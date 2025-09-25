"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כיממה אחרי פגיעת הכטב"ם באילת שגרמה ליותר מ-20 פצועים, תקף חיל האוויר מטרות חות'יות בצנעא, כולל אתר שבו נהרגו שרים בממשלת החות'ים בחודש שעבר.
רס"ן שחר נתנאל הי"ד הובא למנוחות, אמו הקריאה מכתב מלא גאווה ואהבה. סמ"ר שמעון דמלאש ז"ל נפל אתמול מירי צלף והפך לחלל מספר 912 במלחמה.
כוחות צה"ל חיסלו עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור ברפיח וחאן יונס. מוקדם יותר זוהה שיגור רקטה כושל לעבר מסוק קרב, ללא פגיעות.
אירופה מתוחה: ספרד ואיטליה שולחות ספינות קרב למשט לעזה. ראש ממשלת איטליה תקפה את ישראל בעצרת האו"ם, תוך הדגשת אחריות חמאס לחטופים.
נתניהו המריא לניו יורק במסלול טיסה חריג, נמנע כמעט לחלוטין ממדינות אירופה, חצה יוון ואיטליה והמשיך דרך מצרי גיברלטר, ברקע המתיחות עם מקרון.
שני בני אדם נהרגו ו-11 נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בכביש 5, סמוך לרמת השרון. שלט חוצות כבד נפל ממשאית ופגע במיניבוס.
פעוט בן שנה ממאה שערים נפטר מחצבת, זהו הפעוט השלישי בשבוע האחרון. נכון לעכשיו 21 חולים מאושפזים, רובם ילדים, 6 מהם בטיפול נמרץ.
תחזית: לאחר הגשמים המפתיעים צפויה עלייה בטמפרטורות.
