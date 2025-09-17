כיכר השבת
פליטת גזי החממה

הגיהנום באירופה: מדוע מתו בקיץ האחרון ביבשת אלפי אנשים?

שינויי האקלים הקיצוניים המורגשים ברחבי העולם ממשיכים לגבות מחירים, כאשר על פי מחקר שפורסם היום, 68% ממקרי המוות באירופה בחודשי הקיץ השנה - אירעו בגלל התחממות גלובלית מעשה ידי אדם | שינויי האקלים גרמו לטמפרטורה הממוצעת באירופה להיות חמה ב-2.2 מעלות צלזיוס, מה שהגדיל מאוד את מספר המתים מהחום (בריאות)

אילוסטרציה (צילום: (שאטרסטוק))

התחממות עולמית מעשה ידי אדם גרמה לשניים מכל שלושה מקרי מוות מחום באירופה במהלך הקיץ הלוהט השנה, כך עולה מניתוח מוקדם של תמותה ב-854 ערים גדולות שפורסם היום (רביעי) ונערך על ידי חוקרים באימפריאל קולג' לונדון ובבית הספר להיגיינה ורפואה טרופית של לונדון (LSHTM).

אפידמיולוגים ומדעני אקלים ייחסו 68 אחוזים (16,500 מתוך 24,400) ממקרי מוות כתוצאה מהחום מיוני עד אוגוסט - למזג האוויר החם הנוסף שנגרם על ידי גזי חממה.

הניתוח מצא כי שינויי האקלים גרמו לטמפרטורה הממוצעת של הערים להיות חמה ב-2.2 מעלות צלזיוס, מה שהגדיל מאוד את מספר המתים ממזג אוויר חם ומסוכן.

המחקר מצא כי אנשים מבוגרים נפגעו הכי קשה מהטמפרטורות הגבוהות, כאשר 85% מהמתים היו מעל גיל 65, ו-41% מתוכם מעל גיל 85.

"הרוב המכריע של מקרי המוות מחום מתרחשים בבתים ובבתי חולים", אמר גאריפאלוס קונסטנטינודיס, אפידמיולוג באימפריאל קולג' לונדון ושותף לכתיבת המחקר. "אבל חום כמעט ולא מוזכר בתעודות פטירה".

"שרשרת הסיבתיות משריפת דלקים מאובנים ועד לעלייה בחום ותמותה מוגברת אינה ניתנת להכחשה", אמרה פרידריקה אוטו, מדענית אקלים באימפריאל קולג' לונדון ושותפה לכתיבת הדו"ח. "אם לא היינו ממשיכים לשרוף דלקים מאובנים בעשורים האחרונים, רוב 24,400 האנשים באירופה, על פי ההערכות, לא היו מתים הקיץ הזה".


