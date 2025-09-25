היום בכיכר | כותרות היום תקיפות בתימן, חצבת קטלנית בישראל ובולען מעלים רחוב שלם | צפו אחרי הכטב"ם לאילת; למעלה מ-10 תקיפות בבירת תימן צנעא | אמו של החייל שחר נתנאל בוזגלו הי"ד במסר מרגש לבנה | לחץ פנים מדיני? ספרד ואיטליה שולחות ספינות קרב למשט בעזה | סיבוב פרסה? ראש ממשלת איטליה מאשימה את ישראל ברצח עם | התפרצות החצבת בריכוזים החרדים - פעוט שלישי נפטר היום מהמחלה ● צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:45