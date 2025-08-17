כללית משיקה מסע הסברה מקיף למאבק בהשמנה ולהפחתת צריכת הסוכר

במטרה להעלות את המודעות בציבור, השיקה כללית מסע הסברה רחב היקף שמטרתו להעלות מודעות לנזקי צריכת הסוכר המופרזת ולעודד אימוץ תזונה בריאה. המהלך, שמבוסס על הבנה מעמיקה של חשיבות ההסברה כמנוע מרכזי לשינוי התנהגותי, שהשפעתה אפקטיבית לאין ערוך לעומת שימוש בסנקציות, כפי שהוכח במחקרים רבים, הושק השבוע במסגרת מפגש מיוחד שנערך עם כתבים, עורכים ומובילי דעת קהל בתקשורת החרדית.

המפגש הייחודי, שהתקיים במטרה לחשוף את אנשי התקשורת לתכנים מקצועיים ומותאמים, נערך בהשתתפות פרופ' רן בליצר, סמנכ"ל וראש מערך החדשנות בכללית, וד"ר סיגל מזור, מנהלת המחלקה לקידום בריאות בכללית. פרופ' בליצר פרש בפני המשתתפים את עקרונות החשיבה האסטרטגית שמאחורי מהלכי הסברה יעילים, תוך התמקדות במיוחד בנושא המורכב של שינוי הרגלי תזונה בציבור רחב.

"כשמדובר בשינוי הרגלים מושרשים, במיוחד בנושא רגיש כמו תזונה, ההסברה חייבת להיות מותאמת, עקבית ומבוססת על הבנה עמוקה של הציבור", הסביר פרופ' בליצר למשתתפי המפגש. "המטרה היא ליצור הבנה אמיתית שתוביל לשינוי מעשי. אנחנו עדים להצלחות מרשימות במקומות אחרים בעולם, שם מהלכי הסברה מקיפים הובילו לשינוי משמעותי בהרגלי התזונה של אוכלוסיות שלמות", ציין פרופ' בליצר. "המפתח הוא להבין את הציבור, לדבר בשפה שלו, ולהציע חלופות מעשיות ונגישות".

במהלך המפגש נחשפו המשתתפים למידע מקצועי ומדעי על הסכנות הבריאותיות הכרוכות בצריכת סוכר מופרזת. בין הנושאים שנדונו: הקשר בין צריכת סוכר לבעיות כמו סוכרת, השמנת יתר, מחלות לב וכלי דם, ובעיות דנטליות. המשתתפים קיבלו גם הנחיות מעשיות כיצד לזהות ולהימנע ממשקאות ממותקים ומאכלים עתירי סוכר.

אם בעבר היו מי שסברו כי ניתן להפחית את צריכת המשקאות הממותקים באמצעות מס על שתיה מתוקה, רוב המומחים סבורים כיום שדרך המלך להגיע לתוצאה הבריאותית המבוקשת היא הסברה, חינוך ופעילות קהילתית תומכת.

מדינות מערביות מתקדמות מבטלות בתקופה האחרונה את המס על משקאות ממותקים, זאת מאחר והמס שנועד להלחם בהשמנה, לא משיג את מטרתו ולא מביא לשינוי אמיתי בהרגלי הצריכה.

"החשיפה למידע המקצועי הייתה חשובה במיוחד", ציין אחד ממשתתפי המפגש. "כאיש תקשורת שמתמודד עם נושאי בריאות, חיוני להבין לא רק מה הבעיה, אלא גם איך להעביר את המסר באופן שיגרום לאנשים לשנות באמת את ההרגלים שלהם". המהלך הנוכחי הוא חלק ממערך רחב של פעילויות הסברתיות שהמחלקה החרדית בכללית מפעילה לאורך השנה.

במסגרת קמפיין חינוך שוק להפחתת סוכר, במחלקה החרדית בכללית מתכוונים להגיע לכלל הגילאים באוכלוסייה עם מהלך הסברתי תקשורתי רחב היקף. המערך כולל הפקת מידע מותאם שיופץ לציבור באמצעים מגוונים, טיפים בריאותיים של מומחי כללית לתזונה נכונה וכלים להפחתת צריכת הסוכר, ראיונות ושיחות עם מומחי הבריאות של כללית, מתכונים איכותיים בריאותיים ומופחתי סוכר, ויוזמות חינוכיות נוספות. זאת לצד מודעות רחוב, תשדירים בתחנות הרדיו החרדיות, מודעות בעיתונות החרדית ופעילות ייחודית לילדים, במטרה לחנך לאורח חיים בריא כבר מגיל צעיר.

הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית, הדגיש את הגישה הייחודית של כללית בנושא: "בכללית אנחנו רואים ערך ראשון במעלה בהסברה ברורה, עקבית ומותאמת. להפחתת סוכר אין פתרונות קסם, הדרך היא באמצעות שיח, הסברה והנגשה של מידע מהימן. זהו מהלך ארוך טווח שבו אנו משקיעים משאבים רבים לטובת בריאות הציבור ולהקדים רפואה למכה, באמצעות חינוך כבר מגיל צעיר".