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התרגשות בירושלים | האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין בדרכו לביקור הוד בבירה

אלפי תלמידי וחסידי תולדות יהודה סטוטשין מכל רחבי הארץ נערכים לקראת מסע הקודש השנתי של האדמו"ר המשפיע הנערץ בקדושים אשר איתן מושבו בבורו פארק | במרכז המסע, טישים, שיחות חיזוק ומעמדי התעוררות מיוחדים ברחבי הארץ ובפרט בעיר הקודש ירושלים | כִּי גָדוֹל בְּקִרְבֵּךְ קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל (חסידים)

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין לפולין (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

התרגשות עצומה בקרב אלפי תלמידי וחסידי חצר הקודש תולדות יהודה סטוטשין בישראל, לקראת מסע הקודש השנתי של האדמו"ר מגדולי המשפיעים בדורנו, הצפוי להמריא בימים הקרובים לארץ ישראל לקראת ימי בין המצרים.

כמדי שנה, צפוי ביקורו של האדמו"ר למשוך אלפי תלמידים וחסידים מכל רחבי הארץ, שיגיעו להשתתף בשולחנות הטהורים, בשיחות החיזוק ובמעמדים המיוחדים שייערכו במשך ימי שהותו בארץ.

את השבת המרכזית יערוך האדמו"ר בבית המדרש הגדול סלאנים בירושלים, שם נערכים לקליטת המוני המשתתפים שצפויים לנהור למקום.

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, במוצאי שב"ק בירושלים בשנת תשפ"ה
האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, במוצאי שב"ק בירושלים בשנת תשפ"ה| צילום: צילום: שלומי טריכטר

במקביל, נשלמות בימים אלו ההכנות הלוגיסטיות, ובהן הקמת אוהל ענק במתחם הסמינר הישן בירושלים, שנועד להכיל את האלפים שישתתפו במעמדים בצל האדמו"ר במהלך ביקורו.

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין בעריכת השבת בארה"ק בשנת תשפ"ה (צילום: שוקי לרר)

האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, אשר כאמור נחשב לאחד המשפיעים הבולטים בדורנו ובעל השקפה ייחודית בסוגיות ציבוריות ורוחניות, סוחף אחריו אלפי תלמידים המשתתפים דרך קבע במעמדי החסידות בבורו פארק שבברוקלין. גם בארץ הפכו ביקוריו השנתיים למסורת של ממש, כאשר אלפי תלמידיו מנצלים את ההזדמנות לשמוע את דברי החיזוק וההתעוררות הנודעים שלו בימי בין המצרים.

ביקורימי בין המצריםהאדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין

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