ארגון ההצלה הלאומי – מגן דוד אדום, בשיתוף משרד הבריאות, בבשורה למשפחות המתמודדות עם מחלות נפש. במסגרת הפיילוט, יורחבו שירותי ההצלה ויינתן מענה מקצועי מיידי למקרי מצוקה על רקע נפשי. פניות למוקד 101 של מד"א, שיאופיינו כמצבי חירום, בעת התמודדות עם מצב של משבר נפשי מורכב של אחד מבני המשפחה, יקבלו מענה באמצעות רכב תגובה מיידי, שיכלול צוות מקצועי המומחה לתחום הנפש.

במסגרת הפיילוט, יחל לפעול בקרוב במחוז תל אביב רכב תגובה מיידי (רת"מ) שייתן מענה לפניות שתתקבלנה במוקד 101 של מד"א בתחום בריאות הנפש. הפניות תעבורנה תשאול מפורט של הפונה ע"י תורן המוקד - בהתאם לרשימת קריטריונים. החובש במוקד מד"א יבצע סיווג נפשי, ויחליט על דחיפות הפנייה, כ"אדומה" או כ"צהובה/ירוקה". במקרה של קריאה "צהובה/ירוקה", יוזנק צוות מד"א באופן אוטומטי לזירה, ובמקביל, השיחה תועבר לאח ייעודי מתחום בריאות הנפש, שישלים את התשאול ובמידת הצורך יזניק את צוות ההתערבות במשבר.

לקריאה שסווגה כ"אדומה" יזניק מיידית, בנוסף לצוות מד"א הקרוב ביותר למקום האירוע, צוות התערבות במשבר הכולל פראמדיק שעבר הכשרה ייעודית לטיפול במצבי חרום מתחום בריאות הנפש, יחד עם אח או אחות בעלי ניסיון מקצועי מתחום בריאות הנפש. הצוות יתנייד בעזרת רכב תגובה מידית (רת"מ), של מד"א. המשך ניהול המקרה יבוצע על ידי אח/ות נוסף שיאייש עמדה ייעודית במוקד הרפואי של מד"א.

צוות מד"א הראשון שיגיע למקום האירוע יבצע תשאול של המטופל, בני המשפחה והסובבים ויערוך הערכה לזירה. במקביל, הצוות יצור קשר עם האח במוקד הרפואי של מד"א - ימסור את מלוא המידע הרלוונטי. לאחר הגעתו צוות ההתערבות במשבר ינהל את זירת האירוע, ויתן מענה מיטבי בהתאם למצב המטופל. צוותי מד"א בזירה (הן הצוות הראשון והן צוות ההתערבות במשבר) יסתייעו טלפונית בפסיכיאטר כונן בכל הנוגע למענה המומלץ – לרבות שחרור המטופל להמשך מענה בקהילה, פינוי לבית חולים או פניה לפסיכיאטר המחוזי במידת הצורך.

סמנכ"ל רפואה במד"א, ד"ר רפאל סטרוגו: "מודל העבודה החדש נולד מתוך הבנה שקיים צורך לטייב את המענה הניתן בישראל למצבי חירום מתחום בריאות הנפש ומניעת משברים בעלי מסוכנות. שיטת העבודה החדשה תאפשר לנו לצעוד צעד נוסף קדימה בתחום הטיפול הנפשי הראשוני במצבים מסכני חיים. אני משוכנע שנוכל להעניק מענה טוב, יעיל ומקיף יותר ברגעים הקריטיים, שיקל על המטופל, על המשפחה ועל הסובבים".

ד"ר סרגיי רסקין, מנהל המחלקה לפסיכיאטריה משפטית במשרד הבריאות: "התקופה הנוכחית היא מורכבת, אבל יחד עם זאת יש בה מודעות גבוהה יותר על האפשרות לפנייה לעזרה מקצועית. לצוותים יש רצון גדול ומוטיבציה, היתרון שלנו הוא שאנחנו בונים את שיטת העבודה על בסיס מתן עזרה ראשונה במצבי חירום על ידי מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, שידע בשילוב אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, לתת מענה נרחב ומקצועי בנושא".

מנכ"ל מד"א אלי בין: "במיוחד בתקופה מורכבת זו, מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, לוקח צעד נוסף בשיפור רפואת החירום בישראל. המענה למצבים נפשיים הוא חשוב והכרחי, ומתן טיפול ייעודי על ידי צוותים שהוכשרו לכך, יתן נדבך נוסף ומשמעותי למעטפת רפואת החירום בישראל. אני מודה למשרד הבריאות ולכל הלוקחים חלק בפיילוט החשוב הזה, ואני מצפה להתרחבות הפרויקט לכלל חלקי הארץ, על מנת שנוכל להגיע לכל אדם הזקוק לעזרה, פיזית ונפשית כאחד".