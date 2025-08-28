לאור האסונות הכבדים ומקרי המוות מחצבת, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב ויו"ר ארגון הייעוץ הרפואי 'מזור' הרב שמעון רגובי נכנסו למעונו של מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש והציגו בפניו נתונים מדאיגים. במפגש השתתפו גם ד"ר ארז גרטי, ראש תחום אימפקט במשרד הבריאות, וד"ר אור קריגר איש משרד הבריאות ומומחה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, לצד מנכ"ל ארגון 'מזור' נחום פראנק.

ראש הישיבה, שהזדעזע עמקות מהאסונות הכבדים וממקרי המוות מחצבת, קרא בחריפות לכל מי שלא התחסן ללכת ולהתחסן במיידית: "זהו פיקוח נפש ממש ואסור להתמהמה עוד רגע!"

הרב שמעון רגובי, יו"ר ארגון 'מזור', שיזם את מפגש החירום יחד עם מנכ"ל משרד הבריאות, הציג בפני מרן ראש הישיבה את המצב הקשה בשטח ואת הנתונים המדאיגים של התפרצות המגפה. במהלך הפגישה הדגיש הרב רגובי את המקרים הטראגיים שאירעו ואת הצורך הדחוף בפעולה מיידית של הציבור.

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב הסביר את חשיבות ההתחסנות כנגד חצבת בכלל ונוכח התפרצות המחלה בפרט. "מותם של שני הפעוטות שלא חוסנו לחצבת ממחיש את החשיבות הקריטית שבהתחסנות למען הגנה על הילדים", אמר.

היועץ הרפואי הבכיר, הרב שמעון רגובי, שמוביל זה שנים את המאבק להעלאת המודעות לחיסונים בציבור החרדי, הביע במהלך הפגישה בבית מרן ראש הישיבה את דאגתו העמוקה מההתפרצות ומהמקרים הקשים שמטופלים בבתי החולים. יו"ר 'מזור' הדגיש כי ארגונו מקבל לא מעט פניות על ילדים שחלו בחצבת ומאושפזים במצבים קשים.

ד"ר ארז גרטי ציין, כי החל מתחילת ההתפרצות בחודש מאי, חלה עלייה של למעלה מ-20 אחוזים בכיסוי החיסוני של מנה אחת נגד חצבת בישראל בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. אולם עלייה זו אינה מספיקה על מנת לבלום את ההתפרצות ויש להמשיך ולהתחסן.

ד"ר אור קריגר הוסיף, כי בימים אלו, משרד הבריאות קורא לכל ההורים לוודא כי ילדיהם מחוסנים בהתאם להנחיות, למען שמירת בריאותם ובריאות כלל הציבור.

"זוהי שעת חירום ממש", ציין הרב רגובי באוזני ראש הישיבה, "ומכאן, אחרי מה ששמענו מראש הישיבה, תצא הקריאה לכל הורה - חסנו את ילדיכם מיד. אנחנו רואים ילדים שמשלמים בחייהם רח"ל על אי ההיענות לקריאות להתחסן. אסור לנו לעמוד מנגד. המכנה המשותף של כלל המקרים הטראגיים שאירעו, הוא שהילדים לא חוסנו. מי שלא מחסן את ילדיו מסכן את חייהם ועלול לגרום חלילה למוות!"

הרב רגובי ציין עוד באוזני הגרמ"ה הירש, "אנחנו מקבלים לא מעט פניות על חצבת שמתפרצת אצל ילדים. אפשר למנוע את התפשטות המגיפה ואפשר למנוע את האבידות הקשות והטראגיות". ואכן, מרן ראש הישיבה ששמע מפי הרב רגובי את הנתונים הקשים, חזר ואמר, כי "זהו ממש עניין של פיקוח נפש, ועל כל אחד ללכת ולהתחסן באופן מיידי".

מנכ"ל ארגון 'מזור', הרב נחום פראנק, שנכח במשלחת הדגיש מיד בסיום מהביקור במעונו של ראש הישיבה, כי "החצבת היא המחלה הזיהומית המדבקת ביותר הידועה לאדם. הנגיף מדביק למעלה מ-90% מהאנשים הלא מחוסנים שנחשפים אליו, והוא יכול לשרוד במרחב סגור עד שעתיים לאחר שחולה עזב את המקום, ולכן חשוב להתחסן נגד הנגיף".

מנכ"ל ארגון 'מזור' הוסיף, כי החיסונים זמינים ונגישים בקופות החולים, בטיפות החלב או בניידות הבריאות. "אין שום סיבה לדחות את החיסון. זהו צעד פשוט שיכול להציל חיים! אל תתמהמהו! חסנו את ילדיכם מיד. בשבוע הקרוב ייערכו במרבית הערים החרדיות ימי התחסנות מיוחדים בהם יינתנו חיסונים ללא צורך בקביעת תור מראש - נצלו אותם!", אמר מנכ"ל 'מזור', הרב נחום פראנק.

"הדרך היחידה למניעת המחלה היא חיסון. החיסון מציל חיים – אני קורא להורים: קחו את הילדים שלכם כבר היום להתחסן. זה הדבר הנכון לעשות", הוסיף הרב רגובי.