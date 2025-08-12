גל חום מוגדר כאשר יש שלושה ימים רצופים או יותר עם טמפרטורה גבוהה מעל 32 מעלות, או טמפרטורה גבוהה מעל 30 מעלות בשילוב עם לחות גבוהה מעל 70 אחוז.

האם גל חום יכול להיות מסוכן?

כן. הגוף שלנו בנוי לתפקד בטמפרטורה מסוימת (סביב 37 מעלות), וכל חריגה מהטווח הרצוי גורם לפגיעה במערכות שונות, כולל מערכת העצבים, מערכת הלב וכלי הדם, תפקוד האיברים הפנימיים, מערכת החיסון ולמעשה כל מערכת יכולה להיפגע. לגוף שלנו יש מערכות שמווסתות את הטמפרטורה הפנימית ודואגות שהיא תישאר בטווח הרצוי (ההיפותלמוס במוח הוא הבוס הגדול שמפקח על כל זה), אבל בטמפרטורות קיצוניות דברים יכולים להשתבש, ולא תמיד הגוף מצליח לשמור על הטמפרטורה הרצויה.

מהן ההמלצות למניעת פגיעות חום?

בשעות השיא של החום מומלץ לשהות במקומות עם מיזוג אוויר, בבית או בחוץ- למשל קניונים/ ספריה עירונית ממוזגת, בית קפה ממוזג.

שימוש במאווררים מגביר את אפקט הקירור. כדי להגביר את השפעת הקירור של המזגן ניתן להגיף את התריסים ולצמצם את חדירת קרני השמש המחממות. מקלחות פושרות וקרירות.

ללבוש בגדים קלילים מבד דק.

לדחות את היציאה החוצה לשעות הערב, אם בכל זאת יוצאים בצעות החמות- להיות חכם בשמש: כובע, משקפי שמש, בגדים קלילים, קרם הגנה.

הלחות גורמת לנו להזיע ולאבד הרבה נוזלים, יש להקפיד לשתות מים (לא משקאות ממותקים), רצוי כ 8-10 כוסות ליום, גם אם לא צמאים. הדרך לדעת אם שתינו מספיק או לא – להסתכל על צבע השתן, בהיר זה טוב. כהה- לא שתינו מספיק.

חשוב לציין ששתייה מספקת לא תמנע בהכרח מכת חום, אבל תקטין את הסיכון להתרחשותה. פעילות גופנית זה דבר טוב ומומלץ באופן כללי, אבל בימי עומס חום צריך להיזהר- להתעמל או בחדר כושר ממוזג, או בשעות הערב, להקפיד לשתות 2-4 כוסות מים קרים במהלך האימון (בנוסף לכמות השתייה המומלצת במהלך היום), לשקול להוריד מהמאמץ של האימון באותו היום, להיות קשובים לגוף. לא להישאר ברכב או מקום סגור אחר ולא להשאיר שם ילדים או אפילו לא לדקה אחת.

מהם סימני האזהרה שאני סובל מפגיעה מחום?

תשישות חום – זהו מצב מתון של פגיעה מחום – יכולה להתבטא ב: כאבי שרירים, עייפות, חולשה, כאבי ראש

בחילות או הקאות, חיוורון, סחרחורת, נטייה להתעלפויות, הזעה מרובה, עור קר ולח. במצבים קיצוניים יותר- מכת חום היא מצב חירום רפואי שעלול להסתיים במוות, הסימנים במקרה הזה:

טמפרטורת הגוף מעל 39.5 מעלות

עור אדום, חם ויבש (ללא הזעה), דופק מהיר, כאב ראש חזק וקיצוני, סחרחורת, בלבול, ירידה במצב ההכרה, סימנים להתייבשות הנגרמת מחוסר נוזלים בגוף בגלל חוסר שתייה מספקת/ הזעה מרובה/ שלשולים או הקאות: צמא, תחושה של יובש בפה ובריריות, חוסר הזעה, יובש בעור, כאבי ראש ותשישות

דפיקות לב.

מי נמצא בסיכון לפתח פגיעת חום?

קשישים, תינוקות, חולים במחלות לב וכלי דם, אנשים הסובלים מהשמנת יתר

בעת מחלה חריפה או התייבשות, מי שנוטל תרופות משתנות שמגבירות איבוד נוזלים.

מה לעשות אם מישהו לידנו סובל מתשישות חום או מכת חום?

לקרר את הנפגע – להעביר למקום מוצל, רצוי ממוזג, לשפוך עליו מים קרים, להסיר בגדים חמים ולהזעיק עזרה רפואית. אם יש חשד להתייבשות מומלץ להשקות במים. אסור לתת אקמול או כל מוריד חום אחר, כי במקרה של מכת חום הם יחמירו את הפגיעה הרפואית.