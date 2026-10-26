הגרמ"צ ברגמן לראשי 'שחל' שביקרו במעונו: "אתם מצילים חיים"

במעמד מיוחד במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, התברכו נציגי ההנהלה הבכירה של חברת 'שחל' לאחר שהציגו בפניו את פעילות החברה בתחום הרפואה הדחופה והצלת החיים.

לאחר שקיבל את פניהם בחמימות רבה, האזין ראש הישיבה לסקירה מפי מנכ"ל 'שחל', דיויד ארנון, על פעילות המוקד הרפואי של 'שחל', המטפל בכ־15 אלף פניות מדי חודש, ועל האמצעים המתקדמים המאפשרים להעניק סיוע רפואי מהיר גם בביתו של המטופל.

מנהל הפיתוח העסקי, יוסי גרף, הציג בפני ראש הישיבה את היקף הפעילות ואת המענה הרפואי שמעניקה החברה למנוייה ברחבי הארץ.

בכירי הנהלת 'שחל' חשפו בפני ראש הישיבה כי מדי חודש מתקבלות במוקד החברה כ־15 אלף פניות, ובהן גם מקרים רפואיים דחופים המחייבים התערבות מהירה. הם הסבירו כי מאחורי כל פנייה עומד אדם הזקוק למענה רפואי, ולעיתים מדובר במצבים שבהם מהירות התגובה עשויה להיות ההבדל בין החמרה במצבו של המטופל לבין קבלת טיפול בזמן. במהלך השיחה הוצגו בפני ראש הישיבה מספר מקרים שאירעו באחרונה, כדוגמה לאופי הפעילות ולחשיבות הקשר הישיר בין המנוי לצוות הרפואי.

חלק מרכזי בשיחה הוקדש ללחצן המצוקה של 'שחל', המאפשר למנויים לפנות ישירות למוקד הרפואי בלחיצת כפתור, מבלי להזדקק לחיפוש מספרי טלפון או לפעולות מורכבות בשעת חירום. באמצעות הלחצן יכולים המנויים ליצור קשר עם הצוות הרפואי, לקבל הנחיות ראשוניות מצוותי הרפואה ובמקרה הצורך להזעיק סיוע רפואי אל המקום בו הם נמצאים - כאשר מיקומם מזוהה אוטומטית על ידי המוקד. "השירות גם מעניק תחושת ביטחון למנויים ולבני משפחותיהם, היודעים כי בעת הצורך עומד לרשותם מוקד רפואי זמין", חידד המנכ"ל.

ארנון הוסיף כי לצד הטיפול במקרי חירום, "חלק חשוב מפעילות שחל הוא עצם האפשרות לקבל ייעוץ והכוונה רפואית בזמן אמת. המענה המיידי מאפשר לבחון את מצבו של הפונה, להנחות אותו כיצד לפעול ולסייע בקבלת ההחלטה על המשך הטיפול. במקרים המתאימים עשויה התערבות מוקדמת למנוע החמרה במצב הרפואי, ובמקרים אחרים היא מאפשרת להזעיק עזרה ללא עיכוב מיותר".

ראש הישיבה התעניין בפעילות המוקד ובאופן שבו ניתן להעניק מענה לאלפי פונים מדי חודש, ושמע מיוסי גרף, מנהל הפיתוח העסקי ב'שחל', על אופי והיקף עבודתם של הצוותים הרפואיים ועל האחריות המוטלת עליהם.

במהלך השיחה הביע הגרמ"צ ברגמן את התפעלותו באמרו: "אתם מצילים חיים, כפשוטו ממש", ועמד על מעלתה של הצלת נפשות ועל חשיבות העשייה למען בריאות הציבור: "כאשר עוסקים בהצלת נפשות ובדאגה לבריאותם של יהודים, זו זכות גדולה ושליחות חשובה מאוד. כל נפש היא עולם מלא, ואין לשער את גודל הזכות של מי שזוכה לסייע בשעת צרה ולהציל חיים".

ראש הישיבה הוסיף: "צריך לעשות כל מה שאפשר כדי לשמור על הבריאות, ולהמשיך לפעול למען החולים והזקוקים לעזרה. יהי רצון שתזכו להמשיך במלאכת הקודש הזאת, שתהיה לכם סייעתא דשמיא בכל מעשה ידיכם, ושלא תצא תקלה מתחת ידיכם".