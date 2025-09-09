אבנר הייזלר מנחה כיצד לקבל קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ)

דווקא משום כך, ובשל החשיבות הרבה שיש בה עבור הנזקקים לה, בחר המומחה לזכויות רפואיות אבנר הייזלר להקדיש לה סקירה מפורטת. זאת, לדבריו, כי הקצבה הזו עשויה לשנות באופן מהותי את איכות החיים של מי שמתמודד עם מגבלות תפקודיות קשות, ולכן חשוב להבין מה היא כוללת, מי זכאי לה, ואיך ניתן לפעול נכון לקבלתה.

"זו אינה קצבת נכות אלא הכרה בצורך היומיומי בעזרה"

בעוד שקצבת נכות כללית נועדה לפצות על אובדן כושר עבודה, קצבת שר"מ באה לסייע בהיבט התפקודי. כלומר, היא מכוונת למימון עזרה קבועה, בין אם על ידי מטפל חיצוני ובין על ידי בן משפחה, למי שאינו מסוגל לתפקד בכוחות עצמו בחיי היומיום.

אבנר הייזלר מסביר כי קצבת שירותים מיוחדים מיועדת לאנשים בגירים (מעל גיל 18) הסובלים מנכות או ממגבלה רפואית קשה, אשר משפיעה באופן ישיר על יכולתם לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות כמו אכילה, רחצה, שליטה על הסוגרים והתניידות בבית ומחוצה לו. הקצבה מוענקת ברמות שונות, בהתאם למידת התלות של המבקש והיקף הסיוע הנדרש לו, ובתנאי שהמבקש אינו מתגורר במוסד סיעודי המספק את שרותי הסיוע.

מהם תנאי הזכאות לקצבת שר"מ?

הייזלר אבנר מפרט את שני התנאים ההכרחיים לקבלת הקצבה: הראשון הוא קביעת נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (או 40% במקרה של נכות משולבת עם קיים ליקוי אחד בשיעור של 25% לפחות). והשני, כי בנוסף לנכות הרפואית המבקש תלוי בבאדם אחר לצורך תפקודו השוטף. "גם במקרה שיש נכות משמעותית, אבל האדם עצמאי - הוא לא יעמוד בתנאים," מסכם אבנר הייזלר.

"בדרך כלל הבדיקה הרפואית מתבצעת בבית המבוטח"

בניגוד לקצבאות אחרות שדורשות התייצבות בפני ועדה רפואית, במקרה של קצבת שר"מ, ברוב המקרים אין צורך בכך. "מכיוון שמדובר באנשים שמתקשים לצאת מהבית ואפילו לקום מהמיטה, הביטוח הלאומי שולח בודק מוסמך אליהם הביתה," מסביר הייזלר אבנר. הבודקים הינם בעלי מקצוע בתחום הבריאות (למשל אחים ואחיות), והערכת התפקוד מתבצעת בסביבתו הטבעית של המבקש.

הבדיקה כוללת תצפית ושיחה עם המבוטח במטרה לעמוד על מידת יכולתו לבצע פעולות יומיומיות כמו להתלבש, לאכול, להתרחץ ולנוע בבית. תצפית זו, לצד המסמכים הרפואיים שנדרש המבוטח להציג, מאפשרת בניית תמונה כוללת לצורך קביעת הזכאות לקצבה ורמתה. "למרות החשיבות של הבדיקה, חשוב לוודא שהמסמכים הרפואיים הינם עדכניים, מדויקים ומפורטים, כי הם הבסיס להחלטה", מוסיף אבנר הייזלר.

האם ניתן לקבל שר"מ יחד עם קצבת נכות או קצבאות אחרות?

"אחת השאלות שבהן אני נתקל הכי הרבה היא האם ניתן לקבל את קצבת השירותים המיוחדים בנוסף לקצבת נכות כללית" מספר אבנר הייזלר ומסביר כי לפי תקנות ביטוח לאומי לא ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד, ומי שמקבל נכות כללית לא יכול לקבל במקביל קצבת שר"מ.

הוא מוסיף כי העיקרון של התנגשות קצבאות נכון גם לגבי קצבאות אחרות של ביטוח לאומי, כמו גמלת סיעוד או קצבת נפגעי עבודה, ומי שמקבל אותן אינו זכאי לקצבת שר"מ. עם זאת ישנם מקרים יוצאי דופן, כמו נכים מתאונה או ממחלה מקצועית, או נפגעי פעולות איבה, שעשויים להיות זכאים בתנאים מסויימים לשר"מ לצד קצבה נוספת שהם מקבלים.

"הקצבה היא בסיס לחיים בכבוד. אל תוותרו עליה"

אבנר הייזלר עומד על תפקידה החשוב של הקצבה: "מעבר לסיוע הכלכלי, קצבת שר"מ היא הכרה בזכות לחיים בכבוד גם במצב של אובדן עצמאות תפקודית. לכן אני ממליץ למי שעשוי להיות זכאי שלא להסס ולעשות כל מה שנדרש כדי למצות את הזכויות לקצבה".

הדרך הטובה ביותר להבטיח הצלחה בהגשת הבקשה היא להגיע מוכנים. "הטופס חשוב, אבל לא פחות חשוב התיעוד הרפואי. מכתבים מפורטים מרופאים, תיאור אמיתי של הקשיים בבית, וידיעה מה מצפה בבדיקה - כל אלה עושים הבדל עצום," הוא אומר. בנוסף, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי בעל ניסיון בתחום, כדי לוודא שהמידע מוצג בצורה מדויקת וברורה, שממחישה את מידת התלות של המבקש והצורך שלו בעזרה יומיומית.