – להאיר לרבים: גילה הבעל שם טוב הקדוש שהכוונה בירידת הנשמה בגוף היא בשביל להאיר את העולם ע"י עבודת הרבים דווקא (אגרות קודש הריי"צ ח"ח אגרת ב'תקפח).

אל תתבלבל משטויות: לפעמים, במקום שהקב"ה שלח אותך, יש דברים שאינך מרוצה מהם, אומר הבעל שם טוב הקדוש - אל תתבלבל מדברי שטות שיש שם, תסכים ותהיה מרוצה למסור נפש באותו מקום שהקב"ה שם אותך (שפת אמת, פ' כי תצא תרל"א, ד"ה כי תצא מחנה).

הרצון שלך יהיה – רצון המקום: ידע כל אחד שהקב"ה שם אותו במקום שהוא נמצא שם עכשיו, ושם הוא צריך להתחזק בכל כוחו ורצונו למסור נפשו עבור רצון השם יתברך.

מסירות נפש עבור אהבת ישראל: אמר הבעל שם טוב הקדוש לחבריא קדישא שע"י עבודה במסירות נפש של אהבת ישראל, זוכים לגילוי מ"ה שבנשמה, יותר מע"י העבודה של ההשגה העמוקה ביותר באלוקות (ספר המאמרים אידיש, עמוד 214).

מסירות נפש של האדם היא כל אחד כפי כוחו ודרגתו, והמקום שבו הוא נמצא, והקב"ה מעריך כל שינוי קטן או עשיה שהאדם עושה אף אם הוא דק כחוט השערה, ואין אתה יודע שכר כל מצוה ומצוה, שהיום לעשותם ומחר לקבל שכרן.

חודש טוב ומבורך לכלל ישראל, שבט שנתבשר בשורות טובות, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות, אמן.