38 אלף אשפוזי בית: המהפכה שמביאה את 'צבר' עד למיטת המטופל

עד לפני שנים אחדות, האפשרות שחולה הזקוק לאשפוז יקבל את הטיפול בביתו נשמעה לרבים כפתרון חריג. דו"ח מקיף שפרסם משרד הבריאות מלמד עד כמה השתנתה התמונה: אשפוז הבית הפך בתוך שנים ספורות לחלק משמעותי ממערך האשפוז בישראל.

המספרים ממחישים את המהפכה. בשנת 2018 בוצעו בישראל 136 אשפוזי בית בלבד. בשנת 2024 כבר הגיע מספרם לכ-38 אלף, ובסך הכול בוצעו בשנים 2018–2024 כ־115 אלף אשפוזי בית. באותה שנה היוו אשפוזי הבית כ-12% מכלל האשפוזים וכ-11% מימי האשפוז במסגרות הפנימיות שנבחנו בדו"ח.

גם מבחינת הקיבולת כבר לא מדובר בשירות שולי. במהלך 2024 שהו באשפוז בית בממוצע כ-445 מטופלים במקביל, ובחודש השיא טיפלו מערכי אשפוז הבית בכ־600 חולים בו-זמנית - קיבולת שמשרד הבריאות משווה לכ-17 מחלקות פנימיות.

הנתונים מקבלים משמעות מיוחדת כאשר בוחנים מי נעזר בשירות. 73% מהמאושפזים בבית בשנים 2021-2024 היו בני 65 ומעלה ו־56% בני 75 ומעלה. בין האבחנות השכיחות נמצאות דלקת ריאות, זיהומים בדרכי השתן, צלוליטיס, התייבשות ואי-ספיקת לב.

אשפוז בית מיועד למטופל הסובל ממחלה חריפה או מהחמרה של מחלה כרונית, שבמצב אחר היה נדרש לאשפוז במחלקה פנימית, אך מצבו הרפואי מאפשר להעניק לו טיפול בטוח בבית. הקבלה לשירות מותנית בהתאמה רפואית ובתנאים נוספים, ובהסכמת המטופל.

המשמעות עבור המטופל המתאים יכולה להיות גדולה: במקום לעזוב את סביבתו המוכרת ולעבור למחלקת אשפוז, המעטפת האשפוזית מגיעה אליו. הדבר מאפשר לו להישאר בביתו, בקרבת בני המשפחה ובסביבה שבה הוא רגיל לחיות, תוך קבלת הטיפול הנדרש למצבו.

מעטפת אשפוז הבית, בהתאם לאמות המידה שקבע משרד הבריאות, כוללת צוות מטפל של רופא ואחות, ביקורים בבית המטופל גם בסופי שבוע ובחגים, כוננות רפואית וסיעודית ומוקד רפואי הזמין 24 שעות ביממה. במסגרת האשפוז ניתן לבצע בבית גם בדיקות מעבדה וטיפולים רפואיים בהתאם למצבו של החולה, וכאשר נדרשת בדיקה שאינה ניתנת לביצוע בבית, היא מבוצעת במסגרת המתאימה.

הדו"ח החדש מלמד כי מה שנראה לפני פחות מעשור כניסוי הפך לשכבת אשפוז של ממש. עבור המטופלים המתאימים ובני משפחותיהם, האפשרות לקבל את הטיפול האשפוזי בבית מעניקה חלופה נוספת ברגע שבו נדרש טיפול רפואי משמעותי - אבל לא בהכרח מיטה בין כותלי בית החולים.

למעשה, מדו"ח משרד הבריאות עולה, כי עיקר פעילות אשפוז הבית בישראל מתבצעת באמצעות ספקים חיצוניים הפועלים עבור הקופות. צבר רפואה - בית החולים בבית הגדול בישראל - מעניק שירותי אשפוז בית למטופלים שנמצאו מתאימים לכך. השירות פועל כחלק ממודל אשפוז הבית בישראל, שבו קופות החולים אחראיות למתן השירות ויכולות לבצעו באמצעות ספקים ייעודיים.

שי כהן, מנכ"ל צבר רפואה, אמר בעקבות הדו"ח: "המספרים שמציג משרד הבריאות מספרים סיפור גדול הרבה יותר מהצמיחה של אשפוז הבית. הם מראים שאפשר להוסיף למערכת הבריאות בישראל אלפי ימי אשפוז, בלי להוסיף עוד מיטה אחת בבית החולים. הבית של המטופל הופך, כשמצבו מאפשר זאת, לחלק ממערך האשפוז של מדינת ישראל.

אבל השינוי האמיתי הוא לא רק במקום שבו ניתן הטיפול, אלא בדרך שבה אנחנו חושבים על אשפוז. היכולות הרפואיות והטכנולוגיות הקיימות היום מאפשרות, במקרים המתאימים, להביא את הצוות, המעקב והטיפול אל המטופל, במקום להביא את המטופל אליהם. זו בעיניי המשמעות האמיתית של המהפכה שאנחנו רואים."