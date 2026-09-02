הישג ענק: זאת הקופה שדורגה במקום הראשון במידרג קופות החולים

לאומית שירותי בריאות ממשיכה להוביל בכל התחומים, והפעם היא רושמת הישג משמעותי בדירוג קופות החולים של אתר מידרג לשנת 2026. הקופה דורגה במקום הראשון בשביעות רצון המבוטחים, במסגרת פרויקט דירוג רחב היקף שכלל 7,252 דירוגים אמינים של מבוטחי ארבע קופות החולים, ב-16 פרמטרים שונים של שירות, זמינות ואיכות טיפול.

מדובר בהישג בולט במיוחד על רקע האתגרים המורכבים שאיתם מתמודדת מערכת הבריאות בישראל בשנים האחרונות. לפי נתוני מידרג, שביעות הרצון הכללית מקופות החולים אמנם עלתה לעומת הדירוג הקודם שנערך בשנת 2019, אולם במקביל נרשמה בקופות האחרות ירידה חדה במיוחד בתחום זמינות התורים לרופאים מומחים, אחד התחומים הרגישים והמשמעותיים ביותר עבור המבוטחים.

כך למשל תחום בריאות הנפש, כאשר על רקע השלכות המלחמה המתמשכת והעלייה החדה בפניות לקבלת מענה בתחום בריאות הנפש, קופות החולים נדרשות כיום להתמודד עם אתגר מורכב במיוחד. מתן מענה מהיר, מדויק ומותאם לצרכים המשתנים של המטופלים, תוך שימוש מושכל במשאבים הקיימים.

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בלאומית פועלים בתקופה האחרונה לחיזוק התשתיות בתחום זה, ובמהלך השנה האחרונה מוביל צוות בריאות הנפש בחטיבת הרפואה מהלך לבניית תשתית תומכת לפיתוח טריאז' דיגיטלי. המערכת החדשה נועדה לאפשר ריבוד מדויק ויעיל יותר של הפניות בתחום בריאות הנפש, כך שניתן יהיה להתאים לכל מטופל את המענה הנכון עבורו, בהתאם לדחיפות, למורכבות ולצרכים המקצועיים.

את הפרויקט מובילה יחידת החדשנות של לאומית, בשיתוף צוות בריאות הנפש, חטיבת הלקוחות וחטיבת מערכות המידע, על גבי פלטפורמה של Diagnostic Robotics, המלווה את הקופה בהתוויית הפתרון. בלאומית מציינים כי מדובר במהלך רחב ומשמעותי, המבוצע במאמץ משותף של כלל הגורמים המקצועיים, וכי בקופה מקווים לעדכן בקרוב על מועד העלייה לאוויר.

לכן דווקא בתוך מציאות מורכבת ותובענית זו, שבה הציבור דורש בצדק שירות טוב יותר, זמינות גבוהה יותר ומענה אישי יותר, מצליחה לאומית להתבלט ולרשום את ציון שביעות הרצון הגבוה ביותר מבין קופות החולים. עבור לאומית, מדובר באמון ציבורי משמעותי ובהכרה רחבה מצד המבוטחים באיכות השירות, ביחס האישי ובמענה שניתן להם בשטח.

על רקע הנתונים הללו, ההובלה של לאומית מקבלת משמעות רחבה יותר. לא רק דירוג מספרי, אלא עדות לאמון של המבוטחים בקופה בתקופה שבה השירות הרפואי הפך לאחד הנושאים המרכזיים ביותר בחיי היום-יום של אזרחי ישראל.

כזכור, רק לאחרונה הציג משרד הבריאות נתונים השוואתיים של זמני ההמתנה, לפי קופה ולפי מקצוע. מהנתונים עולה כי לאומית מובילה באופן עקבי בזמני ההמתנה הקצרים ביותר בכל חמשת התחומים שנבדקו הקשורים להתפתחות הילד, ובהם פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת ופסיכולוגיה התפתחותית.

כך למשל, בתחום קלינאות התקשורת, אחד התחומים המבוקשים ביותר בהתפתחות הילד, עמד זמן ההמתנה בלאומית על 2.4 חודשים בלבד, לעומת 4.57 חודשים במכבי, 4.62 חודשים במאוחדת ו-8.3 חודשים בכללית. גם בריפוי בעיסוק הציגה לאומית זמן המתנה של 2.9 חודשים, לעומת 3.66 חודשים במאוחדת, 4.87 חודשים במכבי ו-6.43 חודשים בכללית.

בתחום הפיזיותרפיה נרשם בלאומית זמן ההמתנה הקצר ביותר, העומד על 1.7 חודשים. גם בעבודה סוציאלית עמדה לאומית בראש הטבלה עם זמן המתנה של 3.1 חודשים, ובפסיכולוגיה התפתחותית, תחום שבו זמני ההמתנה נחשבים מאתגרים במיוחד, הציגה לאומית זמן המתנה של 3.7 חודשים, שוב, הנמוך מבין הקופות.

בלאומית מציינים כי ההישג הוא תוצאה של השקעה מתמשכת בשיפור השירות, בחיזוק המרפאות בקהילה, בהרחבת השירותים הדיגיטליים, בשיפור חוויית המטופל ובהעמקת הקשר האישי בין הצוותים הרפואיים לבין המבוטחים.

"אנחנו רואים בנתונים האלה הבעת אמון משמעותית של לקוחות לאומית", אומר חיים פרננדס מנכ"ל לאומית שירותי בריאות. "מערכת הבריאות מתמודדת עם אתגרים גדולים, והציבור מצפה, בצדק, לשירות טוב, מקצועי, נגיש ואנושי. העובדה שמבוטחי לאומית מציבים אותנו במקום הראשון מחייבת אותנו להמשיך להשתפר, להקשיב לציבור ולהעניק לכל מבוטח את השירות הטוב ביותר".

בלאומית מדגישים כי ההישג אינו נקודת סיום אלא בסיס להמשך עשייה: "אנחנו גאים באמון הציבור, אך יודעים שיש עוד הרבה עבודה. נמשיך להשקיע בזמינות, בשירות, ברפואה בקהילה ובמענה אישי ומקצועי, מתוך מחויבות מלאה לבריאותם ולרווחתם של מבוטחי לאומית בכל רחבי הארץ".נ

נוחם אוחנה מנכ"ל מידרג: "השאיפה של מידרג היא שכל שירות בארץ יהיה מדורג באופן שקוף ומדויק. החלק היפה בעיני הוא ההירתמות של אלפים מחברי מידרג להשתתף בדירוג קופות החולים בלי שום תמורה כלכלית מלבד הרצון שלהם לשפר את השירות בישראל. מה שלמדתי בעשרים שנות הפעילות במידרג זה שדירוג בהכרח משפר את השירות."

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