"אמרתי לילדים - אני לא מרשה לפתוח מלחמה חדשה לפני שמסיימים את הקודמת!" היתה אחת ההלצות שרצה מאז נפתחה המערכה מול איראן, ועוררה חיוך אצל רבים. חלק מהומור שחור שמסייע לנו במצבי מצוקה, אך כמו כל הומור יש בו יותר מטיפה של אמת.

קרוב לשנתיים של מלחמה רציפה בישראל משאירה את חותמתה על מיליוני אזרחים, ובמיוחד על הילדים והמשפחות. החל מהאירועים הטראומטיים של טבח שמחת תורה תשפ"ד, דרך אזעקות יומיומיות בכל שעות היממה, רעשי פיצוצים, שיבושי שגרה תכופים וחדשות עצובות, ועד למערכה האחרונה מול איראן עם נפילות קטלניות ברחבי הארץ כולל באזור המרכז שהדיה שככו אך לא מכבר. ללא ספק, האוכלוסייה בישראל נתונה למצב סטרס קיצוני ומתמשך, והרבדים העמוקים ביותר של הנפש נפגעים מכך. רבים מההורים מתלבטים האם הילדים שלהם זקוקים לעזרה מקצועית, ואיך ניתן לזהות את הסימנים המעידים על כך.

המראות הקשים של בניינים מתמוטטים, כבלי ברזל מעוקמים בתוך פירורי טיח במקום בו עמדו עד רגע לפני כן בתי מגורים, מוסיפים שכבה נוספת של טראומה קולקטיבית. במקביל, החרדה המתמשכת שלא פוסקת, או עולה ויורדת לסירוגין, יוצרת מצב של לחץ פסיכולוגי חסר תקדים.

"מומחי המרכז הטיפולי ממוקד הטראומה של מרפאות 'בית חם', הפועל בהנהלת הרב אריה מונק מנכ"ל בית חם, מסבירים כי לכל אדם יש מה שמכונה "חלון סיבולת" (Window Of Tolerance) -"טווח מיטבי של עוררות מערכת העצבים האוטונומית. כאשר אדם נמצא בתוך החלון הזה, הוא מסוגל להיות נוכח ולחוות את המציאות באופן מלא על כל רבדיה: הקוגניטיבי, הרגשי והגופני.

מצבי סטרס מתמשכים וטראומות חריפות, כמו אלו שחווה כעת האוכלוסייה הישראלית, מצמצמים את גודל החלון הזה. כתוצאה מכך, אנשים עלולים לצאת מהחלון לכיוון עוררות יתר - שמתבטאת באי שקט, חרדה, עצבנות וכעס בלתי נשלט, או לכיוון תת עוררות - שמתבטאת בניתוק, דכדוך, חוסר עניין, פסיביות והסתגרות.

מומחי המרכז הטיפולי של 'בית חם' קוראים להורים להיות קשובים לסימנים המעידים על התכווצות חלון הסיבולת אצל ילדיהם. אצל ילדים, הסימנים עשויים לכלול היצמדות לא מותאמת להורים, סירוב לישון לבד או לשהות מאחורי דלת סגורה, אובדן עניין בפעילויות שבעבר הביאו להם שמחה, בלבול וחוסר ריכוז, רגישות חריגה לרעשים, פחדים חדשים, התפרצויות זעם, או רגרסיה בהישגים התפתחותיים.

וגם ההורים עלולים לחוות טראומה: אצל נשים, הסימנים עשויים לכלול נשיאת מתח מתמשך, ניסיונות להרגיע את כל בני המשפחה תוך התעלמות מהצרכים העצמיים, כאבי גב ומיגרנות, התפרצויות כעס או בכי, או תחושות כבדות ועצב כללי.

גברים עלולים להכחיש את הקושי ולטעון שהם "בסדר גמור", אך בפועל לחוות מתח פנימי, עצבנות, ניתוק רגשי או דכדוך, ולסבול מהפרעות שינה. גם אם התסמינים הספציפיים אינם מופיעים, התחושה העמומה והעיקשת שרוחשת בפנים יכולה להעיד על הצורך בעזרה מקצועית.

ביחידת החוסן של מרפאות "בית חם" הפועלות במקצועיות בהכוונת המנכ"ל, הרב אריה מונק, קוראים לציבור ולהורים לא להמתין לשלב בו הקושי הופך לבלתי נסבל. "יש מה לעשות, ויש איך לעזור, באופן יעיל וממוקד", קוראים המומחים וממליצים לפנות למרכזי החוסן לקבלת טיפול ממוקד טראומה.

הטיפול המוצע כולל מענה מהיר על ידי מטפלים קליניים מוסמכים המתמחים בעבודה סביב אירועים טראומטיים. התהליך מתבצע ללא צורך בהפניה מקופת חולים, הוא מהיר ומיידי, דיסקרטי ומותאם לציבור החרדי. המרכז מהווה מערכת עוטפת המבינה את הצרכים המיוחדים של הקהילה ומעניקה טיפול מקצועי ואיכותי ברמה הגבוהה ביותר, כך שמשפחות יכולות לקבל את כל מה שהן צריכות בלי להתבייש.

הטיפולים כוללים מענה רגשי, הקשבה מקצועית ולמידת כלים מעשיים לעזרה עצמית. הדרכות ההורים המוצעות במסגרת התוכנית מאפשרות למשפחות ללמוד את "שפת החוסן" ולהנחיל אותה כנכס משפחתי מתמשך.

חשוב לציין כי הטיפולים אינם מיועדים רק לאנשים עם אבחנות או צרכים מיוחדים. המרכזים פונים לכל האוכלוסייה - ילדים ומבוגרים מתפקדים שחווים קושי בעקבות האירועים הביטחוניים הנוכחיים וזקוקים לעיבוד רגשי כדי להישאר האנשים החזקים והמיטיבים שהיו.

הכלים שנלמדים במהלך התהליך הטיפולי נועדו להוות "צידה לדרך" - משאב אישי ומשפחתי לאתגרים עתידיים ומצבי לחץ נוספים.

עבור מי שמתלבט, המרכזים מציעים אפשרות להתייעצות ראשונית לבחינת הצורך בטיפול. הטיפול זמין, מקצועי ואנושי, ומחכה לכל מי שזקוק לו.

מרכזי יחידות החוסן מספקים לכל פונה 12 מפגשים טיפוליים ללא עלות.

בשיחת הטלפון הראשונית ל- 073-2800499 יבוצע הליך בירור צרכים ראשוני קצר, ולאחריו ניתוב למטפל/ת מומחה בטיפול בטראומה לפי אזור מגורים וצרכים נוספים.

המומחים ביחידת החוסן מבהירים: "אל תתנו לחלון הסיבולת שלכם להתכווץ ולסבל שלכם לגדול. אם אתם מתלבטים, אתם מוזמנים לפנות ולהתלבט איתנו. נשמח לסייע ולעשות יחד סדר".