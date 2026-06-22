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מבצע מתוחכם בבני ברק: כך שדדו הפורצים את כלי הכסף של האדמו"ר

פורצים מקצועיים פרצו לבית המדרש הגדול של חסידות טשערנאביל בבני ברק • גנבו כלי כסף בשווי 120 אלף ש"ח המשמשים את האדמו"ר לטישים | המשטרה איתרה את הרכוש החשוב (חסידים)

כלי הכסף שנגנבו (צילום: דוברות המשטרה)

דרמה ב: שוטרי משטרת בני ברק במרחב דן הצליחו לאתר ציוד של כלי כסף בשווי 120,000 שקלים, בעל ערך סנטימנטלי רב, אשר נגנב במהלך התפרצות מתוחכמת לבית הכנסת של חסידות טשערנאביל ברחוב אהרונוביץ בבני ברק.

ביום ג' בסיוון התקבל במשטרת ישראל דיווח אודות התפרצות לבית הכנסת של חסידות טשערנאביל. במהלך הפריצה נגנבו מהמקום כלי כסף יקרי ערך, המשמשים את האדמו"ר מדי שבת בשבתו במהלך עריכת השולחנות הטהורים בפני החסידים.

האדמו"ר מטשערנוביל (צילום: מ.א. נוימן)

פעולות חקירה מאומצות

שוטרי משטרת בני ברק ואנשי הזיהוי הפלילי החלו מיד בביצוע פעולות חקירה ואיסוף ממצאים מהזירה. ממצאי החקירה הראשונית ומתיעודי מצלמות האבטחה במקום העלו כי לא מדובר בפורצים חובבנים - חברי חוליית השוד היו רעולי פנים והשתמשו בטכניקות מיוחדות ובציוד ייעודי, במטרה ברורה למנוע השארת טביעות אצבע או סימנים שיאפשרו לחוקרים להתחקות אחר עקבותיהם.

נראה כי לפורצים היה מידע מדויק ופנימי על המתרחש בתוך המבנה. הם צעדו במסלול ישיר אל עבר חדרו הפרטי של האדמו"ר, הסמוך להיכל הטישים הגדול, שם ממוקמת כספת כלי הכסף של החצר. הפורצים התמקדו אך ורק בחפצים העשויים מכסף טהור, והתעלמו מפריטים אחרים.

במהלך החקירה, תוך ביצוע פעולות אופרטיביות רבות ומגוונות, הצליחו השוטרים להגיע למקום בו הוסתרו הפריטים שנגנבו במהלך ההתפרצות. חוקרי המשטרה בודקים כעת קשר אפשרי בין הפריצה לבין תקרית חריגה שהתרחשה בשבת האחרונה, כאשר על פי עדויות של חסידים נצפו אנשים חשודים מסתובבים באזור במהלך שהות האדמו"ר בירושלים.

הפריטים החשובים לחסידות, בעלי ערך יקר לליבם, הועברו למשטרה ובתום הבדיקה יוחזרו לבית הכנסת. המשטרה ממשיכה בחקירה מאומצת לאיתור החשודים בביצוע השוד המתוחכם.

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