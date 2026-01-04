בפרק החדש של חיים באיז"י זכיתי לארח את הפסיכותרפיסט הנודע, הרב אברהם בנון, שמסביר כי "סוד החיים" טמון ביכולתנו לבחור את הפרשנות המחשבתית שלנו לאירועי המציאות. לפי גישתו, המציאות היא אובייקטיבית, אך המחשבות האוטומטיות הן שיוצרות את הרגש ואת התגובה ההתנהגותית שלנו, ולכן שינוי דפוסי החשיבה מאפשר יציאה ממצבי סבל וחרדה. הרב בנון מציע כלים מעשיים כמו תרגול "גוף-נפש" ושימוש בתיעוד כתוב של אירועים כדי להפריד בין העובדות לבין הפרשנות האישית. הוא מדגיש את חשיבות חינוך הילדים לזיהוי מחשבות אלטרנטיביות ומציין כי המוח הימני אחראי על הראייה החיובית בעוד השמאלי על הביקורת. לסיכום, המקור מלמד כי באמצעות אימון מנטלי עקבי ניתן להחליף תגובות אוטומטיות במחשבות מטיבות המשפרות את איכות החיים והזוגיות.