גם השנה מפעילה מכבי קו פתוח של רפואה והלכה לשאלות הקשורות ליו"כ

עשרות רבנים ומורי הוראה, לצד רופאי ומומחי 'מכבי', ישיבו לאלפי הפניות שיתקבלו ב'קו הפתוח' לקראת יום כיפור | מנהל מחלקת דוברות ותקשורת למגזר החרדי במכבי, ר' משה שלזינגר: "שירות 'הקו הפתוח' מוכיח את עצמו כל פעם מחדש עם היענות רחבת היקף. מדובר בהזדמנות מיוחדת, המאפשרת לכל אחד להתייעץ ולקבל תשובה הלכתית ומקצועית, ממורה הוראה ומומחה רפואי, בשיחה אחת ובמענה מהיר".מספר הקו: 03-514-1010 (בריאות)

יום פתוח במכבי (צילום: באדיבות המצלם)

כמדי שנה, נערכים ב'מכבי שירותי בריאות' לקראת פתיחתו של 'קו פתוח' לשאלות הציבור, בענייני רפואה והלכה ובסוגיות הנוגעות למעשה ביום כיפור. הקו הפתוח יספק מענה במגוון הנושאים ההלכתיים והרפואיים שעל סדר היום, כאשר רבנים ומורי הוראה יחד עם מומחי ורופאי מכבי יענו לשאלות הפונים.

מניסיון השנים הקודמות, בהן נרשמה התעניינות רבה של הציבור שהפנה אלפי שאלות לרבנים ולמומחי מכבי, מעריכים במכבי כי גם השנה יגדל מספרם של הפניות ולפיכך נערכים במכבי לתגבור קווי הטלפונים.

אל הקו הפתוח מגיעות שאלות במגוון תחומים, העוסקות ברפואה והלכה ביום כיפור, כמו אופן השימוש בתרופות במהלך הצום, בהן שאלות מורכבות, שמצריכות דיונים משותפים בין הרבנים לבין הרופאים, על מנת לתת את המענה המדויק.

ביום ראשון ו' בתשרי, יפעל הקו בין השעות 17:00-19:00, וביום שני ז' בתשרי, יפעל הקו בין השעות 15:00-18:00.

בכל יום יאיישו את המוקדים רבנים ומורי הוראה מכלל הקהילות, כשעימם מומחי ורופאי מכבי – שיחד יספקו מענה מפורט ומדויק לשאלות רפואה והלכה ביום כיפור.

מנהל מחלקת דוברות ותקשורת למגזר החרדי במכבי, ר' משה שלזינגר: "מכבי הייתה הראשונה לזהות כבר לפני שנים, את הצורך במענה רפואי-הלכתי לקראת החגים בקרב המגזר החרדי. שירות ה'קו הפתוח' הביא עמו בשורה מהפכנית, שהעתיקה את עצמה גם בארגוני רפואה נוספים, ואיגדה רפואה מקצועית והלכה במקום אחד. אנו שמחים להמשיך ולקיים את הפעילות החשובה, ולהעניק גם השנה מענה מקצועי לחברי 'מכבי' ".

