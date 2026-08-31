ברכת השנים: האדמו"ר מצאנז בירך את נציגי המגזר החרדי בכללית 

לקראת השנה החדשה הגיעה משלחת של נציגי כללית, בראשות מנהל המגזר החרדי במחוז דן-פ"ת בכללית הרב נחמיה בלושטיין והרב יחזקאל פקשר, למעונו של כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, לקבלת ברכת השנים. במהלך המפגש עמד האדמו"ר על הקשר ההדוק בין חסידות צאנז לכללית ועל פעילות הקופה למען מתן שירותי בריאות מקצועיים, זמינים ומותאמים לצורכי הציבור החרדי.

האדמו"ר, שמכיר מקרוב את האתגרים עמם מתמודדת מערכת הבריאות, בירך את נציגי כללית על מסירותם ועל פועלם למען המטופלים, תוך דגש על יחס אישי, זמינות והתאמת השירותים הרפואיים לצורכי הקהילה, במרפאות ובבתי החולים.

מנהל המגזר החרדי במחוז דן-פ"ת בכללית, הרב נחמיה בלושטיין: "הברכה שקיבלנו מהאדמו"ר מחזקת אותנו להמשיך ולפעול במסירות למען הציבור. הקשר עם הקהילה החרדית הוא חלק מרכזי בעשייה שלנו, והמטרה היא להבטיח לכל מטופל שירותי בריאות מקצועיים, זמינים ומותאמים לאורח חייו ולצרכיו".

מנהל המחלקה החרדית בכללית, הרב אברהם קונסקי: "התרגשנו לקבל את ברכת הקודש לקראת השנה החדשה. ברכה זו היא זכות גדולה עבורנו וחיזוק רב להמשיך בשליחותנו למען בריאות הציבור החרדי. נמשיך בעזרת השם לעשות ככל יכולתנו להעניק למטופלים רפואה נאמנה, במסירות, במאור פנים וברגישות, תוך שמירה על קדושת אורח החיים והתאמת השירות לצורכי הציבור."