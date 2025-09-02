כיכר השבת
השתקת בעיות במשפחה, והקשבה לקול הפנימי | צפו ב'חיים באיז"י'

מה גורם למשפחות שלמות 'להשתיק' את הבעיות שצפות בתוכן? הרב משה רבי, איש חינוך וטיפול שופך אור על מורכבויות משפחתיות| "איזהו גבּור? הכובש את יצרו" - מהו עומק דברי חז"ל | אסא קידר חושף את הדרך העמוקה והשורשית ליצירת שינוי, ולבחירות נכונות בצמתי החיים | הפחד לבדוק את חשבון הבנק - משה קרויזר על כלכלת משפחה נבונה |ומה אתם עניתם על השאלה השבועית • צפו בפרק נוסף של 'חיים באיז"י' בהגשת הרב אסף רצון (יהדות)

חיים באיז"י - פרק 8 (צילום: כיכר השבת)

הפרק השמיני של  עולה לאויר, עם הפינות הקבועות, ועם עוד ראיונות מרתקים שכדאי לכם לראות..

למה משפחות מעדיפות להשתיק את הבעיות? ולמה יש אפליות בתוך משפחה? הרב משה רבי, איש חינוך וטיפול, הכותב טור קבוע פה ב'כיכר השבת', חושף באולפן את המניעים הרגשיים מאחורי המורכבויות המשפחתיות האלו.

"איזה גבּור, הכובש את יצרו" - מאמר חז"ל מלמד אותנו שכבישת היצר מצריכה גבורה מיוחדת. מהי אותה גבורה? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים, וחזרנו עם תשובות מרתקות.

איך ניתן להגיע לשינוי אמיתי בחיים? אסא קידר מספר על הדרך הנכונה לתהליכי עומק של שינוי, על הכנות הפנימית הנדרשת, ועל תוצאות מדהימות שניתן להגיע אליהן.

הארה מפרשת השבוע - "כי תראה חמור שונאך...", יש לנו מצווה לעזור לחבר לפרוק את החמור, אבל זה רק בתנאי שהחבר גם נותן יד. מדוע החמור צריך להמשיך לסבול אם הבעלים שלו עצלן?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּוסו'  - ישנם זוגות שמפחדים להציץ בחשבון הבנק שלהם, מה שיכול גרום לבעיות לא קטנות. פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז

