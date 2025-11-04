מסקר חווית המטופל במחלקות אשפוז שמפרסם היום (שלישי) משרד הבריאות, עולה כי בית החולים סורוקה מוביל בדירוג שביעות הרצון של המאושפזים מבין מרכזי העל. לפי הנתונים, הציון הלאומי עומד על 82%, ומעיד על שביעות רצון טובה מחוויית האשפוז.

הסקר בוצע במהלך נובמבר 2024 עד מרץ השנה, וכלל 11,553 משיבים - 57% מהם גברים, ו-43% נשים. יותר ממחצית מהמשתתפים בסקר בני 65 ומעלה.

בסקר השתתפו מטופלים ומלווים ממחלקות האשפוז – פנימיות, כירורגיות ומחלקות אשפוז אחרות. אך לא נסקרו יולדות, ילדים, טיפול נמרץ, שיקום, פסיכיאטריה, נשים, אשפוז יום, מלר"ד ומרפאות. אוכלוסיית הסקר כללה מטופלים מעל גיל 18 שהיו מאושפזים לפחות שני לילות. הריאיון בוצע עם המטופל עצמו ב-89% מהמקרים, והשנה הוכנס חידוש לסקר ונדגמו 11% מלווים, במקרים שבהם המטופל לא היה מסוגל לענות.

בפילוח לפי גודל בתי החולים - סורוקה מקבוצת כללית מוביל מבין מרכזי העל עם ציון מסכם של 85%, בית החולים מאיר בראש רשימת בתי החולים הגדולים עם 84%. מבין בתי החולים הבינוניים, בית חולים כרמל הוא עם הציון הגבוה ביותר - 85%, ולניאדו במקום הראשון ברשימת בתי החולים הקטנים - 88%.

מהסקר עולה עוד כי 82% הביעו שביעות רצון טובה מחוויית האשפוז. 86% מהנשאלים ענו "במידה רבה" ו"במידה רבה מאוד" לשאלה: באיזו מידה הרגשת במהלך האשפוז שאתה מטופל בידיים טובות.

נתונים נוספים העולים מהסקר: מדד היחס קיבל את הציון 84%, מדד השחרור 83%, מדד המענה לצרכים ללא מאמץ – 78% ומדד התנאים - 76%. המחלקות הפנימיות, לעומת זאת, קיבלו ציונים נמוכים יותר ברוב הפרמטרים שנבחנו בהשוואה למחלקות הכירורגיות ולשאר המחלקות.