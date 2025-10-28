בימים האחרונים מתפרסמת לראשונה הידיעה על מכתב בעל חשיבות היסטורית עליונה שנשלח בחתימת ידו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לכבוד האדמו"ר מבאבוב 45. המכתב המכובד הגיע לידי האדמו"ר ע"י השליח המיוחד, העסקן ר' דוד כץ, יו"ר יו"ר "קרן המורשת הישראלית".

הנשיא טראמפ שיגר את המכתב לרבי, שם הביע את ברכותיו ואיחוליו הלבביים לרגל מעמד חנוכת הבית המפואר של בית המדרש הגדול והחדש של חסידות באבוב 45, אשר נחנך בחודש תשרי האחרון במרכז 'בורו פארק'.

במכתבו הדגיש הנשיא את מחויבותו הבלתי מסויגת להמשיך ולעמוד לימין היהדות החרדית בארה"ב, ולפעול למען רווחתם וביטחונם של כלל היהודים ברחבי אמריקה. בסיום המכתב שב הנשיא ובירך את האדמו"ר על חנוכת בית מדרשו, שהפך למגדלור רוחני בבורו פארק.

יצוין, כי הידיעה אודות המכתב שהרבי קיבל נשמרה בסוד גמור עד לימים אלו. זאת מאחר שהאדמו"ר, כמנהגו בקודש, לא רצה לעשות עניין ציבורי מכך, ורק לאחרונה נודע דבר המכתב ההיסטורי למקורבים של האדמו"ר.

המכתב מהנשיא טראמפ מהווה ביטוי נוסף לקשרי הידידות וההערכה ההדדית בין הקהילה החרדית בארצות הברית לבין הממשל האמריקאי.

יצוין כי המכתב, מצטרף לשורת מכתבים והצהרות קודמות שבהן הביע טראמפ את תמיכתו בקהילות החרדיות ובערכיהן. בחודש אב האחרון שיגר הנשיא מכתב אל האדמו"ר מסקווירא בעיצומו של שמחת נישואי נינו, כשהוא מאחל שם ברכות לרוב לאחד מגדולי המנהיגים החסידים בארה"ב.