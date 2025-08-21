אם אתה שותק זה אומר שאתה חכם?  | צפו במשאל הרחוב

במסגרת הפרק השישי של 'חיים באיז"י', שידרנו שוב את הפינה 'סיירת חז"ל' בה אנחנו יוצאים לרחוב לדבר עם העוברים ושבים על מאמרי חז"ל. הפעם ביקרנו בעיריית ירושלים, ושאלנו את העובדים ואת המבקרים למה התכוונו חז"ל כשאמרו "סייג לחכמה שתיקה"? מה זה בכלל סייג? האם השתיקה מעידה על האדם כי הוא חכם? או שאולי השתיקה היא דרך לקניית החכמה? הנה התשובות המענייניות שקיבלנו.
חז"ל לימדו אותנו כי "סייג לחכמה - שתיקה" | האם השתיקה מעידה על השותק שהוא חכם? | או אולי מי ששותק יכול להחכים באמצעות ההקשבה? | במסגרת הפינה 'סיירת חז"ל' יצאנו לשאול את העוברים ושבים מה דעתם • צפו בתשובות של אנשי ירושלים (משאל רחוב)
הרב אסף רצון
