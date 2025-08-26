כיכר השבת
אומן אומן ראש השנה

למה כולם נוסעים לאומן? והחשיבות של גבולות בזוגיות | צפו ב'חיים באיז"י'

מה הסוד של אומן שמושך יהודים מכל קצוות תבל? הרב אהרון שטרית, ראשן ארגון 'איה', מספר על החוויה הרוחנית בראש השנה| "אם אין אני לי - מי לי" - למה התכוון הלל הזקן? | יובל סודאי חושף באולפן את הגורמים המרכזיים לשחיקה בזוגיות, ואת הדרכים לחידוש והצתת הקשר מחדש | מדוע תכנון של עתיד כלכלי עלול לפגוע דווקא בהווה? משה קרויזר על כלכלת משפחה נבונה |ומה אתם עניתם על השאלה השבועית • צפו בפרק נוסף של חיים באיז"י בהגשת הרב אסף רצון (יהדות)

הפרק השביעי של  עולה לאויר, עם הפינות הקבועות, ועם עוד ראיונות מרתקים שכדאי לכם לראות..

למה כ"כ הרבה אנשים עוזבים הכל מאחורה ונוסעים בראש השנה לאומןהרב אהרון שטרית, ראש ארגון 'איה' לקירוב לתורת רבי נחמן, עם ניסיון של 15 שנה בארגון קבוצות של טסים לאומן, הוא מספר לנו באולפן על החוויות הרוחניות שגורמות להם להגיע, ובדר"כ גם לחזור שוב ושוב.

"אם אין אני לי - מי לי" - האם הביטוי של הלל הזקן לא נשמע קצת כ'גאווה'? האם אני לא צריך לבקש לפעמים עזרה מאחרים? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים, וחזרנו עם תשובות מרתקות.

מה התפקיד של כל אחד מבני הזוג בקשר? יובל סודאי, מטפל ריגשי וזוגי, חושף מתוך הניסיון שלו בקליניקה את הגורמים המרכזיים לשחיקה בזוגיות, ואת הדרכים לחידוש והצתת הקשר מחדש.

הארה מפרשת השבוע - בפרשה שלנו נאמר שהשוחד יעוור עיני חכמים, ובספר שמות נאמר שהוא יעוור פקחים. מה ההבדל בין פקחים לחכמים?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּוסו'  - לפעמים גם בכלכלה, דאגה מוגברת על העתיד, יכולה לפגום בהתנהלות בהווה. פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחיים באיז"י:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר