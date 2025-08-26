הפרק השביעי של חיים באיז"י עולה לאויר, עם הפינות הקבועות, ועם עוד ראיונות מרתקים שכדאי לכם לראות..

למה כ"כ הרבה אנשים עוזבים הכל מאחורה ונוסעים בראש השנה לאומן? הרב אהרון שטרית, ראש ארגון 'איה' לקירוב לתורת רבי נחמן, עם ניסיון של 15 שנה בארגון קבוצות של טסים לאומן, הוא מספר לנו באולפן על החוויות הרוחניות שגורמות להם להגיע, ובדר"כ גם לחזור שוב ושוב.

"אם אין אני לי - מי לי" - האם הביטוי של הלל הזקן לא נשמע קצת כ'גאווה'? האם אני לא צריך לבקש לפעמים עזרה מאחרים? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים, וחזרנו עם תשובות מרתקות.

מה התפקיד של כל אחד מבני הזוג בקשר? יובל סודאי, מטפל ריגשי וזוגי, חושף מתוך הניסיון שלו בקליניקה את הגורמים המרכזיים לשחיקה בזוגיות, ואת הדרכים לחידוש והצתת הקשר מחדש.

הארה מפרשת השבוע - בפרשה שלנו נאמר שהשוחד יעוור עיני חכמים, ובספר שמות נאמר שהוא יעוור פקחים. מה ההבדל בין פקחים לחכמים?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּוסו' - לפעמים גם בכלכלה, דאגה מוגברת על העתיד, יכולה לפגום בהתנהלות בהווה. פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז