הפרק השמיני של חיים באיז"י עולה לאויר, עם הפינות הקבועות, ועם עוד ראיונות מרתקים שכדאי לכם לראות..

למה משפחות מעדיפות להשתיק את הבעיות? ולמה יש אפליות בתוך משפחה? הרב משה רבי, איש חינוך וטיפול, הכותב טור קבוע פה ב'כיכר השבת', חושף באולפן את המניעים הרגשיים מאחורי המורכבויות המשפחתיות האלו.

"איזה גבּור, הכובש את יצרו" - מאמר חז"ל מלמד אותנו שכבישת היצר מצריכה גבורה מיוחדת. מהי אותה גבורה? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים, וחזרנו עם תשובות מרתקות.

איך ניתן להגיע לשינוי אמיתי בחיים? אסא קידר מספר על הדרך הנכונה לתהליכי עומק של שינוי, על הכנות הפנימית הנדרשת, ועל תוצאות מדהימות שניתן להגיע אליהן.

מה קודם, הגעלת כלים או טבילה? הרב אסף רצון | 12:40

הארה מפרשת השבוע - "כי תראה חמור שונאך...", יש לנו מצווה לעזור לחבר לפרוק את החמור, אבל זה רק בתנאי שהחבר גם נותן יד. מדוע החמור צריך להמשיך לסבול אם הבעלים שלו עצלן?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּוסו' - ישנם זוגות שמפחדים להציץ בחשבון הבנק שלהם, מה שיכול גרום לבעיות לא קטנות. פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז