הבינה המלאכותית של כללית מסייעת לרופא להעניק לכם טיפול מונע, מדויק ומציל חיים. ( צילום: יח"צ )

תדמיינו עולם בו אומרים לכם שאתם לא מרגישים טוב, עוד לפני שהרגשתם כך: חשבתם פעם מה היה קורה, אם הרופא שלכם היה מציע לכם טיפול עוד לפני שחליתם? מערכת הרפואה הפרו־אקטיבית המהפכנית של כללית עושה את זה ממש במגוון תחומים. זה מתאפשר בזכות ה'ביג דאטה' שכללית מאגדת - המידע הנרחב והעצום של מיליוני לקוחות, מחקרים מהארץ ומהעולם שנרתמים לטובת מה שבכללית קוראים לו - רפואה יוזמת, רפואה מונעת המותאמת אישית.

נתונים קליניים רחבי היקף מ-5 מיליון לקוחות, יוצרים מערכת חכמה מצילת חיים שמצליחה להתריע ולצפות מחלות או תסמינים. הטכנולוגיה המתקדמת בעולם מסייעת לרופאי המשפחה להעניק טיפול מונע מדויק יותר. פרופ' רן בליצר, סמנכ"ל וראש מערך החדשנות בכללית: "אנחנו עוברים לרפואה מותאמת אישית ברמה הגבוהה ביותר". בוקר שגרתי במרפאה: המפגש בין בינה מלאכותית לקליניקה אנושית דמיינו את הסיטואציה הבאה: בוקר שגרתי במרפאת כללית. ד"ר כהן, רופא משפחה ותיק, מתיישב מול מסך המחשב שלו. עוד לפני שהמטופל הראשון נכנס בדלת, על המסך כבר ממתינה "נורת אזהרה" דיגיטלית. המערכת סרקה במהלך הלילה מיליוני נתונים וזיהתה כי אצל מר לוי, מטופל שכלל לא התלונן על כאב, התגלה מידע אשר משלב בין תוצאות בדיקת הדם האחרונה, לבין תרופה הנלקחת זה עשור, אשר מעלה חשש להתפתחותה של בעיה כרונית בעוד שנתיים מהיום.

בכללית מקדימים רפואה למכה: הרופא יוצר קשר יזום עוד לפני שמרגישים בשינוי כלשהו. ( צילום: יח"צ )

ד"ר כהן מרים את הטלפון; הוא לא מחכה למחלה שתגיע ללקוח חלילה, הוא יוצא לקראתה. זהו רגע המפגש המרהיב בין בינה מלאכותית לקליניקה אנושית, המקום שבו אלגוריתמים מורכבים הופכים למילים פשוטות ומצילות חיים וכך הוא פונה ללקוח בשיחה חשובה: "שלום, אני רוצה שנבצע בדיקה מונעת."

בעולם הרפואה המסורתי, המודל המקובל הוא "רפואה מגיבה:" המטופל חש ברע, פונה למרפאה, והרופא מאבחן ומטפל. אולם, חזון הרפואה המודרנית שואף למציאות הפוכה: רפואה "פרו- אקטיבית." או כפי שנכתב במקורותינו: מקדימים רפואה למכה. דמיינו מערכת שיודעת לזהות סיכון רפואי עוד לפני שהמטופל עצמו מודע לו, ועל בסיס הנתונים הקליניים העכשוויים שהצטברו בתיק שלו, וממליצה לצוות הרפואי לפעול מבעוד מועד כדי למנוע הידרדרות עתידית. עבור כ-5 מיליון לקוחות כללית המציאות הזו כבר כאן.

המוח שמאחורי המרפאה: ניתוח נתונים בזמן אמת

הכירו את מהפכת הרפואה הפרו אקטיבית, פלטפורמת בינה מלאכותית פורצת דרך המוטמעת בליבת המערך הרפואי על ידי מערכת המחשוב של הרופאים ומציבה את כללית בחזית החדשנות הרפואית העולמית.

הרפואה הפרו-אקטיבית של כללית מבטיחה לכם איכות חיים באמצעות ניטור חכם וזיהוי מוקדם. ( צילום: יח"צ )

בבסיס המערכת שפותחה כולה בכללית בהובלת פרופ' נעה דגן, מנהלת המחלקה ל-AI קליני ומחקר בחטיבת החדשנות, ורונית ספר, ראש תחום בינה מלאכותית בחטיבת הדיגיטל, עומד מאגר הנתונים הרפואיים של כללית, מהגדולים והמקיפים בעולם. מערכת הרפואה הפרו אקטיבית סורקת מדי לילה מיליוני תיקים רפואיים ומצליבה נתונים אישיים, החל מבדיקות מעבדה ומדדים פיזיולוגיים ועד להיסטוריה של מרשמים ואבחנות, עם אינספור מחקרים והנחיות קליניות בינלאומיות המתעדכנות בכל עת.

"המערכת אינה תחליף לחוות הדעת המקצועית של הרופא, אלא שותפה מקצועית רבת-עוצמה" מסביר פרופ' דורון נצר, ראש אגף רפואה בחטיבת הקהילה בכללית. "בעידן שבו הידע הרפואי והנתונים נצברים בקצב מסחרר, המערכת מזקקת עבור הרופא את המידע הרלוונטי ביותר. היא מזהה דפוסים חריגים שעין אנושית עלולה להחמיץ בתוך ים הנתונים, ומאפשרת לצוות להיות צעד אחד לפני המחלה."

לזהות את ה"לפני" כדי למנוע את ה"אחרי"

מערכת הרפואה הפרו אקטיבית פועלת בשיטה יוזמת. היא אינה ממתינה לפניית המטופל, אלא מזהה חוסרים, פערים בטיפול או נורות אזהרה רפואיות ומתריעה על כך לצוותי הרפואה והאחיות במרפאה. כתוצאה מכך, הצוות הרפואי יוצר קשר יזום עם המטופל להמשך בירור או שינוי טיפול.

המערכת מסייעת כיום במגוון תחומים קליניים קריטיים: ניטור חולי סוכרת, גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם, יתר לחץ דם, אוסטאפורוזיס (דלדול עצם), ומניעת הידרדרות במצבים כרוניים. במהלך שנת 2026, צפויה המערכת להתרחב גם לסיוע בגילוי מוקדם של מחלות קשות ומחלות כליה כרוניות, מהלכים בעלי פוטנציאל מציל חיים באופן מובהק.

סיפור מהשטח: מצילים חיים עוד לפני ששואלים המערכת הפרו־אקטיבית זיהתה בנתונים קליניים של מטופלת בת 55 סיכון גבוה לשבר אוסטאופורוטי. מדובר במטופלת שלא מגיעה תכופות לרופא המשפחה ורק אודות למערכת הפרו־אקטיבית הרופא היה מודע לסיכון הגבוה לשבר. המערכת שהקפיצה את נתוני המטופלת סימנה לרופא ליצור קשר. בנוסף לתעדוף הגבוה, המערכת המליצה על התחלת טיפול באוסטאופורוזיס במטרה למנוע את השבר. הרופא המליץ על טיפול תרופתי מתאים למצבה של המטופלת. כעבור כמה חודשים המטופלת מעדה ובזכות הטיפול המקדים, תודה לקל לא נוצר שבר.

מרגישים בטוחים בכללית: המערכת החכמה שומרת עליכם ומאפשרת לצוות לפעול בזמן הנכון. ( צילום: יח"צ )

חדשנות טכנולוגית ושילוב מידע גנטי

אחד החידושים המשמעותיים שיוטמעו השנה הוא שילוב מידע גנטי אישי, לראשונה בעולם, שיוטמע במערכת המלצות לרפואת משפחה. פרופ' רן בליצר מסביר את הבשורה: "אנחנו עוברים לרפואה מותאמת אישית ברמה הגבוהה ביותר. מטופל הזקוק לטיפול בשומנים בדם, למשל, יקבל המלצה לתרופה המדויקת ביותר עבורו על בסיס הפרופיל הגנטי שלו. זהו חיסכון משמעותי בזמן יקר ובתהליכי 'ניסוי ותהייה' שמאפיינים לעיתים התאמת טיפול תרופתי."

למרות התחכום הטכנולוגי, בכללית מדגישים כי המפגש רופא - מטופל נשאר בליבת הטיפול. כל המלצה המופקת על ידי המערכת נבחנת ומאושרת אישית על ידי רופא המשפחה, המפעיל את שיקול דעתו המקצועי והיכרותו עם המטופל לפני כל פנייה.

ביטחון, פרטיות ואתיקה רפואית

שימוש בבינה מלאכותית בתחום הרפואי מעורר מטבע הדברים שאלות על פרטיות. בכללית מבהירים כי המערכת פועלת על תשתיות מאובטחות העומדות בסטנדרטים המחמירים ביותר של אבטחת מידע ורגולציה. המידע הרפואי נבדק אך ורק על ידי הצוות המטפל, והמערכת אינה פונה למטופל באופן אוטומטי, אלא דרך גורם אנושי מוסמך.

שקיפות היא נדבך מרכזי בתהליך: כאשר רופא מאמץ המלצה של המערכת, המטופל מקבל הודעה המפרטת לו שממתינות לו הפניות או הנחיות לאחר הזדהות באון־ליין או ביישומון. שם, מפורטות הבדיקות או הטיפולים המומלצים, תוך שמירה על ערוץ תקשורת ישיר עם הרופא להסברים נוספים.

"המטרה הסופית שלנו היא לייצר חוויית טיפול המבוססת על אמון ושקיפות" מציינים בכללית. "בעידן שבו הטכנולוגיה עלולה לעיתים להרגיש מנוכרת, מערכת הרפואה הפרו אקטיבית עושה בדיוק את ההיפך: היא מפנה לרופא זמן יקר לתת מענה נרחב יותר, בדרך זו היא מעניקה למטופל את הביטחון שגם כשהוא בביתו, ישנה מערכת חכמה שרואה אותו ושומרת עליו."

מודל עולמי של הצלחה

היקף הפעילות של מערכת הרפואה הפרו אקטיבית הוא חסר תקדים: מדי חודש מאושרות ומופקות כ-100,000 המלצות טיפול חדשות על ידי רופאי המשפחה של כללית. יועצים בינלאומיים מהחברה הבינלאומית 'דלויט' ציינו בסקירתם כי המערכת של כללית מהווה דוגמה עולמית לאופן שבו מערכת בריאות אינטגרטיבית גדולה יכולה לעבור באופן שיטתי מרפואה מגיבה לרפואה פרו־ אקטיבית וחיזויית בקנה מידה רחב.

אבי עטיה, סמנכ"ל חטיבת מערכות מידע ודיגיטל בכללית: "היכולת להטמיע מערכת כזו בליבת עבודת רפואת המשפחה היא הישג טכנולוגי וקליני משמעותי, המבטיח למטופל את הטיפול הנכון, בזמן הנכון."

חדשנות בשירות הקהילה: הטכנולוגיה של כללית שומרת עליכם מבלי שתשנו דבר מאורח חייכם. ( צילום: יח"צ )

האחריות של ארגון הבריאות הגדול בישראל

לדברי מנהל המחלקה החרדית בכללית, הרב אברהם קונסקי: "כארגון הבריאות הגדול בישראל, כללית לוקחת אחריות על לקוחותיה ומרחיבה את מעגל האחריות. כשהיא יוזמת מהלכים לבריאות הלקוח ולא רק מגיבה. המעבר לרפואה יוזמת זו התפתחות של אחריות נרחבת בכל הפרמטרים המקצועיים, תוך הטמעת טכנולוגיות הקצה המתקדמות ביותר בעולם הרפואה.

היופי הייחודי במהפכת הרפואה הפרואקטיבית טמון בכך שכל הקידמה והעוצמה המחקרית מתרחשות בתוך המערכות של כללית, מבלי שהלקוח נדרש לשנות כהוא זה מאורח חייו או להחזיק בפלטפורמה דיגיטלית כלשהי. אנחנו שוקדים על ניהול הידע והסיכונים ברמה הגבוהה ביותר כדי להעניק לרופא את הכלים הטובים ביותר, כאשר המידע הקריטי והמציל חיים הזה מונגש ללקוחותינו בקהילה באופן המותאם להם ביותר, אם בשיחה אישית מהמרפאה ואם באמצעי התקשורת הכשרים. המטופל נשאר במתחם המוגן שלו, בעוד שכל עוצמת החדשנות של הארגון פועלת עבורו מאחורי הקלעים בהתאמה מלאה."