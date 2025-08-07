לב וריאות שנתרמו בקפריסין הובאו לישראל והושתלו בשתי נשים - אחת מהן בת 34 במצב קריטי. המבצע הלוגיסטי המורכב כלל מטוס פרטי, מסוק משטרתי, וצוותים רפואיים משני צדי הים התיכון.

ביום ראשון האחרון הושלם בישראל מבצע רפואי יוצא דופן: צוותי רפואה מבית החולים בילינסון ומהמרכז הלאומי להשתלות הצליחו להשתיל לב וריאות שנתרמו באי קפריסין בשתי מטופלות - לראשונה מזה שלושה עשורים שבהם בוצעה השתלת לב בישראל מאיבר שהובא מחו"ל.

ההשתלות בוצעו בבית החולים בילינסון, לאחר היערכות מורכבת בשיתוף פעולה עם גורמים רפואיים ואחרים בקפריסין. תרומת האיברים דווחה לישראל על ידי מתאמת השתלות קפריסאית, ועם קבלת האישור הרפואי, הוזנק צוות ישראלי כדי לבצע את הנצלת האיברים בניקוסיה.

את הלב קיבלה אישה בת 34 שסבלה מאי ספיקת לב חמורה. הריאות הושתלו באישה בת 68 עם מחלת ריאות מתקדמת. שתי הנשים מתאוששות כעת במחלקות טיפול נמרץ בליווי רפואי צמוד.

את הניתוחים הובילו צוותים רב-תחומיים: השתלת הלב בוצעה על ידי ד"ר אודי יעקבזון ופרופ' דן ערבות, ואילו את השתלת הריאות ביצעו ד"ר ישראל קוזניץ, פרופ' ארז שרוני וד"ר מרב רוקח. את משימת הנצלת האיברים בקפריסין הוביל ד"ר יורי פייסחוביץ, יחד עם ד"ר בן בן אברהם, האח גדי כבהה ומפעיל מכונת לב-ריאה סניאן אל חאג'.

"הייתי מעורב במאות השתלות, אבל זו הפעם הראשונה שאני מנצל לב במדינה זרה ומביא אותו להשתלה בישראל", אמר ד"ר פייסחוביץ. "לב מחוץ לגוף שורד כארבע שעות. סיימנו את ההנצלה ב־10:30, וב־12:00 כבר היינו בחדר ניתוח בארץ."

לוגיסטית, המבצע כלל שורת תקלות בלתי צפויות: הנהג שהסיע את הצוות הישראלי בלרנקה נתקע בדרך, ובחזרה נדרשה התערבות של המשטרה המקומית שהעמידה מסוק מיוחד לשם קיצור זמן ההגעה לשדה התעופה. ד"ר תמר אשכנזי, מנהלת המרכז הלאומי להשתלות, שהייתה אחראית על ניהול הקשר בין המדינות, סיפרה: "זה היה מבצע רגיש ומורכב. מהרגע שקיבלנו את ההצעה לתרומת האיברים, נדרש תיאום מול רשויות הבריאות, מכס, ביטחון ותקציבים - וכל זה במהלך סוף השבוע."

במערכת הבריאות רואים באירוע תקדים חשוב, שעשוי להוות בסיס לשיתופי פעולה נוספים עם מדינות סמוכות. קפריסין וישראל כבר משתפות פעולה בתכניות להשתלות מתורמים חיים, אך זהו מקרה ראשון שבו איברי תורם לאחר מוות מוחי מועברים מהאי לישראל.

בבית החולים בילינסון ציינו כי לא מדובר בהליך שגרתי, אך ההיערכות למקרים כאלה מתקיימת ברקע באופן שוטף. "כשיש תרומה, הזמן קריטי. כל חוליה בשרשרת - בארץ ובחו"ל חייבת לפעול בדיוק ובתיאום מלא", סיכם אחד מאנשי הצוות.