מומחי צבר רפואה ממליצים: כך תשמרו על יציבות בגיל מבוגר

הגוף שלנו משתנה עם הגיל - אבל זה לא אומר שאיכות החיים חייבת לרדת. להיפך, מחקרים מראים שגם בגיל המבוגר אפשר לשפר את הכוח, שיווי המשקל והבריאות הכללית, בעזרת פעולות יומיומיות פשוטות.

לרגל יום הפיזיותרפיה שחל השבוע ביום שני, ממליצות הגב' מיטל מלצר, פיזיותרפיסטית ומנהלת תחום הפיזיותרפיה בצבר רפואה, וד"ר ענבל מעין, רופאה גריאטרית מומחית והמנהלת הרפואית של צבר רפואה, על חמישה טיפים שיעזרו לכם להרגיש יציבים, עצמאיים ובטוחים יותר בגיל המבוגר.

הטיפ הראשון שהן מציינות הוא: התחילו כל יום בתנועה. עוד לפני הקפה - כמה מתיחות עדינות, סיבובי כתפיים וצוואר, והקפידו על קימה איטית מהכיסא או מהמיטה. זה מעורר את השרירים והמפרקים, משפר זרימת דם ומפחית סיכון לנפילות בבוקר.

הטיפ השני: מנעו את הנפילה הבאה ע"י חיזוק שרירים, אימון שיווי משקל, וסביבה ביתית בטוחה הם שלושה מרכיבים שמפחיתים משמעותית את הסיכון לנפילות. הקדישו פעמיים בשבוע לאימון עם משקולות קלות או גומיות, שלבו תרגילי שיווי משקל קטנים כמו עמידה על רגל אחת, ודאגו לתאורה טובה ולהסרת מכשולים בבית כמו: גלגול שטיחים והזזת עציצים.

שימו לב: אביזרי עזר – מקל, הליכון או כל אמצעי אחר – אינם “סימן לזקנה” אלא הוכחה לכך שאתם פועלים באחריות כדי לשמור על העצמאות שלכם ולהימנע מפגיעה מיותרת. כדאי להתייעץ עם פיזיותרפיסט שיתאים לכם את האביזר המדויק לצרכים שלכם, כך שיתרום לביטחון ולהנאה מההליכה.

הטיפ השלישי: ראייה ושמיעה – אל תזניחו את החושים שלכם. גם אם כבר קיימת ירידה בראייה או בשמיעה, חשוב מאוד לטפל בכך. הזנחה של בעיות שמיעה או ראייה לא רק מגבירה את הסיכון לנפילות, אלא עלולה להוביל גם לירידה בתפקוד המוחי ואף לדמנציה – מצב של פגיעה מתמשכת בזיכרון, בקשב וביכולות החשיבה. התאמת משקפיים או מכשירי שמיעה, וביצוע בדיקות תקופתיות, יכולים לשמור על איכות החיים, על הבטיחות, ועל התפקוד הקוגניטיבי לאורך זמן.

הטיפ הרביעי: דעו את מצבכם הרפואי. בצעו בדיקות תקופתיות, הכירו את התרופות שאתם נוטלים ואת תופעות הלוואי שלהן, והקפידו על ביקורים סדירים אצל רופא המשפחה. חשוב לשמור על רופא משפחה קבוע, שמכיר אתכם ואת ההיסטוריה הרפואית שלכם, ויוכל לזהות ולעקוב אחר שינויים במצבכם לאורך זמן. שתפו בני משפחה או חברים קרובים במצבכם הרפואי, כדי שיוכלו לסייע במקרה חירום או בשינויים במצבכם.

הטיפ החמישי של מומחיות צבר רפואה הוא - טפחו קשרים חברתיים. מפגשים, השתתפות בפעילויות קהילתיות או חוגים – כל אלו שומרים לא רק על מצב הרוח אלא גם על המוח והגוף. פעילות חברתית מעודדת תנועה, מחדדת את החשיבה ותורמת לתחושת משמעות.

"לסיכום", מציינות מומחיות צבר רפואה, "הגיל הוא רק מספר, אבל הבריאות הפונקציונלית היא תוצאה של הרגלים יומיומיים. השקעה קטנה בתנועה, חיזוק, שמירה על סביבה בטוחה, טיפול בחושים ומודעות רפואית יכולה להעניק עוד שנים של עצמאות ואיכות חיים".