כל מה שצריך לדעת על בדיקות מקדימות שהוכחו כמצילות חיים

המהלך, שמתפרסם תחת המסר 'שלא תדעי', הוא חלק מתפיסתה של מכבי לא רק להעניק שירותי בריאות ורפואה ברמה הגבוהה והטובה ביותר, אלא אף לפעול ללא לאות על מנת שחבריה יהיו בריאים יותר.

אז באיזה גיל מומלצת הבדיקה? מה סיכויי ההחלמה לנשים שאובחנו עם סרטן נשים? ולמה בכלל חשוב להיבדק? כל התשובות בכתבה

בימים אלו מובילה מכבי מהלך רחב היקף להעלאת המודעות ולעידוד ביצוע בדיקות מקדימות שהוכחו כמצילות חיים. הבדיקות המומלצות שונות בין גברים לנשים, משתנות בין הגילים ומקבלות משנה תוקף אצל אלו שנמצאים בסיכון גבוה למחלה בשבילה נבדקים, אך על הנתון הבא כולם מסכימים: גילוי מוקדם של כל מחלה או בעיה רפואית, הוא קריטי לצורך טיפול מיטבי וממוקד והחלמה מהירה יותר. כשמאבחנים את המחלה בתחילת דרכה ניתן למזער נזקים ולהבטיח אחוזי החלמה גבוהים תוך התערבות רפואית מועטה יחסית.

הדבר נכון שבעתיים בכל הקשור לגילוי מוקדם של סרטן נשים. כל רופאה ורופא מחזיקים באמתחתם אינספור מקרים של נשים שנבדקו בבדיקות מקדימות וגילו את מחלתן בשלב מוקדם מאוד, וכתוצאה מכך החלימו מהמחלה במינימום התערבות רפואית.

רופאה באיכילוב חלתה בחצבת – ילדים שנחשפו קיבלו טיפול מניעתי דוד הכהן | 31.10.25

"לפני הכול חשוב לי לציין כי מבין הנבדקות שעוברות בדיקת סקר (כלומר הן נבדקות כשהן בריאות ואין חשד למחלה), לא יותר מאחת למאה מתגלה עם המחלה", פותחת ד"ר נאוה זיגלמן-דניאלי, רופאה אונקולוגית ראשית במכבי שירותי בריאות, מומחית באונקולוגיה וברפואה פנימית. "רובן המוחלט של הנבדקות נמצאות בריאות לגמרי ובאמצעות הבדיקה הן הבטיחו לעצמן רוגע נפשי. כמובן שישנן גם נשים שתמצאנה עם המחלה, אך במידה והגילוי הוא בשלב מוקדם, הסיכוי להירפא גבוה יותר".

רקע על שכיחות המחלה בעולם ובישראל

בדיקות סקר בכלל לגילוי מוקדם של מחלות נעשות כבר שנים רבות, כשאחת הבדיקות החשובות והמוכרות שבהן היא בדיקת ממוגרפיה כסקר לגילוי מוקדם של סרטן נשים. החשיבות בבדיקה זו היא כיון שבאמצעותה יש סיכוי גבוה מאוד לגלות את המחלה בשלב מוקדם וכך הטיפול ומשך ההחלמה יעילים וקלים יותר.

מידי שנה מאובחנים למעלה מ- 2.2 מיליון מקרים חדשים בעולם של סרטן נשים ו- 600 אלף מקרי תמותה. זהו הסרטן השכיח ביותר בנשים בכל העולם. לפי נתוני הרשם הלאומי בישראל, בשנת 2021 אובחנו כ- 6,000 מקרים חדשים של סרטן נשים וקרוב ל- 1,000 מקרי מוות. שכיחות המחלה עולה אחרי גיל 50 ורק1% מסך המאובחנות הן בגילאים צעירים מ- 30.

למידע נוסף על בדיקות מצילות חיים. לחצי כאן>>

למי מומלץ להיבדק?

ב- 1995 הוקמה בישראל התוכנית לגילוי מוקדם ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ובשיתוף משרד הבריאות. בנשים בסיכון "ממוצע" התוכנית הלאומית ממליצה על בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים בגילאים 50-74 שנים, בנשים עם קרובת משפחה מדרגה ראשונה שחלתה (או 2 נשים שחלו מדרגה שניה) מומלץ להתחיל בדיקת ממוגרפיה בגיל 40 או כעשור טרם הגיל בו חלתה קרובת המשפחה, ובנשים בסיכון מוגבר מאד, למשל עקב ממצא תורשתי, מומלצת בדיקת MRI שנתית מגיל 25 ובדיקת ממוגרפיה שנתית כבר מגיל 30-35.

במכבי ממליצים וקוראים לנשים בגילי 50-74 (או מוקדם מכך במקרה של מחלה אצל קרובות משפחה כמפורט למעלה) לגשת ולהיבדק אחת לשנתיים במכוני דימות או בניידות הממוגרפיה של מכבי – בדיקה פשוטה שאורכת מספר דקות. התשובות מגיעות תוך ימים ספורים. לבירורים או שאלות נוספות מומלץ לפנות לרופא המטפל.

החשיבות בביצוע הבדיקה

"אני מבינה את אי הנוחות והחשש מלבצע בדיקה", אומרת ד"ר נאוה זיגלמן-דניאלי. "זה מובן ומתקבל על הדעת. אך חשוב לראות את התמונה במבט רחב יותר ולהבין שנכון שאת יכולה להישאר בבית ולא לגשת לבדיקה, אבל שתדעי – הימנעות מבדיקה לא מעבירה את המחלה במידה והיא ישנה... המחלה תתגלה לבסוף אך בשלב מתקדם יותר".

למידע נוסף על בדיקות מצילות חיים. לחצי כאן>>

"אני פוגשת מידי שבוע נשים שנבדקו וגילו את מחלתן בשלב מוקדם וגם כאלו שנבדקו וגילו שהן בריאות לגמרי. בשני המקרים הייתה תועלת בבדיקה המוקדמת – אם זה לרוגע הנפשי ואם זה לטיפול המיטבי בשלב מוקדם, שכרוך בפחות כאבים ואי נוחות ומעלה את סיכויי הריפוי. זכרי, כי הבריאות והרווחה שלך חשובים לא רק לך, אלא גם למשפחה שלך כי את העוגן של הבית".

ד"ר נאוה זיגלמן-דניאלי מסכמת עם בקשה מהלב: "המרוויחים היחידים מבדיקה מקדימה, זו את והמשפחה שלך. כך תבטיחי לעצמך רוגע נפשי או סיכויי החלמה גבוהים יותר. אני מאחלת לכל אחת ואחת כאן – 'שלא תדעי' ורק בריאות!".