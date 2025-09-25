כיכר השבת
היום בכיכר | כותרות היום

תקיפות בתימן, חצבת קטלנית בישראל ובולען מעלים רחוב שלם | צפו

אחרי הכטב"ם לאילת; למעלה מ-10 תקיפות בבירת תימן צנעא | אמו של החייל שחר נתנאל בוזגלו הי"ד במסר מרגש לבנה | לחץ פנים מדיני? ספרד ואיטליה שולחות ספינות קרב למשט בעזה | סיבוב פרסה? ראש ממשלת איטליה מאשימה את ישראל ברצח עם | התפרצות החצבת בריכוזים החרדים - פעוט שלישי נפטר היום מהמחלה ● צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

כיממה אחרי פגיעת הכטב"ם באילת שגרמה ליותר מ-20 פצועים, תקף חיל האוויר מטרות חות'יות בצנעא, כולל אתר שבו נהרגו שרים בממשלת בחודש שעבר.

רס"ן שחר נתנאל הי"ד הובא למנוחות, אמו הקריאה מכתב מלא גאווה ואהבה. סמ"ר שמעון דמלאש ז"ל נפל אתמול מירי צלף והפך לחלל מספר 912 במלחמה.

כוחות חיסלו עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור ברפיח וחאן יונס. מוקדם יותר זוהה שיגור רקטה כושל לעבר מסוק קרב, ללא פגיעות.

אירופה מתוחה: ספרד ואיטליה שולחות ספינות קרב למשט לעזה. ראש ממשלת איטליה תקפה את ישראל בעצרת האו"ם, תוך הדגשת אחריות חמאס ל.

המריא לניו יורק במסלול טיסה חריג, נמנע כמעט לחלוטין ממדינות אירופה, חצה יוון ואיטליה והמשיך דרך מצרי גיברלטר, ברקע המתיחות עם מקרון.

שני בני אדם נהרגו ו-11 נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בכביש 5, סמוך לרמת השרון. שלט חוצות כבד נפל ממשאית ופגע במיניבוס.

פעוט בן שנה ממאה שערים נפטר מחצבת, זהו הפעוט השלישי בשבוע האחרון. נכון לעכשיו 21 חולים מאושפזים, רובם ילדים, 6 מהם בטיפול נמרץ.

תחזית: לאחר הגשמים המפתיעים צפויה עלייה בטמפרטורות.

כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהיום בכיכר:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר