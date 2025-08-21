אם אתה שותק זה אומר שאתה חכם?  | צפו במשאל הרחוב

במסגרת הפרק השישי של 'חיים באיז"י' , שידרנו שוב את הפינה 'סיירת חז"ל' בה אנחנו יוצאים לרחוב לדבר עם העוברים ושבים על מאמרי חז"ל. הפעם ביקרנו בעיריית ירושלים, ושאלנו את העובדים ואת המבקרים למה התכוונו חז"ל כשאמרו "סייג לחכמה שתיקה"? מה זה בכלל סייג? האם השתיקה מעידה על האדם כי הוא חכם? או שאולי השתיקה היא דרך לקניית החכמה? הנה התשובות המענייניות שקיבלנו.