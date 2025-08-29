במקרה נדיר במיוחד, הצילו מומחי המרכז הרפואי שערי צדק את חייו של ילד בן 3 שלקה בשבץ ורידי חמור לאחר שהחלים ממחלת החצבת.

הילד הגיע בשבוע שעבר למלר"ד ילדים במצב קשה עם שקיעה הכרתית ופרכוסים. בבדיקות דימות התגלתה חסימה רחבה של כל מערכת הניקוז הוורידית התוך גולגולתית (הסינוסים) מצב שדרש התערבות מיידית.

בהתייעצות של צוות רחב של רופאים מומחים ממלר"ד ילדים, טיפול נמרץ ילדים, נוירולוגיה ילדים ונוירורדיולוגיה הוחלט לבצע צנתור מוחי כדי לפתוח את החסימות הרבות.

ד"ר ולדימיר בורודצקי, מנהל שירות צנתורי מוח בשבץ מוחי וצוות היחידה בצעו את הצנתור שכלל פתיחה של כלל החסימות והוצאת קרישי דם רבים שנוצרו.

הצנתור עבר בהצלחה והילד הועבר להמשך השגחה ואשפוז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים.

כעבור יומיים התברר כי שוב נוצרו חסימות חדשות במערכת הניקוז התוך גולגולתית.

הצוות הרפואי בראשות ד"ר ולדימיר בורודצקי, החליט לבצע צנתור נוסף שארך שבע שעות במהלכו שוב נפתחו כל החסימות שנוצרו.

לאחר הצנתור הועבר הילד להמשך טיפול ביחידת לטיפול נמרץ. בימים האחרונים מצבו השתפר והוא יצא מכלל סכנה.

ד"ר בורודצקי, שביצע את הצנתור, תיאר את המאמץ יוצא הדופן: "הצנתורים היו מאוד מורכבים הן בשל גיל הילד והן בשל עוצמת החסימות. בזכות המומחיות שצברנו בשערי צדק בטיפול בילדים ופעוטות ובמקרים מורכבים ביותר, ידענו שניתן לבצע את הצנתור המורכב בהצלחה. לשמחתנו מצבו של הילד השתפר, לא נוצרו חסימות חדשות ואני מאחל לו הרבה בריאות ושנים רבות".

מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה, ד"ר יעקב אמסלם, הדגיש את נדירות המקרה: "נדיר לראות חסימה כזו רחבה בילד כל כך צעיר ואנו מניחים כי נבעה מהמחלה שקדמה לאירוע. אני מודה לצוות היחידה בראשות ד"ר בורודצקי, ולכל הצוותים בבית החולים על ההתגייסות והטיפול המדהים שהציל את הילד".

פרופ' יחיאל שלזינגר, מנהל בית החולים לילדים על שם וילף בשערי צדק ומומחה למחלות זיהומיות "ראינו מקרה נדיר מאוד של אירוע מוחי בילד צעיר לאחר מחלת החצבת. בעולם מתוארים מקרים בודדים כאלו. לא ניתן לייחס במפורש את האירוע למחלת החצבת שקדמה לו, אך זו בהחלט אפשרות עקב התייבשות וחום גבוה המוכרים במחלת החצבת, המהווים גורמי סיכון לאירועים כאלו, כפי שתואר אכן לעיתים נדירות בעבר. אני שב וקורא - לכו להתחסן לחצבת. זהו חיסון בטוח ומוכח כמונע מחלה ומציל חיים. חסנו את הילדים והתחסנו בעצמכם. זה חשוב ושומר עליכם ועל כולנו".